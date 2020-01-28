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 Появился сайт, отслеживающий распространение китайского коронавируса nCoV

Американские исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса запустили сайт для мониторинга распространения смертельного вируса 2019 nCoV из Китая

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ, ресурс представляет собой интерактивную карту с последними данными о его распространении от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и странах Европы.

В частности, пользователи могут узнать актуальную информацию о количестве жертв Уханьского коронавируса, подтвержденных зараженных, а также случаях выздоровления.

Таким образом любой желающий имеет возможность отслеживать распространение эпидемии.

Ранее была опубликована карта распространения смертельного коронавируса из Китая.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3172303
 
 
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Своєрідний інтерактивний надгробок над глобальною могилою ще однієї форми життя, що не пройшла Великий Фільтр...
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Росія терміново закриває кордони: злякались коронавірусу та "зреклися" Китаю
У Росії закрили кордони з Китаєм: зреклися через ураження коронавірусом
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Росія терміново закриває кордони: злякались коронавірусу та "зреклися" Китаю
У Росії закрили кордони з Китаєм: зреклися через ураження коронавірусом
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А повинні були направити лікарів на допомогу братському китайському наріду!!!! Сайт, отслеживающий распространение китайского коронавируса nCoV, зарегистрирован в сети - Цензор.НЕТ 6342
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А ще казали, шо: рузьке своїх нє бросают. Появился сайт, отслеживающий распространение китайского коронавируса nCoV - Цензор.НЕТ 4765
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Дякую, Цензор, додав у закладки. Буду робить скріншот кожен день, а потім можна буде гіфку запілить як карта червоніє Сайт, отслеживающий распространение китайского коронавируса nCoV, зарегистрирован в сети - Цензор.НЕТ 8761
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Своєрідний інтерактивний надгробок над глобальною могилою ще однієї форми життя, що не пройшла Великий Фільтр...
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как говорил Черчиль
"ето еще не конец, ето даже не начало конца, но возможно ето конец начала"
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Не виключено. Динаміка зуйова, та ще й інкубаційний період 2 тижні (ага, температурку они поміряли...)
І лікарня в Ухані з велетенською "медичною піччю" - яка коректна заміна слова "крематорій"...
Може, й не total extinction of human race - але армагеддець можливий. Або щось як у середині 14 ст.

Появился сайт, отслеживающий распространение китайского коронавируса nCoV - Цензор.НЕТ 14
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Блін, я про зомбі-апокаліпсис мріяв. А тут тричі чхнув і вмер. Якось нецікаво, без драйву...
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5 человек заражены, 106 изолированы с подозрением в 26 штатах с утра сказали,
доползло короче...
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Незабаром і в нас почнеться. Усіх, хто прилетів з Китаю на карантин не відправляли, а помірявши температурку відправляли геть.
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