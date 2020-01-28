 ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из китайского города Ухань

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет газета South China Morning Post.
"ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из города Ухань", - приводит газета South China Morning Post слова главы международной организации, который считает не нужным "слишком остро реагировать".
Адханом в настоящее время находится с визитом в Китае. По итогам переговоров глава ВОЗ заявил, что уверен в эффективности принятых правительством КНР мер для сдерживания распространения коронавируса.
Его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые страны, в частности, Великобритания, изучают возможности эвакуации своих граждан из Уханя.
По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.
Вот пускай там и остается до конца эпидемии.
"...Українським громадянам, які перебувають на території Китаю, Посольство настійливо рекомендує виїхати з цієї країни в разі наявності такої можливості."
Пусть сидят в Ухане пока не найдут лекарство или эпидемия не стихнет. Но судя по тенденции, через неделю-две эпидемия охватит всю Азию.