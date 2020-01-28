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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Еврокомиссия (877) МВФ (2786) транш (216) Евросоюз (12757)

 Евросоюз выплатит Украине 500 млн евро после выделения транша МВФ, - Йозвяк

В Европейской комиссии подтверждают, что выплатят второй транш макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

По его словам, выплата будет осуществлена после того, как Международный валютный фонд (МВФ) даст "зеленый свет".

"Еврокомиссия подтверждает выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 миллионов евро после того, как МВФ даст последний зеленый свет. Это должно произойти в ближайшие несколько недель", - написал Йозвяк.

Евросоюз выплатит Украине 500 млн евро после выделения транша МВФ, - Йозвяк 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3172354
 
 
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Слегка перефразируя...
" - А какая разница?
- МВФ не даёт, а ЕС дразницца"
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Значит НИКОГДА 28.01.2020 - 12:26 Украина за год увеличила госдолг на 6 млрд долларов. Новые хари делают сове дело, а потом домой, к теплым морям.
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Ну да. А шо скажет беня? Он дает зеленый свет МВФ?
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Как красиво мокнули бубочку. Троллинг 20 уровня. Евросоюз выплатит Украине 500 млн евро после выделения транша МВФ, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2024
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Вас порохоботов хоть проверяют на наличие мозга перед оформлением в стойло свинарника? Ну нельзя такую дич гнать!!
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А что в ассоциации с ЕС была какая-то привязка к МВФ?
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это не новость...это давным давно известный факт,что все остальные ссужают деньги стране только после мвф.
не знать об этом могли только зелебобики.
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