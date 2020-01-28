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Все про:ОХМАТДЕТ (101) прокуратура (3826)

 Экс-заведующему отделением детской больницы "Охматдет" сообщили о подозрении, - прокуратура

Бывшему заведующему одного из отделений НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины сообщено о подозрении в служебной халатности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, чиновник, вопреки возложенным функциональным обязанностям, не обеспечил надлежащий контроль за полнотой учета препаратов крови и их компонентов, которые используются во время обследования и лечения детей, нуждающихся в срочном переливании крови", - говорится в сообщении.

Недобросовестное отношение должностного лица к своим обязанностям создало условия для нецелевого или ненадлежащего использования этих лекарственных средств, и как следствие - безосновательное списание препаратов крови и их компонентов на сумму более 1 млн гривен, сообщили в прокуратуре.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновница и шесть медсестер "Охматдета" подозреваются в присвоении лекарств почти на 8 млн грн, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3172370
 
 
 Топ комментарии
 
если она была...

тут на одного дядьку завели дело за освобождение территорий летом 2014-го
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тут банальная спекуляция на неосведомленности общественности с сутью проблемы. вот и все.
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нема фаберже у бджоляра...і ніколи не було.
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если она была...

тут на одного дядьку завели дело за освобождение территорий летом 2014-го
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на 1 млн...
а все лекарства, не пригодившиеся во время операции списывают?
обратного возвратного фонда (если не нарушена упаковка) нет?
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тут банальная спекуляция на неосведомленности общественности с сутью проблемы. вот и все.
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квартал приглядел себе свежего ведущего на корпоративах кремлёвких...
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А супруниха сказала что переливание вредно!!!!
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нема фаберже у бджоляра...і ніколи не було.
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а у одной тётеньки были,

но тётенька с фаберже - это извращение
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шо-то как-то докуя...
литр свжезамороженной плазмы на 2014 год стоил 600 грн. Пусть сейчас тыщу стоит.
Пусть спалили не на более мильона, а на мильон...
делим мильон на 1000 грн, получаем тонну плазмы
Возникает закономерный вопрос - за сколько лет набралсь цистерна?
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альбумин 20% стоил на прошлой неделе 1800 за 100 мл. Всякие факторы и прочая требуха тоже не дешевая. Поэтому и спрашиваю - за какое время было списано-наторговано более ляма и, желательно знать какие препараты и компоненты были. СЗП при наличии морозильных спец.камер может храниться довольно долго, срок годности альбумина (при надлежащих условиях) - 3 года. Вопросы: в чем криминал? списали из-за неиспользования с истекшими сроками? Списали, но не использовали, а продали? Списали из-за того, что не соблюдался температурный режим хранения? Ексзавідувачу відділення дитячої лікарні "Охматдит" повідомили про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 222
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