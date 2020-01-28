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 Политика Украины
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Все про:Данилов (57) Зеленский (4404) СНБО (3360) указ (400)

 Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 190 сотрудников

Президент Украины Владимир Зеленский расширил предельную численность аппарата Совета нацбезопасности и обороны со 160 до 190 штатных сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие изменения внесены в Указы президента.

"Внести в Указы президента Украины следующие изменения: в ст.1 указа президента от 27 января 2015 № 37 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" цифры "160" заменить цифрами "190"", - сказано в документе.

Также Зеленский возложил на аппарат СНБО информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности.

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Кроме того, расширены полномочия Центра кибербезопасности, который теперь будет координировать и контролировать работу субъектов сектора безопасности и обороны в сфере кибербезопасности. 

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 25 октября прошлого года Зеленский назначил секретаря СНБО Алексея Данилова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. 

Предыдущий секретарь СНБО Александр Данилюк был уволен 30 сентября по собственному желанию.

Источник: https://censor.net.ua/n3172297
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно: сватов и друзей сватов нужно же куда-то пристраивать Зеленский расширил штат аппарат СНБО до 190 сотрудников - Цензор.НЕТ 3633
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ще не усі співробітники клоуншоу працевлаштовані як держслужбовці.
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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Правильно: сватов и друзей сватов нужно же куда-то пристраивать Зеленский расширил штат аппарат СНБО до 190 сотрудников - Цензор.НЕТ 3633
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А вы друзья как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.

Зеленський розширив штат апарату РНБО до 190 співробітників - Цензор.НЕТ 5562
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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Зубажилый? Или в очереди за черной икрой с Тарасегом Черновилом?
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Там словарный запас ограничен "Порошенко", "барыга", "мародер". Поэтому большего сказать не сможет...
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Боїшся що тобі чорної ікри не стане? Не переживаю, ти ж чергу ще перед виборами займав. Нє?
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ще не усі співробітники клоуншоу працевлаштовані як держслужбовці.
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ви пишете це усім без розбору, може поцілите у зєлєйоба, так?
Я обираю націоналістів.
Зрозуміло?
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ЗЕленых дармоедов прибавилось на шее Народа
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ЭЭЭ..., товарищ, вы не правы. Кому-то надо же работать. Вот эти 30 и будут делать работу за тех 160, которые ни в зуб ногой.
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Ето усілєніє мл.лейтінанта єфрєйторамі, взамєн украдєних баригамі моніторов.
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Можно и пятьсот набрать, все одно реально работать будут пятьдесят...
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уже лучше, теперь осталось тока углу́бить...
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Раздувается штат чиновников с заоблачными зп
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Не всіх родичів і "кварталівців" прилаштував?: Зеленський розширив апарат РНБО на 30 посад
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Очень потопился!
У дяди Хаима есть
ещё три племянника!
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Продам авиапарк, никаких кортежов... Скромность украшает преЗЕдента
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Сівуха не встигне всім пенсію в ОРДЛО рознести, треба термінова допомога! Зеленський розширив штат апарату РНБО до 190 співробітників - Цензор.НЕТ 2710
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Раздача хавки набирает обороты в ЛНР для работяг. Работа за еду в ЛНР это почОтно.... Фотограф гений -снова улыбающиеся и безумно радостные лица работяг, пакеты BMW (не черные, а зеленые) и депутат Паша Малый , а Сивоха к ним приедетЗеленський розширив штат апарату РНБО до 190 співробітників - Цензор.НЕТ 9862
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а они таки действительно успешно борются с бедностью…
у них, уже практически, не осталось бедных родственников!
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