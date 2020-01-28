 Кабмин отменил бессмысленную подачу бумажных деклараций госслужащих в налоговую, - Дубилет

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, уже несколько лет кадровые службы всех государственных органов готовят пакет бумажных документов по каждому госслужащему и отправляют в налоговую службу. И каждый раз налоговая им отвечает, что они не могут дать ответ. И так каждый раз. Кадровая всегда знает, что им ответят. Налоговая знает, что им сейчас придет запрос, на который они не могут дать ответ. Несколько лет подряд. Чистый Кафка", - написал Дубилет.

По его словам, этот кейс является классическим примером того, насколько нелепыми могут быть процессы в украинских государственных органах.

"Мы, наконец, отменили эту странную процедуру", - резюмировал министр.

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