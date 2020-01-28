 Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что первый замглавы ГБР Бабиков был адвокатом Януковича. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"Хуже адвоката Януковича на должности первого заместителя ГБР может быть только лживый чиновник ГБР, который утверждает, что он не защищал Януковича", - говорится в сообщении.
Экс-генпрокурор также добавил фото документов, в которых Александр Бабиков фигурирует как адвокат Виктора Януковича.
Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков отрицает, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.
А министром экономического развития он при Януковиче случайно не был?
Во-вторых - последний президент Украины, которого выбирал я - это Ющенко.
И он тоже не оправдал доверия.
Дальше же было только полное гавно - и Порошенко в том числе.
Портнов-Лукаш-Коломойский-Бабиков-... ?
До речі, ще при Шокіну на Лукаш одівали е-браслет, гугли.
Передислоцируйтесь.
"Дальше пьем мы ту водку. Янукович говорит: "Еще?". Я говорю: "Смотри, я работал на заводе, где было 20 литров спирта за смену. Так что ты меня на это не бери. По чифирю - да, слаб, но по водке нет". И тут я вижу - маска с него спадает, звериный оскал гангстера появляется: "Шо ты, ****, знаешь про чифир? Такие, как ты, у меня на лагере сопли мертвяков сосали!", - поведал Луценко.
Он добавил, что этих слов "не испугался и ответил Януковичу - "Я не ****. Я орленок Ильича!"
Ройтман, во. То есть у нас шо были бандюки, получается, а теперь те же но с приколами.
И выхода я не вижу, ибо тут без базара - Путин нападет. Чем и пользуются.
падлы
Других адекватных объяснений у сои нет
це кацапи
інфа 100
КОТОРУЮ ЖДЕТ ЛИКЦИДАЦИЯ!