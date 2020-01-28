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 Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки

Председатель политической партии "ЕС", пятый Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО в Брюсселе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки 01

В своем выступлении Порошенко подчеркнул важность сохранения единства и солидарности международного сообщества с Украиной в контексте продолжающейся российской агрессии.

Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки 02

Он выразил обеспокоенность тенденцией к международной детоксикации российского руководства, несмотря на многочисленные факты нарушения Россией международного права, международной безопасности и прав человека. Пятый Президент подчеркнул, что Россия продолжает сознательную стратегию подрыва территориальной целостности соседних стран и гибридной агрессии в разных уголках мира.

Порошенко предостерег международное сообщество от шагов навстречу России в организации так называемого саммита ядерной пятерки постоянных членов СБ ООН, который, по российскому замыслу, должен создать альтернативу Группе Семи, подорвать эффективность СБ ООН, минимизировать роль Германии, Италии, Японии и других ключевых западных стран в глобальной повестке дня.

Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый в Украине учебник "НАТО - сила, которая защищает мирных граждан" был презентован в Киеве 24 января

Пятый Президент Украины акцентировал внимание на сознательном торпедировании Россией Минских договоренностей и продолжении политики ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива. Он отметил необходимость сохранения международного давления на российское руководство, включая усиление санкций для установления мира на Донбассе, сохранение свободы судоходства и восстановление территориальной целостности государства, включая Крым.

Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки 04

Порошенко призвал НАТО продемонстрировать стратегическое видение и принять политическое решение о предоставлении Украине Плана действий по членству как мощного фактора укрепления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки 05

Он призвал страны Альянса продолжить поддержку развития оборонных возможностей Украины, включая прямые поставки оборонного летального оружия.

В контексте обсуждения внутренней ситуации в Украине пятый Президент подчеркнул необходимость соблюдения новой властью демократических ценностей, обеспечение реальной защиты прав человека и предотвращения инструментализации правосудия для борьбы с политическими оппонентами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3172312
 
   
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А зебоб отдыхает после Польши, его ленка по бутикам затаскала и он устал от шопинга Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки - Цензор.НЕТ 2936
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На фото уже практически даун. Он шо так сильно ссыт,шо так деградирует ? - А не надо было воровать ! ))Порошенко на заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО предостерег от шагов навстречу России в организации саммита ядерной пятерки - Цензор.НЕТ 469
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Не розумію, чому Порошенко має віддуватись з Шмарклю? Де чинний зараз? Чому він не виконує свою роботу з геополітики?
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Доречі, з чого ти зробив висновок про дауна? Мені просто цікава хімія такого бачення.
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Чтобы не попасть в тюрьму,ему теперь нужно много говорить и делать вид патриота. Раньше на это времени не было. Но тогда он рвал волосы на жопе,когда не хватало рвать руками льющееся рекой бабло.Из бюджета и подконтрольных и севших под его господское крыло фирмачей.
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Ти мабуть за серіалами не помітив, що Порошенко робить те, що і робив раніше. А тепер уяви свою шмарклю на цьому зібранні.
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Я тебе так скажу - робив бы вин чесно все - то не став бы таким уе*ищем как сейчас. Это все на нервной почве. А чого чесному боятись ?
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А хто сказав що він боїться? Г+Г чи шарій - от тільки чесно?
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Франції пора міняти прапор на білий.

Франція намагається переорієнтувати бюджет програми Східного партнерства і
НЕ хоче, щоб участь у цій програмі сприяла вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Radio Free Europe.
За наявними даними, Франція направила в Єврокомісію два відповідних документи, датовані жовтнем 2019 року і січнем 2020 року. У жовтневому наголошується, що партнерство "засноване на економічній і політичній співпраці", при цьому повинно виключати "всі перспективи чи всі механізми інтеграції, або членства в ЄС".


Один з дипломатів зі східної країни-члена ЄС на умовах анонімності повідомив, що Франція не хоче йти на кроки, які могли б роздратувати Росію.



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сегодня в Академии Наук Рашки пройдет совместное с Синодом РПЦ, заседание на тему:
"О вселении в Порошенко П.А. духа Бандеры С.А. и о методах изгнания духа Бандеры из Порошенко"
Докладчики: секретарь СНБО Патрушев
Патриарх Кирилл Гуньдяев
Приглашены: дух Сталина, дух Мотороллы.
развлекательная программа: выступает дух Кобзона и духи хора Александрова..
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Бандера би повісив Петруся на смереці.
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вибач Кротіку!.. Я міркую що Бандера та бандерівці відшмагали Б тебе гілкою від смереки по голому заду, а Петро Лексійович за цім спостерігав..
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Вибачаю,але Бандера вішав таких як Петро,бо Петро зрадник.
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На каком дубле инаугурации Зелемойский станет президентом, после первой, неудачной?
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Шо там делает это НИЧТО?
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пока зе-презик и его поклонники у путена х.й сосут, Порошенко в меру своих сил пытается отслеживать интересы Украины.
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Так його там і нема - відпочиває після Польщі. А Порох за нього віддувається і виконує його роботу, бо хтось же мусить те робити...
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НАТО - РОШЕН неплохой альянс, как Штепа с Кивой.
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Бєня з рукою в Зеле - то взагалі не альянс, а щось одне ціле.
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