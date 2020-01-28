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Все про:зарплата (1995) Госстат (161)

 Средняя зарплата в Украине за год выросла на 16% и составляет 12,3 тыс. грн, - Госстат

Средняя номинальная заработная плата в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 16%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу статистики.

Согласно сообщению, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре составила 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 173 грн).

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года наблюдался в Николаевской (на 25,9%), Ривненской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,8%), Киевской (на 29%), Днепропетровской (на 18,6%), Запорожской (на 17,4%), Луганской (на 16,8%), Донецкой (на 16,6%), Волынской (на 16,5%), Тернопольской (на 16,2%), Одесской (на 16,1%) и Черкасской (на 16%) областях.

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Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в г.Киеве – 18 869 грн, самый низкий - в Черниговской области – 8 851 грн. При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 13 177 грн, Луганской области – 10 195 грн (кроме временно оккупированных территорий).

В декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата возросла в сфере информации и телекоммуникаций (на 26,5%), финансовой и страховой деятельности (на 22,7%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 22,5%), в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании (на 18,4%), в сфере операций с недвижимым имуществом (на 18,2%), на предприятиях промышленности (на 18,1%), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 16,6%), в здравоохранении и образовании (на 15,9%), в сельском и лесном хозяйстве (на 14,7%), строительстве (на 14%), в сфере предоставления других услуг (на 13,7%), профессиональной, научной и технической деятельности (на 13,2%).

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Источник: https://censor.net.ua/n3172368
 
 
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родненький всенародный я в министры хочу
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И как то стали ее урезать,под видом липовых реформ,разрывая с людьми контракты и придумывая какую то хрень.ЧТОБЫ КАК У МЫШЕБРАТЬЕВ
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Верной дорогой идете, товаристчи! ©
Еще немного и довретесь до уровня вна Россеи, где официально "средняя з/п" - 47 тыщ рублеф, а фактическая - 20-30 тыщ руб. 😂
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Якщо це з врахуванням міністерських виплат слугам урода то тоді - так . Мільйон "слузі", дуля "народу " - в середньому виходить по 500 000 грн. кожному. Радійте, зебібобіки - Епоха бідності закінчилася.
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Ты получаешь 1000$, я получаю 100$. Средняя зарплата у нас 550$

Занимательная арифметика.
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Оно и не удивительно...лимон лещу...пол лимона наему...по двести штук министрам и депутатам....прокрурорам по сотке...и прочей зеленой шушаре...среднее арифметическое даст 12 штук...
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так и средняя пенсия ого-го, а на самом деле процентов 60 в районе 2 тыс крутятся
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составляет 12,3 тыс. грн//

Это если опрос проводить в коридоре верховной рады. а вот если на улице, да не в Киеве, то цифра будет совсем другая.
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