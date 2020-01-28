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 Политика Украины
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 Украина готова синхронизировать политику с Европейским зеленым соглашением и стать частью истории экологического успеха ЕС, - Гончарук

Программа правительства предусматривает амбициозную цель - через 5 лет Украина должна соответствовать всем критериям членства в ЕС.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук, который вместе с коллегами-министрами прилетел на Совет ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Премьер подчеркнул, что именно поэтому важно синхронизировать политики со странами-членами ЕС, в частности, в рамках Европейского зеленого соглашения.

"Амбициозная цель Евросоюза - к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью этой истории успеха. Предложил сегодня Франсу Тиммермансу, вице-президенту Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого соглашения, начать диалог по развитию общей дорожной карты в этом направлении", - сообщил Гончарук.

Читайте также: Гончарук вместе с министрами прилетел в Брюссель на Совет ассоциации Украина-ЕС

Украина готова синхронизировать политику с Европейским зеленым соглашением и стать частью истории экологического успеха ЕС, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172287
 
 
 Топ комментарии
 
ну,зеленые к зеленым ...
в европе не очень то тех клоунов уважают,на выборах много процентов не дают.зато у нас переплюнули,аж 73% дали за липовых зеленых.
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Мало того...мы им можем бесплатно отдать ЗЕЛЕНСКОГО!)))
будут зеленые с ЗЕленым!)))
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стать частью истории экологического успеха ЕС, - Гончарук/ не об экономическом же успехе Украины Гончаруку рассуждать-Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности. 15 января 2020 , среда 23:14
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Якщо так сказав Гончарук... Готовте торби українці.
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ну,зеленые к зеленым ...
в европе не очень то тех клоунов уважают,на выборах много процентов не дают.зато у нас переплюнули,аж 73% дали за липовых зеленых.
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Мало того...мы им можем бесплатно отдать ЗЕЛЕНСКОГО!)))
будут зеленые с ЗЕленым!)))
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стать частью истории экологического успеха ЕС, - Гончарук/ не об экономическом же успехе Украины Гончаруку рассуждать-Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности. 15 января 2020 , среда 23:14
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СМЕЛО МОЖНО ЗАНИМАТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭКОЛОГИИ.

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ага. и с кармана налогоплательщиков платить ахметову и прочим 6 грн зелёного тарифа... на новые дворцы
короче - украинцы - просто рабы. которых грабят
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Через 5 лет соответсвовать всем критериям членства?!
Україна готова синхронізувати політику з Європейською зеленою угодою і стати частиною історії екологічного успіху ЄС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5430
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Через 5 лет соответсвовать всем критериям членства?!

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Ох и любят же зеленые языком патякать, а результатов ноль
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Зєлєбєні дають Заходу обіцянки як лохам , а в реальності працюють на путєна , виконуючи його волю . Тільки таке буде не довго . Лохи Заходу прозріють коли їм стане невигідно .
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"экологический успех" - это как Германия, полностью отказаться от АЭС, угля, и потом ползать на коленях перед Рашей за газ?
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