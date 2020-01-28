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 Политика Украины, Общество
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Все про:Луценко (7665) Янукович (30572) Бабиков (11)

 Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича. ДОКУМЕНТ

Экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Хуже адвоката Януковича на должности первого заместителя ГБР может быть только лживый чиновник ГБР, который утверждает, что он не защищал Януковича", - говорится в сообщении.

Экс-генпрокурор также добавил фото документов, в которых Александр Бабиков фигурирует как адвокат Виктора Януковича.

Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков отрицает, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Павленко на акции протеста у ГБР: Назначать адвоката Януковича управлять в Бюро и заниматься делами Майдана неприемлемо. ФОТО

Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича 01
Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича 02
Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича 03
Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича 04
Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича 05

Источник: https://censor.net.ua/n3172298
 
 
 Топ комментарии
 
Заместитель директора ГБР или адвокат убийцы-Януковича?
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Та що там ті документи! Зебіли переконані, що Луценко бреше? Правда ж, зебенята??
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Заместитель директора ГБР или адвокат убийцы-Януковича?
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Янукович или Бабиков? Не "хтось". Оба.
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Рівень цинізму у бабікова зашкалює. Просто не розумію як можна так себе не поважати, щоб заперечувати очевидні речі.
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Запере, ує очевидні речі упертюх. А цей- брехло. Він не заперечував, а брехав. Заперечувати він може л ше тепер, слова Луценка, якщо той не правий. Але я тут швидше Луценку повірю, хоч той теж брехун.
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Ужасть какой!
А министром экономического развития он при Януковиче случайно не был?
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Малоросс, это после того, как убийца-Янукович принял его план экономического развития, а потом ушел, после того, как появились Портнов с Богданом и у убийцы-Януковича появился другой план экономического развития?
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Пілять! Ексміністра ВИБРАЛИ на виборах, а цього НАЗНАЧИЛИ! Різницю, зебіле, розумієш? І, до речі, а ексміністр то гірше, ніж діючий паяц, чи як?
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Так...на виборах останні більш як 10 років українці обирають якесь повне лайно...
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Лайно выбрали зебобики типа тебя,украинцы были за Пороха.
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Ой дебил, во-первых - откуда тебе, иностранцу, знать, за кого были украинцы?
Во-вторых - последний президент Украины, которого выбирал я - это Ющенко.
И он тоже не оправдал доверия.
Дальше же было только полное гавно - и Порошенко в том числе.
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Судячи з останніх то дійсно так. Виходячи з тенденції, пора вже якусь тваринку в президенти вибрати - песика або котика...
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таки вреда меньше было бы...просто вовремя лоток убирать-и всё
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А чего ты так высоко прыгаешь, аж до министра. Давай обсудим кто развлекал по вызову на днюхаха, в бане, тер спинку, отплясывал, и кому лепили сотку$ на лоб, что бы кривлялся на бис.
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кацапа,а таки одень ведро...заодно и масоны с илюминатами будут экранированы Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича - Цензор.НЕТ 3859
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в правовом государстве это не важно. но тут есть нюансы особенно на фоне нескрываемого реванша Пацанов с Района
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Реванш пацанов или реванш справедливого возмездия. Это две большие разницы.
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Кто в роли "справедлвых мстителей" ?
Портнов-Лукаш-Коломойский-Бабиков-... ?
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И попрошу заметить, что у Югика луценко, в бытность его генпрокурорства, претензий у него ни к Лукаш, ни к Портнову почему то не было. Может Луц так же агент Портнова?Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича - Цензор.НЕТ 2135
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О каком возмездии тогда речь, если все агенты украинофоба Портнова?
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О том и речь, что все эти пуки ныне - это передел кормушки "ГБР": кто кого "загрызет" и кто поставит туда "своего".
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у Луценко есть шанс продвинуть в замы Венедиктовой своего человека?
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Веришь, мне совершенно плевать на их склоки.
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брехло зебільне, в працівників ГПУ часі Луценка претензії жо названих тобою злочинців були; але юридичне їх офрмлення хоча би у вигляді підозри - це справа складнішого порядку. Це тільки твої зебоби можуть по безпредєлу, як у випадку з підозрами до Антоненко-Кузьменко-Дугарь.
До речі, ще при Шокіну на Лукаш одівали е-браслет, гугли.
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"Брехло зебільне" мені не хочеться на тебе ідіота тратити час та шукати інтерв"ю Луценка Бутусову, де він заявив, що Портнов - самий кристально чистий іх всіх чистих перед законом і не знає чого Портнов втік з України в 2014-му. Шукай само - це було десь тут на прикінці літа.
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Та що там ті документи! Зебіли переконані, що Луценко бреше? Правда ж, зебенята??
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Витя, собирай чемоданы - скоро на Родину возвращаться
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Алкоголик.
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От документов алкоголем несёт? Можно понять Луценко, который знал - как отреагируют на документы 73%.
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Заседание анонимных алкоголиков не здесь.
Передислоцируйтесь.
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Сочувствую. Но признание - это первый шаг к выздоровлению.
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ЗЕплесени пофиг, какая разница. Их когда уже на краю ямы, московиты поставят, все одно будут бубниить, абы не Порох...
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На сибирь с котомкой и будут в товарняке говорить какая разница где жить
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Нее, тогда другая песня начнется, ...люди добрі, рятуйтеее... , Господи, за щож нам така доля пропащяяяя!!!!...
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Луценко также рассказал историю, как будучи депутатом Социалистической партии в 2002 году ездил на акцию "Повстань, Україно!" в Донецк и пил с "жесточайшим мафиози Януковичем" - в то время губернатором Донецкой области.

"Дальше пьем мы ту водку. Янукович говорит: "Еще?". Я говорю: "Смотри, я работал на заводе, где было 20 литров спирта за смену. Так что ты меня на это не бери. По чифирю - да, слаб, но по водке нет". И тут я вижу - маска с него спадает, звериный оскал гангстера появляется: "Шо ты, ****, знаешь про чифир? Такие, как ты, у меня на лагере сопли мертвяков сосали!", - поведал Луценко.
Он добавил, что этих слов "не испугался и ответил Януковичу - "Я не ****. Я орленок Ильича!"
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я когда-то слушал интервью .... забыл, ну, одесский таки мафиози с Нью-Йорка, так он и за Гелетея поведал и за прочих, это ужас берет прям.
Ройтман, во. То есть у нас шо были бандюки, получается, а теперь те же но с приколами.
И выхода я не вижу, ибо тут без базара - Путин нападет. Чем и пользуются.
падлы
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И что, с каких пор адвоката обвиняют в том что он выполнял свою работу.
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Нарушение закона, конфликт интересов, но я знаю, вам жидовинам без разницы...
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Потому, что это самая зрадная зрада на сегодняшний день!Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що перший заступник голови ДБР Бабіков був адвокатом Януковича - Цензор.НЕТ 2330
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Нова влада прийшла на брехні і на брехні тримається. І право кожного вірити їй чи бути "порохоботом".
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ну да, и вообще пора после тюрьмы в прокуроры брать. вор тоже выполняет свою работу.
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Вообще то в Украине после тюрьмы сразу в генпрокуроры Украины берут, а не просто в прокуроры.
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всем же понравилось. вот теперь адвокат уголовника будет в гбр =)
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- Патамушта.-
Других адекватных объяснений у сои нет
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Віслючок відверто слуга кремля країна котиться в прірву а населення грається в гру адвокат чи не адвокат януковоча заступник дбр...
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Редко услугами хороших адвокатов пользуются хорошие люди.Адвокаты защищают мразь.Это их работа.Особенность профессиональной деятельности.И Чикатило, и у Оноприенко, и у пологовского маньяков были адвокаты.Будем посмотреть по результатам работы.А Луценко - барыга банальнейший.Прислуга,как Пшонка,Кузьмин,и многие другие.
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Хуцпа у всій красі,країна окупована жидами!
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Без тебя разберутся, Юрий Витальевич, - ты долларовым миллионером стал на прокурорской должности, -сидел бы уже не позорился!)
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Кошмар! Зрада зрадная! А Луценко в курсе, что адвокаты даже у чикатило были, но это совсем не означает, что они сами стали из-за этого убийцами. А вот министром экономики при овоще случайные люди не становились, а ещё и из тюрьмы просто так никого не выпускали, а потом этот в прошлом трибун почему- то молчал как ж...
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Чуєш жидок,справа не в тому,що він адвокат,а в тому що збрехав,що не був у овоща адвокатом,але ты настільки дурне як усі жиди.
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И чё? А кто-то был адвокатом Чикатилло...
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ГБР КАЦАПО-РЫГО-ПОРТНОВСКАЯ МОМОЙКА!
КОТОРУЮ ЖДЕТ ЛИКЦИДАЦИЯ!
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ну был адвокатом и шо? у любого подсудимого есть адвокат, это ж не значит что он виноват в том же что совершал его подзащитный
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ексГенпридурок доводить що сніг білий?!
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Ты, пан Луценко, был ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ и шо? А тот всего адвокатом. У него работа такая, а ты политическая проститутка, обслуживающая барыгу. Ну, не он бы был у Януковича адвокатом, дали бы другого, государство обязанодать, так шо он был бы тоже врагом народа?
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