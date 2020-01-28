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 Политика Украины
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Все про:Чорновол Татьяна (517) Ионова (15) ГБР (893) Европейская Солидарность (234)

 "ЕС" заявляет о применении силы к нардепу Ионовой и активистке Чорновол в помещении ГБР

"ЕС" выражает решительный протест системным нарушениям Закона о статусе народного депутата работниками Государственного бюро расследований.

Как передает Цензор.НЕТ, в заявлении пресс-службы партии отмечается, что сегодня в ГБР неизвестными лицами была применена сила к участнице Революции Достоинства Татьяне Черновол и народным депутатам Украины.

"Во время брифинга первого заместителя директора ГБР, бывшего адвоката Януковича в помещении ГБР неизвестные в черной униформе вытолкали из помещения и применили силу в отношении активистки, народного депутата 8-го созыва Татьяны Чорновол, а также народного депутата 9-го созыва Марии Ионовой. Первый заместитель директора ГБР и представитель пресс-службы затруднились ответить журналистам - что это за лица применили физическую силу к участникам брифинга", - сказано в заявлении.

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"В ГБР вместе с адвокатом Януковича возвращаются времена Януковича и методы эпохи Януковича. Требуем от и.о. Директора Государственного бюро расследований Венедиктовой, которая является хорошей знакомой господина Бабикова, о чем он сам рассказал на брифинге, немедленных объяснений относительно неадекватных действий ее подчиненных в управляемой ею учреждении", - говорится в заявлении.

Политсила также обращается к Национальной полиции и МВД с требованием немедленно возбудить уголовное производство и внести его в ЕРДР по фактам применения силы к Черновол и Ионовой.

"Эта ситуация еще раз подтверждает, что правоохранительная система Украины, которая, как показывают "пленки Трубы", находится под контролем Офиса президента, превращается в репрессивный механизм для узурпации власти и установления в Украине авторитарного режима", - сказано в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3172358
 
 
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а понятно можно? не веришь? или оправдываешь?
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не то место, где уместно догадываться. ты ещё судье так скажи.
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Зная Черновол ,представители охраны точно пострадавшие.Мадам без берегов и башни.
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Зелений вірус диктатури росповсюджується на усі гілки влади
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Быкующий прюзюдент гармонирует с охамевшей мусарнёй...
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ЗЕлень отмолчится, кацапье постебется. Ребята, во только не забудьте, любая власть это не навсегда, сегодня вы, завтра вас...
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