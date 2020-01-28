 Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

В своем выступлении Порошенко подчеркнул важность сохранения единства и солидарности международного сообщества с Украиной в контексте продолжающейся российской агрессии.

Он выразил обеспокоенность тенденцией к международной детоксикации российского руководства, несмотря на многочисленные факты нарушения Россией международного права, международной безопасности и прав человека. Пятый Президент подчеркнул, что Россия продолжает сознательную стратегию подрыва территориальной целостности соседних стран и гибридной агрессии в разных уголках мира.

Порошенко предостерег международное сообщество от шагов навстречу России в организации так называемого саммита ядерной пятерки постоянных членов СБ ООН, который, по российскому замыслу, должен создать альтернативу Группе Семи, подорвать эффективность СБ ООН, минимизировать роль Германии, Италии, Японии и других ключевых западных стран в глобальной повестке дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый в Украине учебник "НАТО - сила, которая защищает мирных граждан" был презентован в Киеве 24 января

Пятый Президент Украины акцентировал внимание на сознательном торпедировании Россией Минских договоренностей и продолжении политики ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива. Он отметил необходимость сохранения международного давления на российское руководство, включая усиление санкций для установления мира на Донбассе, сохранение свободы судоходства и восстановление территориальной целостности государства, включая Крым.





Порошенко призвал НАТО продемонстрировать стратегическое видение и принять политическое решение о предоставлении Украине Плана действий по членству как мощного фактора укрепления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.





Он призвал страны Альянса продолжить поддержку развития оборонных возможностей Украины, включая прямые поставки оборонного летального оружия.

В контексте обсуждения внутренней ситуации в Украине пятый Президент подчеркнул необходимость соблюдения новой властью демократических ценностей, обеспечение реальной защиты прав человека и предотвращения инструментализации правосудия для борьбы с политическими оппонентами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, - Стефанчук