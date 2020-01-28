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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4404) награда (1233)

 Зеленский наградил орденами и медалями 21 сотрудника службы гражданской защиты. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "За мужність", Даниила Галицкого и медали "За бездоганну службу", "За врятоване життя", "Захиснику Вітчизни" сотрудникам службы гражданской защиты.

Об этом говорится в соответствующем указе №21 / 2020, передает Цензор.НЕТ.

В указе говорится, что награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебного долга".

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Далее приводим на языке оригинала полный список награжденных:

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

АНДРІЄНКА Євгена Вікторовича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

БАЗГУ Олександра Петровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ЄВСЮКОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

НЕСТЕРЕНКА Дмитра Петровича — майора служби цивільного захисту

СІЛАЄВА Костянтина Валерійовича — лейтенанта служби цивільного захисту

Нагородити орденом Данила Галицького

КАЧКАНА Володимира Леонідовича — полковника служби цивільного захисту

КРИЦЬКОГО Олександра Івановича — полковника служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

ЗАГАЙКА Олександра Миколайовича — старшину служби цивільного захисту

КОЗЛОВА Романа Анатолійовича — капітана служби цивільного захисту

КОНЄВА Андрія Геннадійовича — лейтенанта служби цивільного захисту

ЛАПКА Костянтина Геннадійовича — капітана служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

СЛИВЧУКА Миколу Григоровича — старшого прапорщика служби цивільного захисту

ЩЕРБАКОВА Артема Івановича — сержанта служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АНТОНЕНКА Артема Миколайовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

БЕЗУГЛОГО Станіслава Олексійовича — сержанта служби цивільного захисту

ПОСОХА Артема Петровича — сержанта служби цивільного захисту

РИЖОГО Юрія Петровича — рядового служби цивільного захисту

СМОЛЯРА Дениса Михайловича — рядового служби цивільного захисту

СОРОЧАНА Олександра Юрійовича — старшого сержанта служби цивільного захисту

ЦУВЕРКАЛОВА Віталія Володимировича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

ЧУКАВОВА Олександра Сергійовича — прапорщика служби цивільного захисту.

Источник: https://censor.net.ua/n3172295
 
 
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Человек, который откосил 4 раза по повестке награждает военнослужащих. Это какой-та сюр Зеленський нагородив орденами і медалями 21 співробітника служби цивільного захисту - Цензор.НЕТ 1318
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Бумеранг.Комменты под прошлыми статьями на тему "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью Во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны,/ Кинуть косточку шестёркам ,то дело святое / награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать... Любит наш гидрант это дело.
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Чего удивляться, т.н. Министр цифровой трансформации Федоров заслужил место те, что на выборах создал около 2 (двух) миллионов фальшивых аккаунтов "поклонников ваЗЕлина", которые создавали общий фон всенародной поддержки, а потом быдло присоединялось, как стадное животное. Кстати сам Моник Оманский в разговоре с Трампом хвастался. что использовал на выборах ту же технологию, что и Трамп с помощью засРашки.
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Тяжелая работа у Оманского Мародера - так и устать можно, а значит опять ехать за границу, отдыхать, надо...……
А солдатики на фронте гибнут...….
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