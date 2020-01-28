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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Facebook (293) Google (66) YouTube (30) налоги (2739) НДС (315) Гетманцев (43)

 Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины, таких как Google, Facebook или Youtube.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье БизнесЦензор "Як "Слуги народу" вирішили обкласти податком Facebook та Google".

Соответствующий проект закона размещен на сайте парламента. Его выступил нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Как объясняет автор инициативы, деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих диджитал-услуги проводится без надлежащего налогообложения, что приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.

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Подорожание на 20% (НДС) могут произойти с любыми услугами, которые потребитель получает через интернет от компаний-нерезидентов (международные корпорации вроде Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress и т.д.).

Аналогичное подорожание ожидается и в сфере E-commerce. Речь идет о размещении рекламы на платформах Facebook и Google, YouTube и в мобильных приложениях.

В законопроекте уточнен перечень электронных услуг. В частности, ими можно считать:

  • Поставка изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов
  • Поставка аудио, видео, игр, азартные игры, и услуги по участию в таких играх;
  • Предоставление доступа к информационным, коммерческих, образовательных и развлекательных электронных ресурсов;
  • Доступ к облачным технологиям;
  • Поставка (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;
  • Предоставление услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Однако, сюда не относятся услуги, которые были заказаны через интернет, но доставлены не с помощью сети ПО на физических носителях, консультации по электронной почте и предоставление доступа к сети.

Местом оказания услуг нерезидентами через интернет будет считаться информация о местонахождении физического лица, получившего услугу, в частности:

  • код страны на SIM карте, используемой получателем электронной услуги;
  • местонахождение провайдера телекоммуникаций, услугами которого пользовался получатель услуги;
  • местонахождению устройства, которое определяется по IP-адресу;
  • местонахождению банка или иного финучреждения, в котором открыт счет, через который осуществляется оплата услуги;
  • сведения о месте жительства получателя электронной услуги.

Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тыс. грн.

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В пояснительной записке приводится пример Российской Федерации, где с января 2017 года заработал аналогичный закон.

Среди технологических гигантов в контролирующем органе РФ зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др.

Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний. По Официальное данным в бюджет такими компаниями (B2C) было выплачено в 2017 году - 9,4 млдр. руб., в 2018 - 12 млдр. руб., в I квартале 2019 - 12 млдр. руб. (70% суммы приходится на крупнейшие IT компании).

Аналогичные налоговые правила были введены в Республике Беларусь в 2018 году.

"Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и т.д.", - говорится в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3172326
 
 
 Топ комментарии
 
В пояснительной записке приводится пример Российской Федерации, где с января 2017 года заработал аналогичный закон.
Источник: https://censor.net.ua/n3172326

Ось в чому справа... Передрали закон у рашиків.
Чи тільки цей ???
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===местонахождению устройства, которое определяется по IP-адресу===
Ну вот в Германии много IP-адресов. Не понятен смысл закона, гугл поставляет информацию бесплатно
===Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тыс. грн.===
Видимо, разработчик закона - идиот
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Где эти Ринат Амедов, Таня Лайф, Франческа и пр. зелебобики? Попрятались ибо сказать нечего? Только упоротое стадо может продолжать тупо поддерживать эту шоблу под лейблом "слуги народа"
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Ты забыл еще Леонид Днепр и "злой крот". Последний на соседней ветке уже раз 20 заспамлен, но еще пока дергается малорос зеленый.
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а отчего не 100%??
проще считать
Вот я могу очень просто посчитать
и в этом меня поддержат читатели
Гетманцев 100% враг Украины и
100% дебил
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Только хотел тоже написать,дебил в квадрате.
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Відповідно до статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

соответственно ,каждый гражданин обязан получать ежегодно % от использования третьими лицами этих ресурсов.
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Неужели в шайке мыролюбных штейнов начали клонировать дибилов? Или они их получают фильтрацией населения?
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Вместо обещанных нам экономических реформ зе-команда как оте прошлые, парашенковские, мародёры и паразиты, токо ищет с кого ещё можно содрать копейку. Пзц!!!
Вы ж нам, суки, строить и развивать обещали!.. А как приняли ключи от власти, покрутили их на пальце, покатались по мраморным полам на самокате и решили шо можно ведь них...я и не строить(тем более, если этого не умеешь), а просто брать в долг и повышать всё, шо токо можно и нельзя.
Вы, ребята, не просто обманули ожидания своих избирателей, вы их прост нае...ли. Надеюсь, что ответка вам прилетит жёсткая и шершавая.
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Наш Президент не подпишет, он же за инвесторов и инвестиции. Так что все будет нормально. Все готовьтесь к наплыву инвесторов.
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Вообще это не Украина придумала.

15.10.2019
Европа придумала, как заставить Google, Apple, Facebook и Amazon платить налоги по месту получения доходов.
Международная Организация экономического сотрудничества и развития разработала новые правила, по которым технологические гиганты будут платить налоги в тех странах, где они фактически получают прибыль, а не в государствах с низким налогообложением, где у них открыты офисы. В этом случае Google и Apple больше не смогут «перебрасывать» европейские доходы в свои ирландские штаб-квартиры.
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А хто у нас з населення отримує послугм Гугл чи Ютуб напряму від цих компаній? Всі ми користуємося їх сервісами через провайдерів! А провайдери і так платять ПДВ при отриманні інформаційних послуг від нерезидента згідно з п.п. "д" п. 186.3 ПКУ
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Вы вообще проникнитесь смыслом текста для начала. Речь о платных услугах. Например если вы рекламу оплачиваете, оплачиваете место в облаке на гугл драйве. При чем тут провайдеры???
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2081.5. Датою виникнення податкових зобов'язань по операціях з постачання особою нерезидентом, зареєстрованою як платник податку відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, електронних послуг, є останній день звітного (податкового) періоду у якому здійснено оплату електронних послуг.


2081.7. Особа нерезидент, зареєстрований як платник податку відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, не складає податкові накладні на операції з постачання електронних послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України.

Геніально! Тільки поясніть цьому клоуну Гетманцеву, що вже є п.п. д п. 186.3 ПКУ, де вже прописано оподаткування тих послуг, які провайдери - платники ПДВ в Україні отримують від нерезидентів. До чого тут нерезиденти??? Що оце за ахінея:

Місцем постачання електронних послуг вважається місцезнаходження отримувача послуг. З метою застосування зазначеного пункту місцезнаходження отримувача електронних послуг визначається




для отримувача послуг, фізичної особи, - за допомогою відомостей про місцезнаходження отримувача послуг, отриманих платником податку в процесі надання послуг, зокрема:
а) кодом країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;
б) місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач в процесі отримання електронної послуги;
в) місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою, яке використовувалося отримувачем електронної послуги;
г) місцезнаходженням банку, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги.
д) відомостями про місце проживання, наданими отримувачем електронної послуги.


Це що, великий брат? І який тут податок для нерезидента, якщо кінцевий отримувач вже оплачує послуги провайдера з ПДВ???
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Продублюю:

для отримувача послуг, фізичної особи, - за допомогою відомостей про місцезнаходження отримувача послуг, отриманих платником податку в процесі надання послуг, зокрема:
а) кодом країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;
б) місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач в процесі отримання електронної послуги;
в) місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою, яке використовувалося отримувачем електронної послуги;
г) місцезнаходженням банку, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги.
д) відомостями про місце проживання, наданими отримувачем електронної послуги.

Це що, великий брат? І який тут податок для нерезидента, якщо кінцевий отримувач вже оплачує послуги провайдера з ПДВ???
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Речь не об услугах провайдера, а услугах покупаемых у нерезидентов. Например хостинг где-то в забугорье. Или еще что-то...
Идея, в принципе, понятна - поиметь денег ничего не делая...
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При всей привлекательности законопроекта, думается это преждевременно. Надо чтоб у нас хоть ПейПел сначала заработал (как и многие другие сервисы), а потом думать как его налогообложить.
И не совсем понимаю как они хотят отловить всех плательщиков??? Тотальный контроль за транзакциями? Дык тогда все заинтересованные откроют зарубежные счета и бабки вообще будет проходить мимо Украины.
Кто-то вообще просчитывал последствия?
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айтишники, голосовавшие за шмарклю, АУ)!
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А айтишникам не пофик? Ну будут бабки вне страны оставлять на свои нужды (хостинги-шмостинги)... Это больше про других...
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хлопці-депутанти, а труси останні вам не подарувати?
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З сьогодняшнього дня припиняють безкоштовну трансляцію телеканали "Інтер","плюси","Україна","Айсітіві" і ще парочка,які себе вважали крутими...І я,як і мільйони інших українців,посилаю їх нах...й і починаю дивитись поляків,білорусів,росіян і наші новинні...Менше прийлеться щьолкати пультом і дзьобом теж...Це якраз до теми зробити платною мережу...
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В наш слуг не вистачає мізків як наповнити державну казну, можуть лише податки придумувати. ЗЄбіли, блд!
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а яке право ти маєш вводити податки на продукт, який ніяким хріном не торкається ані тебе ані країну взагалі, бо є продуктом іншої держави??? Яке ти, ніхто і ніщо маєш право брати відсотки за те, що тобі НЕ належить??? За повітря ще не треба платити? курви! Розтринькали всі кошти на держрахунках, премій сотні тисяч понавиписували собі, коханим, а тепер народ в якесь чергове "оподаткування" заганяють!!! Епоха бідності, схоже, тільки починається для народу...
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Уберите от власти конченных ДЛБ Гетьманцев воообще крышей рехнулся как и вся Зе команда идиотов по другому слов нет назвать этих идиотов от ума
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А можна узнати призвіська авторів цього закону.
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Шоколадним все , що робить влада не подобається. Просто методичка така. РЕально соєваго мародера підтримують 8 % українців. Це в більшості люди без освіти та матеріальних статків.
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Из разряда: - "Новости нашего серпентария...********.
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