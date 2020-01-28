 Крымские татары 3 мая пройдут мирным маршем в оккупированный Крым, - Чубаров

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас уже сформирован предварительный состав штаба по подготовке и проведению акции, об участниках проинформируют позже.
"Участники совещания определили 3 мая 2020 года датой пересечения участниками международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.
Но идти в пасть добровольно, конечно не надо.
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- О чем рассказывает ваша книга? Что бы вы выделили в содержании?
Первый демократически избранный муфтий считал, что надо предоставить женщинам равные права
Иванец: Подборка документов все же не создает целостную картину за четыре важных года. Чтобы читатель мог получить и общую картину, которая бы охватывала все существенные процессы или их большинство, вторая половина книги базируется на историческом описании с аналитикой, с опорой на источники, как же происходили трансформации крымскотатарского народа в этот период… Кроме того, мы включили четыре полных протокола Курултая. В них, в частности, обсуждалась интересная тема эмансипации, положения женщин в крымскотатарском обществе. Стояла задача создать национальную конституцию, и права женщин были одним из важнейших вопросов и для модернизации крымскотатарского общества, и для того чтобы крымские татары могли играть большую роль в общекрымском политическом раскладе. Крымскотатарское национальное движение имело ряд моментов, которые опережали свое время и развитие других тюркских народов на постимперском пространстве. Эмансипацию женщин поддерживали лидеры этого движения, и в протоколах есть аргументация, почему первый демократически избранный муфтий считал, что надо предоставить женщинам равные права. Здесь с традиционными трактовками шариата сталкивались представления о равенстве полов. Плюс есть выдержки из двух протоколов, где содержится отчет мандатной комиссии Курултая, и это можно использовать для разрешения ряда спорных моментов, в частности, о точном количестве делегатов. Как мы выяснили, было избрано 79 делегатов Курултая, в том числе пять женщин. Одна из них была сопредседательницей, и до 1917 года таких прецедентов, чтобы во главе представительного органа была женщина, ни в Европе, ни в Америке, ни где-либо еще не было. Крымские татары тогда своим примером показали, что это возможно, причем в мусульманском обществе.
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https://ru.krymr.com/a/novaya-kniga-o-krymskotatarskom-nacionalnom-dvijenii/30400817.html
Единственный возможный позитивный выхлоп от этой акции - показать миру, что коренной народ Крыма против оккупации.
Схоже скоріш на те, що Чупакабров вирішив нагадати про себе.
Зауваження вам, організаторам (хто в темі, зрозуміє): не треба було зливати 5 років тому #кримблокаду. Зараз на адмінкордоні було б набагато більше порядку, і лінія на "Тітан" не працювала би, іхлопці з ПС та інших добровольчих формувань вас би підnритмали.
А мы подумаем на кого их менять - больше ж заняться нечем.
Сходи туда сам, чубаров. Можешь с собой ещё прихватить джамилёва и ильясова, раз вы такие борцы с оккупацией Крыма. Зачем же людей подставлять под кацапские дубинки и тюрьмы? Шо этот поход решит или изменит в нынешнем статус кво?
Хотя, шо им те люди...