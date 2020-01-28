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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Еврокомиссия (877) сельское хозяйство (241) Евросоюз (12757) фермер (82)

 ЕС выделит Украине 26 млн евро на поддержку сельского хозяйства и малого фермерства

Правительство Украины и Европейская комиссия подписали Соглашение на сумму 26 млн евро, которые будут направлены на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства в Украине.

Соответствующий документ во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и европейской комиссар по вопросам Европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что помощь ЕС будет направлена на поддержку земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра имущественных прав, реформы учреждений и системы землепользования. Кроме того, эти средства будут способствовать проведению институционных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы поддерживаем введение рынка земли в Украине, но выступаем за защиту прав малых фермеров, - посол Еврокомиссии Маасикас

Кроме того, средства будут направлены на "укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ".

Источник: https://censor.net.ua/n3172373
 
 
 Топ комментарии
 
Ув. ЕС - не нужно ничего выделять Украине - разворуют один черт!! Вы еще не поняли? Сколько нашей власти не давай толку для Украины нет, только для власти есть толк, у них появляются особняки, яхты, машины... Ворье сплошное! Дайте лучше четко прямо фермерам, если действительно желаете помочь!
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в хайфе выстроилась очередь...
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тот самый коломыйский фермер из слуги нарида получит ?
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Ув. ЕС - не нужно ничего выделять Украине - разворуют один черт!! Вы еще не поняли? Сколько нашей власти не давай толку для Украины нет, только для власти есть толк, у них появляются особняки, яхты, машины... Ворье сплошное! Дайте лучше четко прямо фермерам, если действительно желаете помочь!
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тот самый коломыйский фермер из слуги нарида получит ?
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Класс ! А где будут деньги выдавать ? 😜
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В Е.С наверное и будут выдавать . У Пэдро Панамыча в кабинете . Ему те 26 млн как для тебя 26 копеек .Он Мишке своему на мороженное больше выделяет
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Порошенко, навєрноє.
Закрил рашаговносайти: «Однокласснікі», і «Вконтактє.»
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Хіти тижня. Справа на 44 мільярди: Коломойський виграв важливий суд проти НБУ і "ПриватБанку"
вівторок, 28 січень 2020, 19:30

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Грошы любе Коломойша, а Зеля - всего лишь девушка с веслом (мужик с лопатой) - грошы загребать.
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ВЗЯТКА, вот с этого начинается РОДИНА, с картинки в твоем букваре. Задумайтесь, к чему это все.
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Несите ваши денежки...
Заройте ваши денежки...
Заройте в землю где?...
Не море, и не горы, и не лес,
А только Поле-Поле-Поле Чудес
В Стране Дураков!
в стране клоунов - это уже от себя.
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ЗеСамокатчик просит пол ярда, а в ЕС стебутся: на тебе три копейки....) поделом пустоголовым ))))))
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А я його знаю. Це найбідніший маленький фермер Бєня з Коломойського району. А давайте йому віддамо всю допомогу з ЄС. Хоч одного фермера з народу в люди виведемо, а то бідолаха геть охляв від злиднів.
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...кажете банки будуть брати землю в заставу ?
Госдолг Украины вырос за год на $6 миллиардов
За 2019 год госдолг Украины вырос на 6 миллиардов долларов и составил 84,36 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В то же время, сумма долга в гривневом эквиваленте сократилась на 170,35 млрд грн (7,86%) и составила 1 998,28 млрд грн.
Отмечается, что разница между этими суммами обусловлена укреплением гривны к доллару за 2019 год на 14,5%.
По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 159,22 млрд грн (58,01% от общей суммы долга) или 48,94 млрд долларов, внутренний долг - 839,05 млрд грн (41,99%) или 35,42 млрд долларов.
Государственный долг Украины составлял 1 761,37 млрд грн (88,14 от общей суммы долга) или 74,36 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 236,91 млрд грн (11,86%) или 10,0 млрд долларов.
По данным Минфина, в 2019 расходы госбюджета по погашению госдолга составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию - 119,2 млрд грн.
При этом по итогам 2018 года госдолг в целом вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов. Годом ранее госдолг увеличился на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/355268-gosdolg_ukrainy_vyros_za_god_na_6_milliardov

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