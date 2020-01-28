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Все про:вакцина (423) Минздрав (2137)

 Минздрав призвал украинцев не верить рекламным сообщениям и не вакцинироваться от китайского вируса 2019-nCoV

В Министерстве здравоохранения призвали не прививаться от нового коронавируса, поскольку вакцины от него не существует.

Об этом во время пресс-брифинга на тему: "О ситуации касательно коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил член экспертной группы оперативного штаба Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Добров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН.

"Появилась информация на определенных сайтах о возможности вакцинироваться от нового коронавируса. Это неправда. То есть, не следует надеяться или покупать эти вакцины, которые на сегодняшний день не существует еще нигде в мире", - сказал Сергей Добров.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3172346
 
   
 Топ комментарии
 
Вакцинироваться нужно было в октябре...
Правда тогда про этот штамп ничего не знали и вакцины не было.
И сейчас нет...
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клава косячит... Минздрава призвал украинцев не верить рекламным сообщениям и не вакцинироваться от китайского вируса 2019-nCoV - Цензор.НЕТ 7331 мендельштрассе канешна.
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Вакцинироваться в октябре - от чего?
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Кто такая Минздрава???

ЗЕМинздрава???
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Не понятно.
Если это ЗЕ-Минздрав, и они говорят не вакцинироваться. Что делать? Вакцинироваться или нет?
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Вакцинироваться нужно было в октябре...
Правда тогда про этот штамп ничего не знали и вакцины не было.
И сейчас нет...
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Вакцинироваться в октябре - от чего?
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От гриппа.
Обычного штампа...
У нас и в фирмах, и в ВУЗах всем в октябре предлагают вакцинироваться...
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офис на менельштрассе на днях свою вакцину страждущим запропонуйэ...
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клава косячит... Минздрава призвал украинцев не верить рекламным сообщениям и не вакцинироваться от китайского вируса 2019-nCoV - Цензор.НЕТ 7331 мендельштрассе канешна.
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Ну, люди не были людьми, если бы не начали наебы..ть своих ближних, которые оказались менее стрессоустойчивыми!

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Они неЛОХи!
Они знают, что надо вакцинироваться - вы их не обманите.

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Так это же реклама до 73% з высокоинтеллектуальных личностей☝️☝️☝️
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пральна.
пока не провакцинированы все представители "избранного народа", гои должны ждать.
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**** нам коронавирус,у нас Зеленский президент.😄
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