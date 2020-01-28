 Экс-заместителя министра энергетики времен Януковича экстрадировали в Украину и взяли под стражу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Экс-чиновника взяли под стражу на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн гривен.
"Участники преступной группировки в состав которого входил указанный экс-чиновник, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ОАО" Укрнафта "(50% + 1 акция принадлежат государственной НАК" Нафтогаз Украины ") и ОАО" Укргаздобыча "(100% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины") по льготным ценам, установленным для реализации газа населению ", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что на самом деле бывшие чиновники перепродавали газ другим субъектам хозяйствования. В результате государство понесло убытки более чем 2 млрд гривен.
Подозреваемого экс-чиновника времен Януковича обвинили в совершении преступления группой лиц, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и создании преступной организации. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Кого именно экстрадировали правоохранители не сообщают. В то же время Громадське отмечает, что в 2017 году грузинские правоохранители арестовали бывшего заместителя министра топлива и энергетики времен Януковича Игоря Кирюшина.
Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что ГПУ подозревает Кирюшина в соучастии в преступной организации и завладении имуществом принадлежащего ОАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча".
Напомним, что завладение сжиженным газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи", с убытками почти 2,2 млрд грн, инкриминируют также олигарху-беглецу из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича Сергей Курченко.
Всего в рамках расследования дела против него прокуратура сообщила о подозрениях 98 людям.
K0५EGAR
@EgarK0
НИКАКИХ ПОСАДОК ВЕСНОЙ НЕ БУДЕТ! Поезд УШЁЛ. Пока вы считали 100, потом 500, потом 1000 дней, часть свинарчуков с....бала в Лондоны, часть переоформила активы на Фуксов, часть переобулась на лету. Лично мне стало понятным, что мафия нас снова об......ала после 200 скорых ахметова.
http://censor.net.ua/photo_news/387518/ya_poluchil_ego_absolyutno_zakonno_eksministr_stavitskiyi_pokazal_izrailskiyi_pasport_na_imya_rozenberga/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Экс-министр-беглец Ставицкий получил гражданство Израиля - одна из его бабушек была еврейкой, - СМИ
22.03.14 13:40Обыск у Ставицкого: МВД изъяло 42 кг. золота, 4.8 млн. $ наличными. ФОТО
В ходе проведенных обысков изъяты:
- 4,8 миллиона долларов наличными;
- золотые слитки общим весом 42 кг;
- наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов;
- большое количество изделий из драгоценных металлов;
- коробочки с камнями, похожими на бриллианты;
- множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки;
- документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях;
- банковские карточки, документация на счета в ряде банков. Источник: https://censor.net.ua/p277198