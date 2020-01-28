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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11550) налоговая (818) бюрократия (72) Дмитрий Дубилет (73)

 Кабмин отменил бессмысленную подачу бумажных деклараций госслужащих в налоговую, - Дубилет

Кабинет министров упразднил процедуру подачи кадровыми службами госорганов пакета бумажных документов по кандидатам в налоговую службу для проверки.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, уже несколько лет кадровые службы всех государственных органов готовят пакет бумажных документов по каждому госслужащему и отправляют в налоговую службу. И каждый раз налоговая им отвечает, что они не могут дать ответ. И так каждый раз. Кадровая всегда знает, что им ответят. Налоговая знает, что им сейчас придет запрос, на который они не могут дать ответ. Несколько лет подряд. Чистый Кафка", - написал Дубилет.

По его словам, этот кейс является классическим примером того, насколько нелепыми могут быть процессы в украинских государственных органах.

"Мы, наконец, отменили эту странную процедуру", - резюмировал министр.

Читайте также: Госорганы продолжают странный ритуал: подают декларации чиновников в бумажном виде вместо предусмотренных законом электронных, - Дубилет

Кабмин отменил бессмысленную подачу бумажных деклараций госслужащих в налоговую, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172314
 
   
 Топ комментарии
 
Дороги в смартфоне. Больницы в смартфоне. Налоги в смартфоне. Украина - и та в смартфоне... И тут у вас неожиданно села батарея...
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Дальше февральский, затем мартовский и т.д. Ну а по итогам года, как обычно - всьо украл Порошенко!
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Квартал 95 и сваты? Да уж, те еще "медики".
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Дороги в смартфоне. Больницы в смартфоне. Налоги в смартфоне. Украина - и та в смартфоне... И тут у вас неожиданно села батарея...
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Квартал 95 и сваты? Да уж, те еще "медики".
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Да уж. Государство в смартфоне сломалось. А ты попробуй зачастую без бумажки с печатью доказать, что не верблюд.
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Батарея якщо сяде, її можна зарядити. А ось що буде робити рєхформатор Дубілет, якщо повториться запуск вірусу типу "Petya"? Інформація, знищена в червні 2017 пропала безповоротно.
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нє, бамага - то докумЄнт, а ID-карта - то нєпонятно шо. Годна тільки з бумагою
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на сегодняшний день январский бюджет выполнен на 46%....
Что дальше?
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Дальше февральский, затем мартовский и т.д. Ну а по итогам года, как обычно - всьо украл Порошенко!
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курс доллара пошел в верх.... - значит запустили эмиссию ....
Венесуэла - 2.... ?
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не можешь забыть свыню?
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трудно забыть время, когда росли зарплаты, росла промышленность, была уверенность в завтрашнем дне и никто не подставлял сраку путину...
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и когда же это так хорошо жилось? и какая это была зарплата, кроме киева?
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хорошо жилось, пока клоуны работали в цирке, а профи-управленцы - в управлении.
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прекрасно жилось, пока толпа дурных клоунов не захватила власть.
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ты про свынячью команду? так барыга так осто бенил со своими свинярчуками, что выбрали любе- лишь бы не тех свынюков
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да, свынячи Клаваны Оманские, с Оманскими свынарчуками, мародерят, свыни!
ЗЕклованы, они такие, свянячы.
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Кабмін скасував безглузду подачу паперових декларацій держслужбовців у податкову, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2627когда говорят - свыня и его свинярчуки, то подразумевают отнють не зеленского
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говорим свыня подразумеваем парашенка, говорим парашенка- подразумеваем - свыня
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Порох - Президент.

А ЗЕленые свиньи - это правда жизни.
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твою свыню? Извольте, но мы с ней не знакомы.
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когда говорят свыня- подразумевают порошенка, когда говорят парашенка- подразумевают- свыня
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твоя свыня по Оманам шарится. Нам ее помнить не обязательно. Молись сам на своего Оманского мародера.
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твоя свыня по Оманам шарится. Нам ее помнить не обязательно. Молись сам на своего Оманского мародера.
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Слухай, ну не можна всіх міряти по собі.
Якщо ти зоофіл - твої справи.
Але чому ти думаєш, що всі навколо тебе *********** у тварин і не можуть потім забути свиню, коня, собацюру, удава, морського їжака чи іншого статевого партнера?
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Свет в конце тоннеля.
Если так пойдет - даст Бог, к 21.04.20 этого зележопого позорища уже не будет.
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может так, а может через потрясения потеряем страну... - когда прекратится финансирование армии и других критических направлений....
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тут фифти-фифти, а вот если зелупкин останется - то потеряем на 100%.
надо рисковать, увы.
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Зе не дадут уйти его патроны...
будут выжимать с Украины все до самого Армагеддона..
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Вот поэтому начинать надо именно с них, а не с шестерок.
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Пора начинать отменять госслужащих - много жрут с корыта.
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А можно начать отмену с ишака?
Остальные не такие уж страшные.
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Его тоже, но это не главное жОрло в этом шобле. вiслюк, как и вся его "маладая ко-*****" на содержании у взрослых дядей.
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Теперь, если что , можно будет за умеренную плату отредактировать свою электронную декларацию...
И рассказывать, что дом за миллион долларов был изначально внесен в декларацию, а злобные журналисты все наврали.
Бумажки то нет, сравнить не с чем...
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"Чистый Кафка", - написал Дубилет.

...не впевнений, що усі зелені його правильно зрозуміють ))))))))))


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Пральна! "Вродє нє бєздєльнікі, і могоі би жіть, ім би дєклараціі взять - і отмєніть!... Что б оні нє дєлалі, нє ідут дєла, відно в понєдєльнік іх мама роділа..."
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на свете нет ужаснее напасти
чем идиот тупилєт, дорвавшийся до власти (с)
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та байдуже.
його папан хоч щось зробив у Приваті, а ця вухаста мавпочка тільки прожектами закидує країну.
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Да ладно. А кто их в реале подавал на бумаге до сих пор?
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когда собаке делать нечего - она яйца лижет
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Кабмін скасував безглузду подачу паперових декларацій держслужбовців у податкову, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2603

это очередь в пенсионном фонде Днепра (фото вчерашнее), вверху табло записи или номеров очереди...вход по электронному талону (в день их до 600...а сколько примут???)
а все старые и нервные...и половина с бумажками или за бумажками (ибо почему-то не могут наладить электронные коммуникации пенсионный фонд и те организации, откуда ПФ требует справок от старых людей)... а тут еще..."непонятношо" - ****... и старики боятся остаться без выплат, хотя все должно переводиться автоматом...но хрен его знает...их столько раз кидали..
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якщо він це справді про декларації, то це повна й абсолютна брехня.
електронне декларування (щорічне, при прийомі на роботу, при звільненні з роботи), працює з 2016-ого і з 2016-ого жодних паперових декларацій жодні кадри нікуди не носять.
ну, хіба що самі дерев'яні... ну ще й дубілет мабуть.
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Всё правильно делают, долой бумажную волокиту.
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