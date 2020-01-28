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Все про:Болгария (361) Дунай (61) корабль (1320)

 Украинское судно село на мель в болгарской части Дуная и заблокировало движение

В северной Болгарии 28 января речное судоходство на Дунае было заблокировано после того, как на мель из-за низкого уровня воды село украинское судно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters .

По словам представителя Морского агентства Болгарии, в связи с инцидентом в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно.

Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины. Судно прошло с осадкой 23 дециметра, отмечает агентство.

Дунай является важным транспортным маршрутом для нефтепродуктов, а также для восточноевропейского экспорта зерна в Западную Европу.

Болгарское морское агентство заявило, что не знает, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172333
 
 
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наші відначаються, як можуть. Один в Угорщині, інший в Болгарії. Панове Ви в Європі там інші правила діють, вже треба звикнути.
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а ничего что это связано с уровнем воды?
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А нехрен жадничать и нагружать. Это как с нашими дорогами. Ганяют вагоны целые, а потом кричат, что дорог нет. Было разрешено 22 дм, нахрена нагрузил 23?
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"Болгарское морское агентство заявило, что не знает, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства."

Никакого креатива. Попросите немцев провести внеочередной пивной фестиваль, например, в Донауэшингене. И уровень Дуная прилично повысится. И соленость тоже .
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Вот это наше "авось" и "небось" всегда к такому и приводит
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Все сходиться, коли Дунай впадає в Болгарію.
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