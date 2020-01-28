 Два бойца ОС ранены при взрыве неустановленного устройства на Донбассе, с начала суток враг открывал огонь 9 раз, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды открывал огонь по позициям вблизи Лебединского (20 мин из минометов калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), а также вблизи Березового (из гранатометов различных систем).

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку от Новолуганского позиции ОС обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Четырежды наемники РФ открывали огонь возле Новотошковского - 26 мин из минометов калибра 120 мм, 5 мин из 82-мм миномета, также применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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Отмечается, что в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащего Объединенных сил получили боевые ранения.

Напомним, 27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах ОС не было.