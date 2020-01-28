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 На Львовщине бывший подчиненный заказал поджог автомобиля военкома, - военная прокуратура

На Львовщине правоохранители задержали бывшего сотрудника Стрыйского военкомата, который заказал поджог автомобиля военкома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

"Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о "заказе" поджога автомобиля военного комиссара. Вознаграждение за совершение преступления составило $1000. Кроме того, в планы "заказчика" входило избиение военного комиссара, и поджог его служебного кабинета", – говорится в сообщении.

Правоохранители вышли на заказчика, получили аванс, инсценировали поджог личного автомобиля районного военкома, а позже распространили в СМИ информацию о сожженном автомобиле, чтобы убедить заказчика преступления. В среду заказчик был задержан во время передачи основной части оплаты за выполненный заказ – $800.

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Задержанным оказался 57-летний бывший подчиненный военкома, занимавший ранее должность заместителя военного комиссара Стрыйского ОГВК.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15 и частью 2 статьи 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

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Источник: https://censor.net.ua/n3172383
 
 
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упс.. спали на свою голову..дурень дурнем.
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если надо что-то сделать хорошо-сделай это сам! На Львовщине бывший подчиненный заказал поджог автомобиля военкома, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1700
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Тут ты прав 100% ! Это не во впемена Януковича или Порошенка, занес деньги и все путем! Сегодня рука-руку уже не моет! Кто то засцал, а кто то уже не может остановиться!
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У тебя и в голове "вавилонское столпотворение"? При чём здесь Янукович или Порошенко? Ты что , всерьёз думаешь, что сейчас "брать" перестали? Брали на лапу при СССР, брали при предыдущих президентах, берут и сейчас... Ничего не меняется, кроме "таксы"... Она - "растёт"...
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