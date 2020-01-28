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 В прошлом году через админграницу в оккупированный Крым не пропустили 1419 человек, с начала года - 78, - Госпогранслужба

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщили, что с начала 2020 года в оккупированный Крым через админграницу с Херсонской областью не пропустили 78 человек.

"Главная причина отказов – отсутствие необходимых документов. К примеру, едет мама с ребенком, а от папы нет доверенности. Мы их не пропускаем. Из Крыма на материковую Украину пограничники пропускают всех граждан Украины. Но если человек въехал в Крым по Керченскому мосту или самолетом в Симферополь, в этом случае запрещается въезд в Украину, как минимум на 3 года", – рассказал в комментарии Крым.Реалии начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов, передает Цензор.НЕТ.

По информации ГПСУ, всего за 2019 год отказ во въезде в Крым через админграницу получили 1419 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172337
 
 
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