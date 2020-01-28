 Кабмин отменил бессмысленную подачу бумажных деклараций госслужащих в налоговую, - Дубилет

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.
"Напомню, уже несколько лет кадровые службы всех государственных органов готовят пакет бумажных документов по каждому госслужащему и отправляют в налоговую службу. И каждый раз налоговая им отвечает, что они не могут дать ответ. И так каждый раз. Кадровая всегда знает, что им ответят. Налоговая знает, что им сейчас придет запрос, на который они не могут дать ответ. Несколько лет подряд. Чистый Кафка", - написал Дубилет.
По его словам, этот кейс является классическим примером того, насколько нелепыми могут быть процессы в украинских государственных органах.
"Мы, наконец, отменили эту странную процедуру", - резюмировал министр.
Телемедицину забыл?
Что дальше?
Венесуэла - 2.... ?
ЗЕклованы, они такие, свянячы.
А ЗЕленые свиньи - это правда жизни.
Якщо ти зоофіл - твої справи.
Але чому ти думаєш, що всі навколо тебе *********** у тварин і не можуть потім забути свиню, коня, собацюру, удава, морського їжака чи іншого статевого партнера?
Если так пойдет - даст Бог, к 21.04.20 этого зележопого позорища уже не будет.
надо рисковать, увы.
будут выжимать с Украины все до самого Армагеддона..
Остальные не такие уж страшные.
И рассказывать, что дом за миллион долларов был изначально внесен в декларацию, а злобные журналисты все наврали.
Бумажки то нет, сравнить не с чем...
...не впевнений, що усі зелені його правильно зрозуміють ))))))))))
- грєфнєвую
чем
идиоттупилєт, дорвавшийся до власти (с)
його папан хоч щось зробив у Приваті, а ця вухаста мавпочка тільки прожектами закидує країну.
это очередь в пенсионном фонде Днепра (фото вчерашнее), вверху табло записи или номеров очереди...вход по электронному талону (в день их до 600...а сколько примут???)
а все старые и нервные...и половина с бумажками или за бумажками (ибо почему-то не могут наладить электронные коммуникации пенсионный фонд и те организации, откуда ПФ требует справок от старых людей)... а тут еще..."непонятношо" - ****... и старики боятся остаться без выплат, хотя все должно переводиться автоматом...но хрен его знает...их столько раз кидали..
електронне декларування (щорічне, при прийомі на роботу, при звільненні з роботи), працює з 2016-ого і з 2016-ого жодних паперових декларацій жодні кадри нікуди не носять.
ну, хіба що самі дерев'яні... ну ще й дубілет мабуть.