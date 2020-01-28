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 Общество, За рубежом
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 ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из китайского города Ухань

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом заявил, что сейчас не видит необходимости эвакуировать иностранцев из китайского города Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет газета South China Morning Post.

"ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из города Ухань", - приводит газета South China Morning Post слова главы международной организации, который считает не нужным "слишком остро реагировать".

Адханом в настоящее время находится с визитом в Китае. По итогам переговоров глава ВОЗ заявил, что уверен в эффективности принятых правительством КНР мер для сдерживания распространения коронавируса.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые страны, в частности, Великобритания, изучают возможности эвакуации своих граждан из Уханя.

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По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3172348
 
   
 Топ комментарии
 
Находится в Ухане товарищ чиновник или где-то за 1000- 1500 км?)
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Та самая "секретная военная лаборатория", где был "разработан" Уханьский коронавирус. Огромный рынок, на котором продается мясо коал, лисиц, скорпионов, сколопендр, верблюдов, змей, лягушек, цикад и еще 100 видов животных.ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из китайского города Ухань - Цензор.НЕТ 573
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Незадача, знакомый уж было засобирался на уханьщину...
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Находится в Ухане товарищ чиновник или где-то за 1000- 1500 км?)
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Глава ВОЗ, по определению, тоже иностранный гражданин в Ухане?
Вот пускай там и остается до конца эпидемии.
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Та самая "секретная военная лаборатория", где был "разработан" Уханьский коронавирус. Огромный рынок, на котором продается мясо коал, лисиц, скорпионов, сколопендр, верблюдов, змей, лягушек, цикад и еще 100 видов животных.ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из китайского города Ухань - Цензор.НЕТ 573
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воз думает ухань и умань города побратимы...
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Я й не збирався їх вивозити. Хіба що пару громадянок.
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Ви не так зрозуміли: мені вони потрібні для власного вжитку.
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кітайская кухня - двє фаршированнийє кітаянкі в клярє
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нє вивозіть і нє еякуліровать - це разний смисл - в першому случаї це строгий карантін (в клєткє)
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Незадача, знакомый уж было засобирался на уханьщину...
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Ухань. Родина вируса 2019-nCoV. Повседневная одежда для прогулок.ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из китайского города Ухань - Цензор.НЕТ 4818
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Гггггггггг. До уваги громадян, які планують здійснити поїздку до Китаю або вже перебувають на території цієї країни
"...Українським громадянам, які перебувають на території Китаю, Посольство настійливо рекомендує виїхати з цієї країни в разі наявності такої можливості."
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Какой интересный Тедрос... а шоб там его ребёнок сидел, то побежал бы вывозить аж пятки бы сверкали.
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Хоть кто-то с мозгами объявился. Вывозить иностранных граждан из эпицентра эпидемии- это гарантированно привезти полный самолет зараженных коронавирусом людей на родину.
Пусть сидят в Ухане пока не найдут лекарство или эпидемия не стихнет. Но судя по тенденции, через неделю-две эпидемия охватит всю Азию.
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Лікарсво єсть.Нідорого.(Нєдаром Зілєнскій в Іраїль літав.)
ВООЗ не рекомендує вивозити іноземних громадян з китайського міста Ухань - Цензор.НЕТ 2834
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