 Зеленский "все глубже погружается в идеи украинского национализма", - Глава Службы военной разведки РФ Нарышкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ТАСС

Такими словами Нарышкин отреагировал на слова Зеленского о роли украинцев в освобождении узников нацистского концлагеря "Аушвиц" в 1945 году.



Нарышкин, который также возглавляет Российское историческое общество, заявил, что украинский президент "не желает помнить о том, по какому принципу назывались части Красной армии".



26 января Зеленский, выступая в Польше по случаю 75-й годовщины освобождения узников концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау", заявил: "Мы никогда не забудем [украинца] Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе со своим экипажем первыми разбили ограждение "Аушвица". И всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в "Аушвиц" под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро, и которые вместе с бойцами 322-й дивизии І Украинского фронта освободили лагерь".



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