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 Политика Украины, Общество
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Все про:Янукович (30572) Сюмар (330) преступления против Майдана (84) Бабиков (11)

 Первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича и представлял его интересы на нескольких заседаниях, - прокурор Симонов

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков защищал интересы президента-беглеца Виктора Януковича в суде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил прокурор Офиса Генпрокурора Янис Симонов, представлявший сторону обвинения по делу Януковича.

По его словам, Бабиков представлял интересы Януковича на нескольких заседаниях, в частности на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи.

"Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание (где рассматривали. - Ред.) разрешение на осуществление заочного досудебного расследования событий 18-20 февраля 2014", - рассказал Симонов.

Кроме того, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар на странице в сети Facebook опубликовала документы, подтверждающие то, что Бабиков был адвокатом Виктора Януковича.

Напомним, экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков отрицает, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Павленко на акции протеста у ГБР: Назначать адвоката Януковича управлять в Бюро и заниматься делами Майдана неприемлемо. ФОТО

Первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича и представлял его интересы на нескольких заседаниях, - прокурор Симонов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172304
 
 
 Топ комментарии
 
Если этот Бабиков реально отрицал то, что был адвокатом Яныка - то он ко всему прочему еще и дебил, ибо он не мог не знать, что это элементарно доказывается.
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Этог пацак. Он про Пороха пять лет кацапские картинки постил. А про Зелю боится Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов - Цензор.НЕТ 588
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миллиардер Ринат Ахметов купил дом стоимостью 200 000 000 евро на Французской Ривьере.
Вилла де Седрес 1870 года - вилла на 18 000 квадратных футов расположена на побережье, когда-то была домом короля Бельгии Леопольда II.
Головне, шоб олігархи гарно жили @ZelenskyyUa Первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича и представлял его интересы на нескольких заседаниях, - прокурор Симонов - Цензор.НЕТ 6074
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Так его в суде не было ни разу...манипуляторы.
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А на каких правах он кассационную жалобу подавал в интересах Яныка?
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а подписи его есть под документами
чего ж оно подписывалось не пойми под чем???
что написано пером...
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миллиардер Ринат Ахметов купил дом стоимостью 200 000 000 евро на Французской Ривьере.
Вилла де Седрес 1870 года - вилла на 18 000 квадратных футов расположена на побережье, когда-то была домом короля Бельгии Леопольда II.
Головне, шоб олігархи гарно жили @ZelenskyyUa
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Если этот Бабиков реально отрицал то, что был адвокатом Яныка - то он ко всему прочему еще и дебил, ибо он не мог не знать, что это элементарно доказывается.
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вот теперь... только за эту неудачную попытку выкрутится и набрехать глядя в глаза, эту... бибику.... надо гнать ссаными тряпками... и проследить чтоб им тут не воняло...
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Ну, это к "своему на 100% прокурору" рябойшапке из соломонового универа ( тьфу-тьфу-тьфу )
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бобік повинен здохнути! разом з своєю протеже!!!
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Мочить их надо по вертикали сверху вниз, начиная с хозяина ЗЕ.
Венедиктовы и Трубы - это почти шестые номера.
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Та харе уже одне і теж постить без толку.
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Этог пацак. Он про Пороха пять лет кацапские картинки постил. А про Зелю боится Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов - Цензор.НЕТ 588
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Ой !
*Бобікі..нульевкі * і все вони знають !.. Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов - Цензор.НЕТ 509
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Як же дістали ці паскуди брехливі,тільки «Піночет» врятує цю країну!!!
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А в это время очередной карьерист - второй замглавы в доску спал, а третий его так и не разбудил? Коррупция, однако на местах, панове!
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Портнов смотрящий начальник Украины,а вы думали Зелинский?
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типо у нас есть запрет представлять чьи либо интересы...
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Скоро Портнов буде прокурором, а Медведчук прем'єром, Беня головою НБУ. Яник послом в Московії ... Зе! Невже немає конфлікту інтересів у цих ворогів України!? Чи у Земанди вже інші інтереси - кремлівські
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..Бибиковы заполонили власть исполнительскую)))..рулят аж дым идет из под копыт мерсов и бэх..))) карманы свои опорожнять от зелени не успевают... Перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича і представляв його інтереси на кількох засіданнях, - прокурор Сімонов - Цензор.НЕТ 9911
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По моему, кадровыми расстановками в высших эшелонах власти Украины занимается лапландия.
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