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 Киевские новости
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Все про:Киев (18491) штормовое предупреждение (107)

 Штормовое предупреждение в Киеве объявлено на 28 и 29 января, - КГГА

В Киеве во вторник и среду, 28 и 29 января, объявлено штормовое предупреждение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, до конца суток 28 января в столице сохранится туман. При этом отмечается, что видимость составит 200-500 м.

Днем 29 января ожидаются порывы ветра до 15-18 м / с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172313
 
 
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Прорив Штормове попередження у Києві оголошено на 28 і 29 січня, - КМДА - Цензор.НЕТ 3397 а куди подіти оцю чи то дружину чи як там у них..
Штормове попередження у Києві оголошено на 28 і 29 січня, - КМДА - Цензор.НЕТ 3590
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В Instagram уровень ** уважения и любви** как в ней , так и её сожителю достигли максимального уровня. Скоро как и с шимпанЗе комментарии на Facebook достигнут своего максимума.
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