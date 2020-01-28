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 Экономика
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Все про:НАБУ (3030) Бахматюк (131)

 В компаниях Бахматюка заявили, что "будут вынуждены выводить людей на акции протеста" в ответ на действия НАБУ

НАБУ обвиняет Олега Бахматюка в том, что он не построил фабрики в Хмельницкой и Херсонской областях, которые построены, открылись в 2013 году и ежегодно производят около 3,5 млрд яиц.

Бахматюк и коллектив Группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к Президенту с просьбой остановить НАБУ и обещают массовые акции протеста, если давление на компанию не прекратится.

В компаниях Бахматюка заявили, что будут вынуждены выводить людей на акции протеста в ответ на действия НАБУ 01


Об этом стало известно из обращения к Президенту от имени СЕО и коллектива Группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг", опубликованного на официальном сайте Группы. В частности, в нем отмечается, что в конце декабря прошлого года по обращению НАБУ Генеральная прокуратура возобновила два дела двух-трехлетней давности против компании "Авангард", которые НАБУ тогда и расследовало и которые были закрыты, сообщают "Укрновости".

"Мы построили еще в 2013 году два крупнейших в Евразии птицекомплекса по производству яиц полного цикла – "Авис" в Хмельницкой области и "Чернобаевское" в Херсонской области, а нас обвиняют в том, что их как бы не существует, что является абсурдом и полной бессмыслицей. Подобные обвинения демонстрируют полную некомпетентность лиц, открывали эти дела", – говорится в обращении. Речь идет о производстве № 52016000000000112 от 20.04.2016 г.. И № 52017000000000362 от 01.06.2017 г.., Закрыты в соответствии Генеральной прокуратурой Украины 06.12.2017 года и ГСУ ЧП 20.06.2018 года.

Действительно, фабрики, о которых говорится в открытых уголовных делах, птицекомплексы по производству яиц полного цикла мощностью 11,2 млн. кур-несушек "Авис" и "Чернобаевское", были построены еще в 2013 году. Птицекомплекс "Авис" в Хмельницкой области имеет годовую производственную мощность 1,616 млрд. яиц, а птицекомплекс "Чорнобаевское" в Херсонской области – 1,865 млрд. яиц. Между тем в обращении владельца компании и коллектива к президенту отмечается, что эти дела используются для давления на компанию, как и дела против VAB банка, допросы НАБУ 10 000 работников "Укрлендфарминг" и обыски на предприятиях.

В компаниях Бахматюка заявили, что будут вынуждены выводить людей на акции протеста в ответ на действия НАБУ 02

В обращении говорится, что что заложником таких действий становится судьба 27 000 человек - работников компании. "Напоминаем о более чем 2,5 млрд грн, которые компания платит государству налогами, о 3 млрд грн, которые компания платит зарплатами. Напоминаем, что НАБУ, которое является потребителем крупных бюджетных ассигнований, фактически уничтожает тех, кто эти средства через наполнение бюджета им платит. А человек, который возглавляет этот орган, по мотивам личной мести, как он это не раз делал в отношении других лиц, использует НАБУ для уничтожения большие и важные для экономики Украины компании. И мы понимаем, что этот человек не остановится. Поэтому обращаемся к Вам, господин Президент, как к гаранту Конституции, гаранта наших прав, гаранта экономической безопасности страны: остановите гражданина Сытника, которой перешел границу здравого смысла в слепом желании мести, который манипулирует и использует силовую структуру в личных делах, идет вразрез с экономическими интересами нашего государства".

Компания также заявляет, что планирует массовые акции протеста в случае, если неправомерное давление со стороны НАБУ не прекратится: "Мы будем бороться за наши права. Мы будем вынуждены выводить людей на акции протеста. Мы будем стучать во все двери, чтобы нас услышали. Нам трудно бороться с системой, но мы не можем просто сидеть и смотреть, как разрушают нашу компанию. И мы надеемся, что, руководствуясь интересами государства, Вы остановите НАБУ и его руководителя, который зашел в своей мести за все рамки здравого смысла".


Источник: https://censor.net.ua/n3172349
 
 
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Выводят стадо на пастбище.
Люди выходят сами.
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перший атаман нарисовался...казнь яйками из машингвера 34...
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Тютюнові фобрики вже тю-тю. Нових немає. Нянтки не належить я бо то український бізнес. Чим б'юджет наповнювати будете, клкптократи? Ви ж самі курку рубаєте, яка несе яйця у б'юджет. Причому у прямому сенсі.
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нету фото курицы!!!
откуда яйца берутся? не уж-то не от курей? У компаніях Бахматюка заявили, що "будуть змушені виводити людей на акції протесту" у відповідь на дії НАБУ - Цензор.НЕТ 8926
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Почему вообще Ген. прокуратура и НАБУ проверяет наличие фабрик?
Вот ты построил фабрику? Нет?!? Тогда НАБУ идет к тебе!
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Ex Donchanin

Что-то в статье недосказано.======
Про "белые нитки" забыли У компаніях Бахматюка заявили, що "будуть змушені виводити людей на акції протесту" у відповідь на дії НАБУ - Цензор.НЕТ 3446
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Зеленые вместе с Коломойским добивают Украину.
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Похоже что ивестиционные бенины няни хотят взять эти компании под бенине крыло
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обещали няню в каждый курятник а они дело возбудили
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Бахиатюк мутний урод, який постійно вислизає з кримінальних справ.
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