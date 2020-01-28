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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1995) Холодницкий (655) САП (1245)

 Прокуроры САП будут получать около 70 тыс. грн зарплаты в месяц, - Холодницкий

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут получать около 70 тыс. грн в месяц без учета премий и надбавок. С ними будет около 75 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в в эфире "Радио НВ".

По его словам, в САП проводится дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий, который будет проходить по новым правилам.

"Сейчас объявлен конкурс (на должности прокуроров САП. - Ред.). Чем мы будем привлекать, привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой - около 70 тыс. грн в месяц без премий и надбавок. С ними плюс-минус 75 тысяч будет. То есть есть, за что работать. С понедельника мы начинаем прием документов и по количеству людей уже будем видеть, как будем двигаться дальше. В нашем конкурсе будет больше проходной балл по знанию законодательства, чем в Офисе генерального прокурора, - но у нас, соответственно, требования и зарплаты больше, чем там", - сообщил Холодницкий.

Глава САП также рассказал, что просил генерального прокурора увеличить штат наполовину, то есть до 70 человек, но им добавили лишь несколько вакансий. Всего в САП сейчас, по его словам, работают 35 прокуроров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172342
 
 
 Топ комментарии
 
Никогда и нигде высокая зарплата чиновников, а тем более силовиков не была гарантией их честности. Напротив , чем выше доход, тем больше аппетиты. Будут просто больше брать. Не зарплаты надо увеличивать, а соц. пакет за безупречную службу. И одновременно ужесточить наказание для взяточников в погонах
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за таки гроши воны строем должны ходить на работу...и мимо метро.
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як кажуть- " жрiте, не обляпайтись"
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за таки гроши воны строем должны ходить на работу...и мимо метро.
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Где вы видели украинского прокурора в метро? Например, Главный прокурор Ивано-Франковской областной прокуратуры Александр Стратюк катается на автомобиле Lincoln Navigator. цена более 100 тыс $
Прокуроры САП будут получать около 70 тыс. грн зарплаты в месяц, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 940
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тєжко тобі на цьому світі жити без гумору...
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Что за чушь ты сейчас несешь. Я шуток не понимаю? Я твоей шутке лайк поставил. Но реальность это уже не юмор и даже не сатира. Это капец. Такой же как Зеля президент
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ранимые кругом шо капец...
вангану - наступну люстрацию назовут холокостом2..
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Це він ще чемний. А то йому положено їздити одразу двома: одна - за головного, а друга - за прокурора.
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Чё, зелебобики, в хвильме про голобородьку такое тоже было?
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Раньше братва, что бы пару косых срубить, использовала паяльник и утюг. Теперь хватает хорошей #опы в мягком кресле, и авторучки.
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Никогда и нигде высокая зарплата чиновников, а тем более силовиков не была гарантией их честности. Напротив , чем выше доход, тем больше аппетиты. Будут просто больше брать. Не зарплаты надо увеличивать, а соц. пакет за безупречную службу. И одновременно ужесточить наказание для взяточников в погонах
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Сколько топ коррупциионеров сидит? Они уже работают не один год, и создавались не для рядовых клерков, а для посадки высших чиновников.
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7...а не 70....за кой х**..им платить, барыгам то этим?)
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А Ви знаєте, які в Давосі штрафи за паркування? Отож!
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нех им там делать...вашше выезд запретить им...завербуют на раз за бабки))
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это еще херня г. Глухов Сумская область 3 судьи на пенсии получают по 70 тысяч гривен, а после этого пересчета будут получать по 100...
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еще и продажную тварь Гетманенко дотянут до пенсии. и эта тварь будет получать сумасшедшую пенсию.
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Це дійсно якась херн.я В мене знайомий голова суду, на пенсії має 28. З якого бую у Глухові звичайні судді отримують 70... Може це судді не з районих судів? Апеляційних чи ВСУ?
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Это все было бы очень прекрасно, если бы были результаты работы. А результатов впечатляющих по-прежнему нет. Розовощёкий должен быть изгнан только за то, что сливал информацию труханову по его делу
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Устраивается мужик на работу кладовщиком. Его вводят в курс дела:
- Вот здесь у нас плиточка!
- Отличненько!
- А здесь у нас обои!
- Прекрасненько!
- А вот здесь у нас линолиум!
- Замечательно!
- Вот только знаете, зарплата у нас маленькая…
- Так что, у вас еще и деньги платят?
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За що? До того ж, а чим їх робота відрізняється від звичайних прокурорів, що підтримують обвинувачення по вбивствам, наркозбуту, згвалтуванням? Чому у одних зарплати 15, у інших 70? У одних 300-600 проваджень, у інших 10?
Я сумніваюсь, що стати потерпілим від корупціонера, що вкрав у сукупності 10-50 гривень у кожного, більш трагічно, ніж стати жертвою вбивства чи згвалтування. Якась у нас схиблена філософія... Іноді здається, що окрім корупції, у нас взагалі не має злочинності?
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