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Все про:взятка (4850) Киев (18491) Минагрополитики (311) прокуратура (3823)

 В Киеве мошенники подстрекали руководителя госпредприятия к даче взятки в $83,5 тыс. якобы для Минагрополитики, - прокуратура

Двое мошенников подстрекали руководителя госпредприятия к даче взятки в сумме 83,5 тысячи долларов. Они предстанут перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Отмечается, что прокуратура завершила досудебного расследования в отношении двух аферистов, которые склоняли исполняющего обязанности гендиректора государственного предприятия, подчиненного Министерству аграрной политики и продовольствия дать взятку $ 83,5 тысячи за сохранение своего поста.

"По версии следствия, два человека, вступив в предварительный сговор, пытались склонить руководителя одного из государственных предприятий, подчиненого Министерству аграрной политики и продовольствия Украины, к дачи взятки должностному лицу указанного Министерства за решение вопроса об оставлении его в должности", - сообщили в прокуратуре.

Неправомерную выгоду подозреваемые получали несколькими частями. Задержали их в феврале 2019 года во время получения последнего транша в сумме 9 тыс. долларов США.

Следователи выяснили, что полученные средства подозреваемые не передавали должностным лицам Министерства аграрной политики и продовольствия, а распоряжались ими по своему усмотрению.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении двух лиц по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172307
 
 
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Следователи выяснили, что полученные средства подозреваемые не передавали должностным лицам Министерства аграрной политики и продовольствия, а распоряжались ими по своему усмотрению. Источник: https://censor.net.ua/n3172307
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скрисятнічалі - за це і сядут
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надо как в Китае. но у нас будет шо даже меня возьмут и скажут: "дал взятку дворнику 20к. евро"..... за то шоб привезти мешок асфальта)
и шо?
- та нишо, расстреляли меня(как в анекдоте)
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отдєльний лайк за "расстрєлялі мєня, расстрєлялі"
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русскоязычные харьковчане не дали провести акцию зажопников "в защиту русского языка", организаторов шабаша подсрачниками гнали с пл.Свободы до автобуса, дали в харю и объяснили, что в Харькове не будет пророссийских акций... сегодня я очень люблю мой Харьков


Ukrainian brand
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...все ок..только мало дали пацаны ваши, пионеру красножопому этому!!!..нужно было навалять, чтобы обсрался от страха ушлепок этот продажный.. У Києві шахраї підбурювали керівника держпідприємства до надання хабаря в $83,5 тис. нібито для Мінагрополітики, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6499
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Т е чувак прекрасно понимал, что в минагрополитики, просто, так, без бабла, вопрос не решить...

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