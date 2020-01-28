 ЕС может вскоре снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича, - Йозвяк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Вполне вероятно, что с экс-премьер-министра Украины Азарова, экс-министра энергетики Ставицкого и сына экс-президента Януковича, Александра Януковича, вскоре будут сняты санкции ЕС, введеные за хищение средств украинского бюджета. За ними вполне могут последовать остальные", - написал журанлист, посоветовав Киеву уделять больше внимания данному вопросу.
бобики! - Порошенко скоро год, как нету.
и полная жопа, которая настала после ухода Пороха - это ваша и только ваша заслуга.
а не Порошенко.
именно вы привели во власть безграмотных клоунов и российских шпионов.
ибо вы - не имеете мозгов.
Март 2015 года: Европейский союз принял решение продлить санкции в отношении бывших украинских чиновников, за исключением Андрея Портнова, Александра Якименко, Игоря Калинина и Алексея Азарова.
Март 2018 года: послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.