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Все про:Львовщина (1818) Россия (74831) СБУ (14284) программное обеспечение (47) видеонаблюдение (149)

 Предотвращено использование российского программного обеспечения для камер видеонаблюдения на Львовщине, - СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила использование российского программного продукта для камер видеонаблюдения на автодорогах Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовской областной государственной администрации в конце прошлого года объявил тендер на закупку видеокамер на 8 млн грн. Победителем стала местная фирма.

Оперативники спецслужбы в ходе проверки установили, что коммерсанты используют программное обеспечение разработки РФ. Система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров. По заключению экспертов, продукт содержит функцию удаленного администрирования путем использования исходного кода с территории России. Это могло быть использовано для получения информации о передвижении военной техники железнодорожным транспортом и общими автодорогами.

В результате принятых СБУ мер тендерным комитетом департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Львовского ОГА тендерные торги признаны несостоявшимися, а тендер отменен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172316
 
   
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так вот откуда ноги растут, с самисинького запада.
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А саму контору почему до сих пор не выперли? https://trassir.ua/
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то откат не задовольнив. Шо, цю прогу перший раз ставили?
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https://eadaily.com/ru/news/2020/01/28/ukraina-zakupaet-v-rossii-alyuminiy-dlya-proizvodstva-amerikanskih-raket
Украина покупает алюминий из раши

Россия и Украина братья по оружию.
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