 Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".
В своем выступлении Порошенко подчеркнул важность сохранения единства и солидарности международного сообщества с Украиной в контексте продолжающейся российской агрессии.
Он выразил обеспокоенность тенденцией к международной детоксикации российского руководства, несмотря на многочисленные факты нарушения Россией международного права, международной безопасности и прав человека. Пятый Президент подчеркнул, что Россия продолжает сознательную стратегию подрыва территориальной целостности соседних стран и гибридной агрессии в разных уголках мира.
Порошенко предостерег международное сообщество от шагов навстречу России в организации так называемого саммита ядерной пятерки постоянных членов СБ ООН, который, по российскому замыслу, должен создать альтернативу Группе Семи, подорвать эффективность СБ ООН, минимизировать роль Германии, Италии, Японии и других ключевых западных стран в глобальной повестке дня.
Пятый Президент Украины акцентировал внимание на сознательном торпедировании Россией Минских договоренностей и продолжении политики ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива. Он отметил необходимость сохранения международного давления на российское руководство, включая усиление санкций для установления мира на Донбассе, сохранение свободы судоходства и восстановление территориальной целостности государства, включая Крым.
Порошенко призвал НАТО продемонстрировать стратегическое видение и принять политическое решение о предоставлении Украине Плана действий по членству как мощного фактора укрепления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Он призвал страны Альянса продолжить поддержку развития оборонных возможностей Украины, включая прямые поставки оборонного летального оружия.
В контексте обсуждения внутренней ситуации в Украине пятый Президент подчеркнул необходимость соблюдения новой властью демократических ценностей, обеспечение реальной защиты прав человека и предотвращения инструментализации правосудия для борьбы с политическими оппонентами.
Франція намагається переорієнтувати бюджет програми Східного партнерства і
НЕ хоче, щоб участь у цій програмі сприяла вступу до Європейського Союзу.
Про це повідомляє Radio Free Europe.
За наявними даними, Франція направила в Єврокомісію два відповідних документи, датовані жовтнем 2019 року і січнем 2020 року. У жовтневому наголошується, що партнерство "засноване на економічній і політичній співпраці", при цьому повинно виключати "всі перспективи чи всі механізми інтеграції, або членства в ЄС".
Один з дипломатів зі східної країни-члена ЄС на умовах анонімності повідомив, що Франція не хоче йти на кроки, які могли б роздратувати Росію.
"О вселении в Порошенко П.А. духа Бандеры С.А. и о методах изгнания духа Бандеры из Порошенко"
Докладчики: секретарь СНБО Патрушев
Патриарх Кирилл Гуньдяев
Приглашены: дух Сталина, дух Мотороллы.
развлекательная программа: выступает дух Кобзона и духи хора Александрова..