 ЕС может вскоре снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича, - Йозвяк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Вполне вероятно, что с экс-премьер-министра Украины Азарова, экс-министра энергетики Ставицкого и сына экс-президента Януковича, Александра Януковича, вскоре будут сняты санкции ЕС, введеные за хищение средств украинского бюджета. За ними вполне могут последовать остальные", - написал журанлист, посоветовав Киеву уделять больше внимания данному вопросу.

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