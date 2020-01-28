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 Украина надеется получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает на получение Украиной €500 млн 2-го транша макрофинпомощи Европейского Союза в первом квартале 2020 года.

"Этот второй транш может быть получен в первом квартале этого года, в ближайшее время, в ближайшее недели-месяца", - сказал Гончарук на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом во вторник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер подчеркнул, что Европейский Союз подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере €500 млн.

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Премьер подчеркнул, что Европейский Союз подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере €500 млн.

В свою очередь, по словам Домбровскиса, оценка Европейской комиссии "состоит в том, что все условия, которые были связаны с выделением второго транша нынешней программы макрофинансовой помощи, были выполнены".

"Мы в Европейской комиссии уже начали внутреннюю процедуру с тем, чтобы подготовить выделение средств", - констатировал он.

В то же время, исполнительный вице-президент отметил, что выделение этого транша также связано с программой МВФ, однако и в этом направлении, как заверил его украинский премьер, есть продвижение.

"Это (выделение транша) будет возможным в первом квартале этого года", - заверил европейский представитель.

Отвечая на вопрос о возможной новой программе макрофинансовой помощи Украине, Домбровскис сказал: "Что касается новой программы, то преждевременно начинать обсуждать, какими могут быть следующие шаги и следующая программа макрофинансовой помощи. Я думаю, что первый шаг, который нужно сделать – это завершить уже существующую программу, получить второй транш, и уже потом обсуждать, какими будут последующие шаги".

Источник: https://censor.net.ua/n3172361
 
 
 Топ комментарии
 
Однажды на Юрмале своем выступлении Зеленский выставил Украину "попрошайкой" и сравнил с "актрисой немецких фильмов для взрослых", которая "готова принять любое количество с любой стороны". А разве что-то зменилось с тех пор?- наверное да... изменился президент, то биш сутенёр, который болееизвращённо торгует УкраинойИсточник: https://censor.net.ua/v405515
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Україна надіється якось пережити те зелене цунамі і залишитися цілою. А на гроші надіється зелена шобла. Їм дітей нема чим годувати, стотисячних зарплат не вистачає.
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а гончарук чо,не читает рикарда йозвяка?ну тогда хотя бы цензор надо почитывать Украина надеется получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8088
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а гончарук чо,не читает рикарда йозвяка?ну тогда хотя бы цензор надо почитывать Украина надеется получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8088
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С МВФ пролетели, теперь надежда на ЕС ? 😁
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ЕС сказал, шо бабосы только после стульев от МВФ...
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И тут начал потирать волосатые ручки один большой любитель денежек.......
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Однажды на Юрмале своем выступлении Зеленский выставил Украину "попрошайкой" и сравнил с "актрисой немецких фильмов для взрослых", которая "готова принять любое количество с любой стороны". А разве что-то зменилось с тех пор?- наверное да... изменился президент, то биш сутенёр, который болееизвращённо торгует УкраинойИсточник: https://censor.net.ua/v405515
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Україна надіється якось пережити те зелене цунамі і залишитися цілою. А на гроші надіється зелена шобла. Їм дітей нема чим годувати, стотисячних зарплат не вистачає.
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До 4 февраля еще неделя. Так что какая уже разница.
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Так сказали же - после МВФ . Тоесть никогда
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интересно.
вот готовы ж, ну - готовы принимать со всех сторон!
куда там немецким порноактрисам! - они там курят в уголке...

готовы - а никто не пытается...
как же так?
разве в сериале про такое было? разве квартал такое показывал?
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Олигархи дома покупают за 200 млн, ещё и деньги просят.
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може в бюджете предусмотреть памятник надежде?
ондо рабинович колысь менору золотую в иерусалиме поставил - теперь сливки всем кагалом пытаются снять в Киеве..
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не у кого занять и нечего продать по быстрому...
не верит никто маладойкаманде реформаторов......
и бюджет за январь сгорел... Украина надеется получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2118

и производство в минус.....
сделали разом....
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