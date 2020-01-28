 В Киеве мошенники подстрекали руководителя госпредприятия к даче взятки в $83,5 тыс. якобы для Минагрополитики, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Отмечается, что прокуратура завершила досудебного расследования в отношении двух аферистов, которые склоняли исполняющего обязанности гендиректора государственного предприятия, подчиненного Министерству аграрной политики и продовольствия дать взятку $ 83,5 тысячи за сохранение своего поста.

"По версии следствия, два человека, вступив в предварительный сговор, пытались склонить руководителя одного из государственных предприятий, подчиненого Министерству аграрной политики и продовольствия Украины, к дачи взятки должностному лицу указанного Министерства за решение вопроса об оставлении его в должности", - сообщили в прокуратуре.

Неправомерную выгоду подозреваемые получали несколькими частями. Задержали их в феврале 2019 года во время получения последнего транша в сумме 9 тыс. долларов США.

Следователи выяснили, что полученные средства подозреваемые не передавали должностным лицам Министерства аграрной политики и продовольствия, а распоряжались ими по своему усмотрению.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении двух лиц по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

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