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Все про:Зеленский (4404) Освенцим (34) Холокост (135) Нарышкин (95)

 Зеленский "все глубже погружается в идеи украинского национализма", - Глава Службы военной разведки РФ Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "все глубже погружается в идеи украинского национализма".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ТАСС

Такими словами Нарышкин отреагировал на слова Зеленского о роли украинцев в освобождении узников нацистского концлагеря "Аушвиц" в 1945 году.

Нарышкин, который также возглавляет Российское историческое общество, заявил, что украинский президент "не желает помнить о том, по какому принципу назывались части Красной армии".

26 января Зеленский, выступая в Польше по случаю 75-й годовщины освобождения узников концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау", заявил: "Мы никогда не забудем [украинца] Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе со своим экипажем первыми разбили ограждение "Аушвица". И всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в "Аушвиц" под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро, и которые вместе с бойцами 322-й дивизии І Украинского фронта освободили лагерь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неприемлемо и оскорбительно: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов"

Источник: https://censor.net.ua/n3172322
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля - трус, дурак и малоросс. Но для кремля он такой же "бандера", как и все мы. Кремль не остановится, пока тут не будет выжженной земли, покрытой солью.И зеля два раза дурак, если думает, что лично он почему-то останется цел.
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ЗЕ не может погрузиться, т.к. не тонет
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Рука руку миє. Бубочка відмазує путіна від санкцій, а путін ліпить з бубочки "бандерівця" щоб приспати українське суспільство на період здачі України. Скоро г+г і зеботи підключаться до вихваляння бендерівця Буби Оманського.
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Отрыжкин - круглый дурак. Не может пророссийский еврей быть Украинским Националистом Зеленський "дедалі глибше занурюється в ідеї українського націоналізму", - Глава Служби військової розвідки РФ Наришкін - Цензор.НЕТ 2196
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1. походу, правда глаза колет эрэфийцам.
2. как по мне, то постановка антисемитизма и русофобии в один ряд не что иное, как погружение в идеи эрэфийского национализма.
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Расєянє то перщі на світі брехуни - їх заявам вірити ніколи не можна, бо що у них на думці не знають навіть вони самі

А хто такий Зебенський всі українці знають і так Зеленський "дедалі глибше занурюється в ідеї українського націоналізму", - Глава Служби військової розвідки РФ Наришкін - Цензор.НЕТ 6433

Зеленський "дедалі глибше занурюється в ідеї українського націоналізму", - Глава Служби військової розвідки РФ Наришкін - Цензор.НЕТ 6820


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Вот и помощь от начальства подоспела.
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Отмазывают. Не верьте заявлениям гебни.
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Я бы не верил "пианисту" Зеленскому и уж тем более не верил Нарышкину.
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порохоботи запитують у Петра Олексійовича, що їм робити, бо з легенди "Зеля - агент кремля" вийшов пшик )))
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Да!-все поверили гебне, что Зеленский таки националист!
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Він корисний ідіот кремля, до того ж паталогічний, типу тебе..
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наришкін" правду"сказав ,бо це під командуванням путіна звільнили Аушвіц
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на кой хер нам красная говёная армия ?
росийская падаль гордится дедываяваленками ?
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заява якогось створіння мордору, наришкіна, надзвичайно важлива. кацап-історик... якийсь сюр..
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