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 Две россиянки пытались под верхней одеждой вывезти из Украины медицинские приборы, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Две гражданки России спрятали под верхней одеждой медицинские приборы и пытались их тайно перевезти через границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После обеда, 27 января, в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из страны автомобилем прибыли две гражданки России - мать и дочь. В конструктивных особенностях авто и багаже женщин пограничники обнаружили зарядные устройства к медицинским приборам", - говорится в сообщении.

Две россиянки пытались под верхней одеждой вывезти из Украины медицинские приборы, - Госпогранслужба 01

Кроме того, во время осмотра правоохранители обратили внимание и на внешний вид иностранных гражданок. Обе были одеты в объемные зимние куртки и имели вид неестественно тучных людей.

Две россиянки пытались под верхней одеждой вывезти из Украины медицинские приборы, - Госпогранслужба 02

После гражданки РФ признались, что под верхней одеждой спрятали медицинские приборы.

"Таким образом, мать с дочерью пытались незаконно переместить через границу 100 приборов для биорезонансной терапии и более 500 различных гаджетов к ним", - добавили в Госпогранслужбе.

Две россиянки пытались под верхней одеждой вывезти из Украины медицинские приборы, - Госпогранслужба 03

Сейчас товары переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В прошлом году через админграницу в оккупированный Крым не пропустили 1419 человек, с начала года - 78, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3172340
 
   
 Топ комментарии
 
Унітази ще мають буту. Две россиянки пытались под верхней одеждой вывезти из Украины медицинские приборы, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6348
І труси.
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Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
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Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
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Та пусть везут, пусть там лохотронят аборигенов.
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нифигассэ...странные задания главмокша агентам ставит...
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тока кружевные.брезентовые они и сами производят Две россиянки пытались под верхней одеждой вывезти из Украины медицинские приборы, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5962
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Не скрепно совсем, а как же кора дуба и боярышник?
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дожились,мля...приборы уже тайно контрабасом вывозят .
уже почти ссср .только тогда джинсы с жвачкой ввозили
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В комплекті з бояркою, ці медичні прибори зможуть зробити революцію в медицині рашки, а воно нам потрібно? Две россиянки пытались под верхней одеждой вывезти из Украины медицинские приборы, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1365
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Уровень пгавохренительных органов - гонять бабушек и анально обслуживать начальство.
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Нужно было не под верхней одеждой прятать, а под нижней.
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Зачем остановили?
Это ведь лохотронщики: напаривали бы кацапам эти "медицинские приборы".

Отрекитесь от узколобой и жадной западной медицины и вы неплох устроитесь!
Доктор Грегори Хаус

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Это ж "электронная гомеопатия". Чем больше кацапов, вместо нормального лечения, будут "лечиться" этой хренью, тем лучше!
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Медичні прилади? Дві росіянки намагалися під верхнім одягом вивезти з України медичні прилади, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 739
Ну, це щось на кшталт, заряджання води перед телевізором.
Нехай би везли ...
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А чем эти приборы хуже ЗОЛОТЫХ ПИРАМИДОК проходимца ГОРДОНА ?
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