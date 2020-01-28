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 Политика Украины, Экономика
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Все про:реформы (3467) фон дер Ляйен Урсула (16) Гончарук_Алексей (596)

 Гончарук обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен украинские реформы и расширение сотрудничества с ЕС. ФОТО

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила быстрый темп осуществления реформ в Украине.

Об этом она сказала во время встречи с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Гончарук обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен украинские реформы и расширение сотрудничества с ЕС 01

Фон дер Ляйен также заверила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет системно поддерживать Украину в осуществлении реформ и противодействия российской агрессии.

"Мы благодарны за продолжение секторальных санкций против России в декабре прошлого года. Важно сохранять их до полного выполнения Россией Минских договоренностей", - сказал Гончарук.

Он отметил, что новое правительство поставил амбициозную цель в своей Программе деятельности: чтобы за 5 лет Украина достигла соответствия экономическим критериям членства в ЕС. Для ее достижения необходимо ускорить выполнение Соглашения об ассоциации, а также ускорить воплощение системных отраслевых и экономических реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под председательством Гончарука сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Премьер-министр Украины сообщил, что менее чем за пять первых месяцев работы правительство и парламент в тесном сотрудничестве приняли почти 30 "евроинтеграционных" законов.

Гончарук отметил, что сегодняшнее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС должен стать отправной точкой для достижения приоритетных целей двусторонней повестки дня сотрудничества Украина-ЕС. В частности, речь идет о визите предварительной оценочной миссии экспертов ЕС с целью начала переговоров о заключении Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции (АСАА). Также на очереди внедрение механизма имплементации обновленного "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС; дальнейшая интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС; начало сбалансированного пересмотра параметров зоны свободной торговли Украина-ЕС; привлечение Украины к реализации Европейского зеленого соглашения, в частности, начало разработки совместной дорожной карты.

Читайте также: Украина готова синхронизировать политику с Европейским зеленым соглашением и стать частью истории экологического успеха ЕС, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3172377
 
 
 Топ комментарии
 
В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
сентябрь -1,1%,
октябрь -5%,
ноябрь -7,5%.
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%,
октябрь -11,9%,
ноябрь -14,2%,
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома).
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%.
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%.
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%.
Спад в угледобыче из-за лоббистского решения об импорте электроэнергии из России в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%,
октябрь -2,3%,
ноябрь -10,4%.
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%,
ноябрь -18,5%.
Но есть и рост. Как без него?
Например, хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300,
ноябрь - 288 900,
декабрь - 338 200.
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ нае*ать нас с вами, представив кризисные явления как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне, да мне это и не интересно. Мне интересно, когда ж это всё уже нае*нётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления "воров и барыг"?
А если представить, как оно было бы с "барыгами" дальше… Если бы без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали, и всё Гончаруку под хвост.
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Эх, если бы такой экшн произошел!!! Гончарук обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен украинские реформы и расширение сотрудничества с ЕС - Цензор.НЕТ 8789 Я бы даже простил плагиат...
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Свого ума нэма, можно купить за рубежом. Как легко нынче стало жить.
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Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила быстрый темп осуществления реформ в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3172377

писали, что когда к Эйнштейну пришли с рассказами о голоде устроенным советами..., с просьбой отреагировать...

он сказал на это.. -
- "не мешайте им, там проходит сейчас интересный социальный эксперимент.."


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т пройшло 9 місяців з моменту обрання твого презедента.
Дехто за цей час встиг народити дитину. Зовсім скоро буде рік.
І які в тебе результати?
Що ти, конкретно ти, отримав від нової влади?
Що здійснилося з того, що б ти хотів, коли кидав бюлетень в скриньку?
Ні, я зараз не про віртуальні речі типу "він старається", "відмінили недоторканість", а про реальні зміни, які позначилися на тобі позитивно.
Є щось таке за 9 місяців?
Кожен день і він, і вони тебе *********, ********* твою країну, безпричинно повзають перед х*йлом, в економіці та соціальній сфері взагалі швах.
Кожен день ти офігіваєш від все нових зашкварів, яких вже просто не сила терпіти.
"Треба трохи почекати"?
Тобі ще не все зрозуміло?
А тепер я хочу, щоб ти поглянув на тих, в кого все змінилося.
На всілякого роду пристосуванців, на політичних тушок типу аталотія і саакашвілі, на "антикорупціонерів", які, будучи абсолютними профанами, влаштувалися на теплі місця і в місяць отримують зарплату, яку ти не заробляєш за рік чи два.
Майже кожен з них.
І що? І де вони? І вони зараз щось говорять про корупцію?
Хоч хтось з них засудив відпочинок в Омані так, як засуджував відпочинок на Мальдівах?
Хоч хтось з них щось вякнув з приводу звільнення беркуту, зливання справ Майдану? А пам'ятаєте, в нас раніше була ціла партія, яка рахувала своїх загиблих на Майдані партійців окремо. Де вони зараз? Марширують?
Хоч хтось з них відреагував з приводу вчорашнього зашквару двох нардепів і заступника МОЗу?
Ні… Вони, отримуючи неймовірні зарплати, в теплих місцях розказують про кривизну огірків, які стоять на шляху євроінтеграції. Єврооптимісти. На секундочку.
Ти думаєш, що я пишу це, що я порівнюю зміни для тебе і зміни для них для того, щоб викликати в тебе злість?
Так, ти абсолютно правий, я саме для цього і написав цей пост.
Бо йому 42 роки і він не лох, не лохи й ті, хто тепер присмоктався до корита. А ти, звиняй, ти таки лох, бо вірив їм.
І скажи, що я не правий?
* * *
На вихідних мав можливість трохи поспілкуватися з прихильниками Зеленського в реалі.
Питав їх про досягнення Зеленського за 9 місяців
Якщо узагальнити, то найбільші три досягнення Зеленського на посаді президента за наявності монокоаліції, "всенародної любові", лояльних ЗМІ, полягають в наступному:
1) "А от твій Порошенко….. аіатіюбваьтіавюбьтаотмт тмтвтаьівтаоіатіьбюатібоюьтваьбітаьбівятааівьбю…"
При цьому я себе ніяк не ідентифікував як прихильника Порошенка
2) "28 років крали, а ви тут хочете змінити все за рік…."
Дивно, що така "логіка" не була застосована до попередньої влади за наявності реальних змін.
Ну і дивно, нафіга взагалі їм така влада, яка все спихає на папєрєдніків і нічого зробити не може.
3) "Насправді багато було зроблено за цей час, все не перерахуєш".
При цьому на прохання назвати 3 пункти цього "багато", крім зняття недоторканості, ніхто нічого не назвав.
Я зараз не буду сперечатися про те, що цього фактично не відбулося, і про те, що ніякого ефекту для звичайного громадянина цей факт не має.
На моє здивування досягнення у вигляді звільнення полонених ніхто не назвав. Та й тяжко це назвати досягненням після таких "обмінів". Або вже забули…
А які досягнення Зеленського можете назвати ви, шановні виборці цього таваріща?
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В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
сентябрь -1,1%,
октябрь -5%,
ноябрь -7,5%.
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%,
октябрь -11,9%,
ноябрь -14,2%,
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома).
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%.
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%.
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%.
Спад в угледобыче из-за лоббистского решения об импорте электроэнергии из России в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%,
октябрь -2,3%,
ноябрь -10,4%.
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%,
ноябрь -18,5%.
Но есть и рост. Как без него?
Например, хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300,
ноябрь - 288 900,
декабрь - 338 200.
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ нае*ать нас с вами, представив кризисные явления как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне, да мне это и не интересно. Мне интересно, когда ж это всё уже нае*нётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления "воров и барыг"?
А если представить, как оно было бы с "барыгами" дальше… Если бы без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали, и всё Гончаруку под хвост.
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Ну слава богу, надеюсь уже скоро у всех нас будет европейские зарплаты, а не только европейские цены в магазинах )))
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инрересно, он ей сказал, шо он полный баран в економике или она сама догадалась...
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Знову урядовий портал сам себе вихваляє.
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фроляйнен... дасиш фантастишшш ... да да ооо ууу аааа
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Где?,Что?Когда? Какие 26 законов? Очередной бред Гончарука. Украина сейчас идет скорее в сторону от Европы,чем в Европу и об этом уже вопят факты буквально отовсюду. Промосковские головотяпы изо всех сил поворачивают Украину в сторону уже трижды узурпированной кровавым узурпатором России.
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Он её учил на самокате по коридорам, ездить...
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А як вам це??? Гончарук обговорив з главою Єврокомісії фон дер Ляєн українські реформи і розширення співпраці з ЄС - Цензор.НЕТ 7578


"Глава российской делегации, заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой только что избран вице-спикером Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)."
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