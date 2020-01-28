 Экс-заместитель министра энергетики времен Януковича экстрадировали в Украину и взяли под стражу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Экс-чиновника взяли под стражу на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн гривен.

"Участники преступной группировки в состав которого входил указанный экс-чиновник, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ОАО" Укрнафта "(50% + 1 акция принадлежат государственной НАК" Нафтогаз Украины ") и ОАО" Укргаздобыча "(100% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины") по льготным ценам, установленным для реализации газа населению ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что на самом деле бывшие чиновники перепродавали газ другим субъектам хозяйствования. В результате государство понесло убытки более чем 2 млрд гривен.

Подозреваемого экс-чиновника времен Януковича обвинили в совершении преступления группой лиц, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и создании преступной организации. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию подозреваемого в причастности к нападению на Гандзюк Левина

Кого именно экстрадировали правоохранители не сообщают. В то же время Громадське отмечает, что в 2017 году грузинские правоохранители арестовали бывшего заместителя министра топлива и энергетики времен Януковича Игоря Кирюшина.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что ГПУ подозревает Кирюшина в соучастии в преступной организации и завладении имуществом принадлежащего ОАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча".

Напомним, что завладение сжиженным газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи", с убытками почти 2,2 млрд грн, инкриминируют также олигарху-беглецу из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича Сергей Курченко.

Всего в рамках расследования дела против него прокуратура сообщила о подозрениях 98 людям.