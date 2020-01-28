 Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье БизнесЦензор "Як "Слуги народу" вирішили обкласти податком Facebook та Google".
Соответствующий проект закона размещен на сайте парламента. Его выступил нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
Как объясняет автор инициативы, деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих диджитал-услуги проводится без надлежащего налогообложения, что приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.
Подорожание на 20% (НДС) могут произойти с любыми услугами, которые потребитель получает через интернет от компаний-нерезидентов (международные корпорации вроде Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress и т.д.).
Аналогичное подорожание ожидается и в сфере E-commerce. Речь идет о размещении рекламы на платформах Facebook и Google, YouTube и в мобильных приложениях.
В законопроекте уточнен перечень электронных услуг. В частности, ими можно считать:
- Поставка изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов
- Поставка аудио, видео, игр, азартные игры, и услуги по участию в таких играх;
- Предоставление доступа к информационным, коммерческих, образовательных и развлекательных электронных ресурсов;
- Доступ к облачным технологиям;
- Поставка (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;
- Предоставление услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.
Однако, сюда не относятся услуги, которые были заказаны через интернет, но доставлены не с помощью сети ПО на физических носителях, консультации по электронной почте и предоставление доступа к сети.
Местом оказания услуг нерезидентами через интернет будет считаться информация о местонахождении физического лица, получившего услугу, в частности:
- код страны на SIM карте, используемой получателем электронной услуги;
- местонахождение провайдера телекоммуникаций, услугами которого пользовался получатель услуги;
- местонахождению устройства, которое определяется по IP-адресу;
- местонахождению банка или иного финучреждения, в котором открыт счет, через который осуществляется оплата услуги;
- сведения о месте жительства получателя электронной услуги.
Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тыс. грн.
В пояснительной записке приводится пример Российской Федерации, где с января 2017 года заработал аналогичный закон.
Среди технологических гигантов в контролирующем органе РФ зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др.
Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний. По Официальное данным в бюджет такими компаниями (B2C) было выплачено в 2017 году - 9,4 млдр. руб., в 2018 - 12 млдр. руб., в I квартале 2019 - 12 млдр. руб. (70% суммы приходится на крупнейшие IT компании).
Аналогичные налоговые правила были введены в Республике Беларусь в 2018 году.
"Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и т.д.", - говорится в документе.
Ну вот в Германии много IP-адресов. Не понятен смысл закона, гугл поставляет информацию бесплатно
===Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тыс. грн.===
Видимо, разработчик закона - идиот
проще считать
Вот я могу очень просто посчитать
и в этом меня поддержат читатели
Гетманцев 100% враг Украины и
100% дебил
соответственно ,каждый гражданин обязан получать ежегодно % от использования третьими лицами этих ресурсов.
Вы ж нам, суки, строить и развивать обещали!.. А как приняли ключи от власти, покрутили их на пальце, покатались по мраморным полам на самокате и решили шо можно ведь них...я и не строить(тем более, если этого не умеешь), а просто брать в долг и повышать всё, шо токо можно и нельзя.
Вы, ребята, не просто обманули ожидания своих избирателей, вы их прост нае...ли. Надеюсь, что ответка вам прилетит жёсткая и шершавая.
15.10.2019
Европа придумала, как заставить Google, Apple, Facebook и Amazon платить налоги по месту получения доходов.
Международная Организация экономического сотрудничества и развития разработала новые правила, по которым технологические гиганты будут платить налоги в тех странах, где они фактически получают прибыль, а не в государствах с низким налогообложением, где у них открыты офисы. В этом случае Google и Apple больше не смогут «перебрасывать» европейские доходы в свои ирландские штаб-квартиры.
2081.7. Особа нерезидент, зареєстрований як платник податку відповідно до пункту 2081.2 цієї статті, не складає податкові накладні на операції з постачання електронних послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України.
Геніально! Тільки поясніть цьому клоуну Гетманцеву, що вже є п.п. д п. 186.3 ПКУ, де вже прописано оподаткування тих послуг, які провайдери - платники ПДВ в Україні отримують від нерезидентів. До чого тут нерезиденти??? Що оце за ахінея:
Місцем постачання електронних послуг вважається місцезнаходження отримувача послуг. З метою застосування зазначеного пункту місцезнаходження отримувача електронних послуг визначається
для отримувача послуг, фізичної особи, - за допомогою відомостей про місцезнаходження отримувача послуг, отриманих платником податку в процесі надання послуг, зокрема:
а) кодом країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;
б) місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач в процесі отримання електронної послуги;
в) місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою, яке використовувалося отримувачем електронної послуги;
г) місцезнаходженням банку, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги.
д) відомостями про місце проживання, наданими отримувачем електронної послуги.
Це що, великий брат? І який тут податок для нерезидента, якщо кінцевий отримувач вже оплачує послуги провайдера з ПДВ???
для отримувача послуг, фізичної особи, - за допомогою відомостей про місцезнаходження отримувача послуг, отриманих платником податку в процесі надання послуг, зокрема:
а) кодом країни на SIM картці, використаній отримувачем електронної послуги;
б) місцезнаходження провайдера телекомунікацій, послугами якого користувався одержувач в процесі отримання електронної послуги;
в) місцезнаходженням пристрою, яке визначається за його IP-адресою, яке використовувалося отримувачем електронної послуги;
г) місцезнаходженням банку, у якому відкритий рахунок, через який здійснюється оплата електронної послуги.
д) відомостями про місце проживання, наданими отримувачем електронної послуги.
Це що, великий брат? І який тут податок для нерезидента, якщо кінцевий отримувач вже оплачує послуги провайдера з ПДВ???
Идея, в принципе, понятна - поиметь денег ничего не делая...
И не совсем понимаю как они хотят отловить всех плательщиков??? Тотальный контроль за транзакциями? Дык тогда все заинтересованные откроют зарубежные счета и бабки вообще будет проходить мимо Украины.
Кто-то вообще просчитывал последствия?
серпентария...********.