 Евросоюз выплатит Украине 500 млн евро после выделения транша МВФ, - Йозвяк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

По его словам, выплата будет осуществлена после того, как Международный валютный фонд (МВФ) даст "зеленый свет".

"Еврокомиссия подтверждает выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 миллионов евро после того, как МВФ даст последний зеленый свет. Это должно произойти в ближайшие несколько недель", - написал Йозвяк.

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