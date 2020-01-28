 Первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича и представлял его интересы на нескольких заседаниях, - прокурор Симонов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил прокурор Офиса Генпрокурора Янис Симонов, представлявший сторону обвинения по делу Януковича.

По его словам, Бабиков представлял интересы Януковича на нескольких заседаниях, в частности на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи.

"Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание (где рассматривали. - Ред.) разрешение на осуществление заочного досудебного расследования событий 18-20 февраля 2014", - рассказал Симонов.

Кроме того, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар на странице в сети Facebook опубликовала документы, подтверждающие то, что Бабиков был адвокатом Виктора Януковича.

Напомним, экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков отрицает, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

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