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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Азаров (8157) санкции (7581) Ставицкий (189) Янукович Александр (302) Йозвяк (25)

 ЕС может вскоре снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича, - Йозвяк

Санкции Евросоюза, наложенные на окружение беглого президента Виктора Януковича, могут быть сняты в ближайшем будущем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Вполне вероятно, что с экс-премьер-министра Украины Азарова, экс-министра энергетики Ставицкого и сына экс-президента Януковича, Александра Януковича, вскоре будут сняты санкции ЕС, введеные за хищение средств украинского бюджета. За ними вполне могут последовать остальные", - написал журанлист, посоветовав Киеву уделять больше внимания данному вопросу.

Читайте также: ЕС внес в санкционный список семь человек, причастных к "выборам" в оккупированном Крыму, - Йозвяк (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3172335
 
 
 Топ комментарии
 
Зебил,не крути голову.При Порохе санкции ввели..
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Лишнехромосомное, а санкции бессрочные? Может адвокат убийцы-Януковича продлит, ведь ты же хотел, чтобы команда Порошенко была сменена на Богдана, Ермака, Дубицкого, Рябошапку и пр. и пр.?
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реально - как только зелупа опять обосрался, зебобики массово начинают пОстить анти-порошенковские картинки ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького й Олександра Януковича, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8310

бобики! - Порошенко скоро год, как нету.

и полная жопа, которая настала после ухода Пороха - это ваша и только ваша заслуга.
а не Порошенко.
именно вы привели во власть безграмотных клоунов и российских шпионов.
ибо вы - не имеете мозгов.
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Зеленский, ну как же так, а... куда ты смотрел ...ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького й Олександра Януковича, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4284


Март 2015 года: Европейский союз принял решение продлить санкции в отношении бывших украинских чиновников, за исключением Андрея Портнова, Александра Якименко, Игоря Калинина и Алексея Азарова.

Март 2018 года: послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.
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МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. Экс-министра Украины подозревают в растрате (т.е. в воровстве) государственной собственности. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.
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Пора вводить санкции против Зеленского и компании.
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