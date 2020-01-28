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 Два бойца ОС ранены при взрыве неустановленного устройства на Донбассе, с начала суток враг открывал огонь 9 раз, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды открывал огонь по позициям вблизи Лебединского (20 мин из минометов калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), а также вблизи Березового (из гранатометов различных систем).

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку от Новолуганского позиции ОС обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Четырежды наемники РФ открывали огонь возле Новотошковского - 26 мин из минометов калибра 120 мм, 5 мин из 82-мм миномета, также применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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Отмечается, что в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащего Объединенных сил получили боевые ранения.

Напомним, 27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах ОС не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3172379
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы,вы где? Эбонитовую палочку вам в вашу зелёную задницу,скоты безрогие...
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Одужання пораненим. Може обійшлось без ампутацій..
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Зебилы,вы где? Эбонитовую палочку вам в вашу зелёную задницу,скоты безрогие...
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Они в последнее время такие темы обходят десятой дорогой. И молчат в две дырочки.
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Да, твою мать, в последнее время гибнут и травмируются ребята "на неустановленном взрывном устройстве". Что делает МО и СБУ? Или им по х.. гибель ребят?
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Это так пишут. про "работу" ДРГ. Сказку про снаряд, примотанный скотчем к выстрелу РПГ слышал? А в МО на полном серьезе такое рассказывают.
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віддайте комітет з питань національної безпеки рабіновичу,воно вмить "устройство"опізнає...
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пазвани ***** срочна,павлияй на ту сторону,**** мразь зелемойская,шоб тебе **** прилитело шо нибудь неустановленное!!!
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Одужання пораненим. Може обійшлось без ампутацій..
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і більшість з них влаштовує життя в днирі, бо вони мають по дві пенсії.
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шкода,що наші тоді цю падлу не пристрелили,хоча б оцього лисого!!! інші б розбіглись!!
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" Пириставшее стрилять пиримирие " калечит и убивает . "Да какая разница" мы слышим от *********** .
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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Розвод зенелоха продовжується, звіздуй на фронт зебіл.
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