 Экс-заведующему отделением детской больницы "Охматдет" сообщили о подозрении, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, чиновник, вопреки возложенным функциональным обязанностям, не обеспечил надлежащий контроль за полнотой учета препаратов крови и их компонентов, которые используются во время обследования и лечения детей, нуждающихся в срочном переливании крови", - говорится в сообщении.

Недобросовестное отношение должностного лица к своим обязанностям создало условия для нецелевого или ненадлежащего использования этих лекарственных средств, и как следствие - безосновательное списание препаратов крови и их компонентов на сумму более 1 млн гривен, сообщили в прокуратуре.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Досудебное расследование продолжается.

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