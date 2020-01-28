EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  890  11
Все про:ПАСЕ (1499) санкции (7581) Гончаренко (305)

 "Без эффективного санкционного механизма Совет Европы превратится в "клуб по интересам"", - Гончаренко

Сейчас идет сессия ПАСЕ, где на голосование в ближайшее время должны вынести резолюцию, которая значительно усложнит механизм введения санкций против стран-нарушителей. При этом без эффективного санкционного механизма Совет Европы превратится в некий "клуб по интересам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в своей статье на ресурсе Atlantic Council.

"В июне 2019 пророссийское лобби в ПАСЕ таки смогло провести решение, согласно которому Ассамблея урезала себе возможность накладывать существенные санкции на делегации, которые нарушают свои уставные обязательства или не уважают фундаментальные принципы и ценности Совета Европы, и тем самым открыла свои двери для возвращения российской делегации. ПАСЕ любит называть себя сторожевым псом демократии, прав человека и верховенства права в Европе. Но кому нужен сторожевой пес, который не способен укусить?", - пишет Гончаренко.

По словам нардепа, украинская делегация ПАСЕ сделает все возможное для того, чтобы данная резолюция, которая предлагает усложнить существующие механизмы санкций, была изменена и стала более реалистичной. По мнению Гончаренко, Совет Европы должен быть способен эффективно защищать права человека и европейские ценности по всей Европе, а также реагировать на вызовы и кризисы, которые возникают в организации.

"Все это означает учитывать интересы всех членов, а не становиться инструментом для политических программ отдельных государств", - заключает депутат.

Напомним, Atlantic Council - аналитический центр, неправительственная организация США, которая преимущественно занимается международными отношениями атлантического сообщества, исследованиями глобальной безопасности и экономического развития. Эксперты этой организации участвовали в подготовке санкций против высокопоставленных россиян, которые были введены США в 2018 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек СЕ Пейчинович-Бурич подтвердила поддержку работы украинской делегации в ПАСЕ, - Ясько

Источник: https://censor.net.ua/n3172317
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если мы газ раши покупаем, то все остальное понты.
 показать весь комментарий
 
та да...германия-она такая...но возможно все изменится
 показать весь комментарий
 
Сори, ошибся темой. Это к теме было про софт из раши.
 показать весь комментарий
 
все-одно не чути, щоб хтось законтрактував реальний газ з касапії. А так - одні розмови... не більше того. Хоча - за зебілів все можливо...
 показать весь комментарий
 
Но кому нужен сторожевой пес, который не способен укусить?", - пишет Гончаренко. Источник: https://censor.net.ua/n3172317

Да зеленые лягушки из своего болота не вылазят , и при этом имеют право голосовать . ВОТ И НАГОЛОСОВАЛИ В УКРАИНЕ
 показать весь комментарий
 
 
Вот же хитрый крИсёныш!
Вот почему такие мрази всегда знают кому и когда повыгодней продаться и продаются! И покупают же эту вонючую кучку говна! Вот шо удивительно.
Прочитав внимательно биографию лёши гончаренко, сразу хочется разуверится в человеческой природе и увериться в отсутствии божьей справедливости. Бо если бы она была, то такие как лёша загибались бы в лютых мучениях.
Как земля ещё носит такого(!) ублюдка? Где оно токо не было, кому оно токо не отсасывало!.. И опять депутат, и опять позорит нашу страну в ПАСЕ!
Блд, шо не так с моей страной?
 показать весь комментарий
 
 
Редкий случай когда я солидарен с Гончаренко.
 показать весь комментарий
 
тільки кончені уроди можуть щеняти (НИНІ!) Гончаренка. Та навіть не слуги-уроди - а вороги України.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх