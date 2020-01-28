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 Политика Украины, Общество
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 Крымские татары 3 мая пройдут мирным маршем в оккупированный Крым, - Чубаров

Крымские татары отправятся в оккупированный Крым в рамках международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас уже сформирован предварительный состав штаба по подготовке и проведению акции, об участниках проинформируют позже.

"Участники совещания определили 3 мая 2020 года датой пересечения участниками международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

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Крымские татары 3 мая пройдут мирным маршем в оккупированный Крым, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172294
 
 
 Топ комментарии
 
А потом их менять на террористов и убийц наших воинов? Крымские татары 3 мая пройдут мирным маршем в оккупированный Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7127
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В Киеве презентовали книгу «Крымскотатарское национальное движение 1917-1920 годов. По архивам коммунистических спецслужб». В ней содержится ранее неизвестная или малодоступная для широкой публике информация об одном из ключевых периодов в истории коренного народа Крыма - о национальном движении во время войн и революций.
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- О чем рассказывает ваша книга? Что бы вы выделили в содержании?

Первый демократически избранный муфтий считал, что надо предоставить женщинам равные права

Иванец: Подборка документов все же не создает целостную картину за четыре важных года. Чтобы читатель мог получить и общую картину, которая бы охватывала все существенные процессы или их большинство, вторая половина книги базируется на историческом описании с аналитикой, с опорой на источники, как же происходили трансформации крымскотатарского народа в этот период… Кроме того, мы включили четыре полных протокола Курултая. В них, в частности, обсуждалась интересная тема эмансипации, положения женщин в крымскотатарском обществе. Стояла задача создать национальную конституцию, и права женщин были одним из важнейших вопросов и для модернизации крымскотатарского общества, и для того чтобы крымские татары могли играть большую роль в общекрымском политическом раскладе. Крымскотатарское национальное движение имело ряд моментов, которые опережали свое время и развитие других тюркских народов на постимперском пространстве. Эмансипацию женщин поддерживали лидеры этого движения, и в протоколах есть аргументация, почему первый демократически избранный муфтий считал, что надо предоставить женщинам равные права. Здесь с традиционными трактовками шариата сталкивались представления о равенстве полов. Плюс есть выдержки из двух протоколов, где содержится отчет мандатной комиссии Курултая, и это можно использовать для разрешения ряда спорных моментов, в частности, о точном количестве делегатов. Как мы выяснили, было избрано 79 делегатов Курултая, в том числе пять женщин. Одна из них была сопредседательницей, и до 1917 года таких прецедентов, чтобы во главе представительного органа была женщина, ни в Европе, ни в Америке, ни где-либо еще не было. Крымские татары тогда своим примером показали, что это возможно, причем в мусульманском обществе.



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https://ru.krymr.com/a/novaya-kniga-o-krymskotatarskom-nacionalnom-dvijenii/30400817.html
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Ну зачем на рожон лезть? Кацапоиды ведь вас повяжут однозначно
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А потом их менять на террористов и убийц наших воинов?
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помнится 3 мудилы пытались пойти в луганск, но видимо что-то пошло не так Крымские татары 3 мая пройдут мирным маршем в оккупированный Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1647
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Все татары сидят, их не меняли ни разу. Под 200 человек, в основном арестованых во время рейдов палачей в татарские села в крыму, с использованием бтр. Недавно 2-х выпустили по окончанию у них срока и сразу опять посадили. Плюс много пропавших без вести.

Но идти в пасть добровольно, конечно не надо.
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В Киеве презентовали книгу «Крымскотатарское национальное движение 1917-1920 годов. По архивам коммунистических спецслужб». В ней содержится ранее неизвестная или малодоступная для широкой публике информация об одном из ключевых периодов в истории коренного народа Крыма - о национальном движении во время войн и революций.
-------



БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ: «Наши национальные организации были уничтожены»

- О чем рассказывает ваша книга? Что бы вы выделили в содержании?

Первый демократически избранный муфтий считал, что надо предоставить женщинам равные права

Иванец: Подборка документов все же не создает целостную картину за четыре важных года. Чтобы читатель мог получить и общую картину, которая бы охватывала все существенные процессы или их большинство, вторая половина книги базируется на историческом описании с аналитикой, с опорой на источники, как же происходили трансформации крымскотатарского народа в этот период… Кроме того, мы включили четыре полных протокола Курултая. В них, в частности, обсуждалась интересная тема эмансипации, положения женщин в крымскотатарском обществе. Стояла задача создать национальную конституцию, и права женщин были одним из важнейших вопросов и для модернизации крымскотатарского общества, и для того чтобы крымские татары могли играть большую роль в общекрымском политическом раскладе. Крымскотатарское национальное движение имело ряд моментов, которые опережали свое время и развитие других тюркских народов на постимперском пространстве. Эмансипацию женщин поддерживали лидеры этого движения, и в протоколах есть аргументация, почему первый демократически избранный муфтий считал, что надо предоставить женщинам равные права. Здесь с традиционными трактовками шариата сталкивались представления о равенстве полов. Плюс есть выдержки из двух протоколов, где содержится отчет мандатной комиссии Курултая, и это можно использовать для разрешения ряда спорных моментов, в частности, о точном количестве делегатов. Как мы выяснили, было избрано 79 делегатов Курултая, в том числе пять женщин. Одна из них была сопредседательницей, и до 1917 года таких прецедентов, чтобы во главе представительного органа была женщина, ни в Европе, ни в Америке, ни где-либо еще не было. Крымские татары тогда своим примером показали, что это возможно, причем в мусульманском обществе.



-------------
https://ru.krymr.com/a/novaya-kniga-o-krymskotatarskom-nacionalnom-dvijenii/30400817.html
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Голова, сподіваюсь піде першим, Слава Україні!
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Ну зачем на рожон лезть? Кацапоиды ведь вас повяжут однозначно
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Поп ГАПОН татарского разлива ! Соевый ПРОВОКАТОР !
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их могут просто не пустить или устроят провокации..., кацапы еще много разных гадостей могут придумать до этой даты..., а вообще это страшно и горько, конечно, во 2-ой раз потерять родину..., будь проклята рашка, чтоб ей ни дна ни покоя...
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Либо не пустят, либо пустят и повяжут.
Единственный возможный позитивный выхлоп от этой акции - показать миру, что коренной народ Крыма против оккупации.
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Какую родину? Их высылали из расейского Крыма в Казахстан, теперь они опять в расейском крыму - усё как было.
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Только за. И на временно оккупированной границе ни в коем случае не останавливаться - как приказали морякам. Все по закону и международному праву, потом сухопутный трибунал вынесет решение.
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Да как не остановиться, там усилиями Моники такую инфраструктуру для крымской ваты обустроили, что грех не передохнуть в комфорте
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Хочуть повторити подвиг недавно звільнених моряків?
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ото мірно і нєнасільно дома на кухнє по одной половічкє гуляйтє, бо ***** пов'яже всіх, а нам потом вас викупай за дніпровську воду та сєвєрне прічорноморьйє
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інтєрєсно, шо швидше кінчиця - Україна, чи заручники
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Саакашвили с собой возьмите. У него богатейший опыт прорыва границ
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Впевнений, що наші прикордонники марш на окуповану територію не пропустять. На це й разраховано: влада потрапляє у "цугцванг"- якщо пропустять і з людьми щось трапиться, то винною буде влада, що не перешкодила; якщо не пропустять - буде обурення всередині країни.
Схоже скоріш на те, що Чупакабров вирішив нагадати про себе.
Зауваження вам, організаторам (хто в темі, зрозуміє): не треба було зливати 5 років тому #кримблокаду. Зараз на адмінкордоні було б набагато більше порядку, і лінія на "Тітан" не працювала би, іхлопці з ПС та інших добровольчих формувань вас би підnритмали.
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не трудно догадаться чем это закончится ,надеюсь Чубаров пойдет во главе колонны,или ему не позволит депутатское здоровье ?
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Пусть на этот флэш-моб сразу сухари и тёплые вещи берут.
А мы подумаем на кого их менять - больше ж заняться нечем.
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Татары конечно красавцы, но идти в пасть к пуйлу добровольно? так себе идея
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И что, им в лучшем случае позволят проходить как и все по одному предьявляя документы.
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То есть он презентует заведомую провокацию, где этих татар(?) побъют или арестуют, шобы впоследствии Украина их вытаскивала обратно? Ну блд стратег!
Сходи туда сам, чубаров. Можешь с собой ещё прихватить джамилёва и ильясова, раз вы такие борцы с оккупацией Крыма. Зачем же людей подставлять под кацапские дубинки и тюрьмы? Шо этот поход решит или изменит в нынешнем статус кво?
Хотя, шо им те люди...
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.....лучше ОРГАНИЗОВАТЬ подполье , партизанское ДВИЖЕНИЕ , НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ борьбу !!! а это БАНАЛЬНАЯ провокация (((( еще с лугандонией не разобрались , а тут НОВЫЙ гемор может получиться (((((
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