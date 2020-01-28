 Украина готова синхронизировать политику с Европейским зеленым соглашением и стать частью истории экологического успеха ЕС, - Гончарук

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук, который вместе с коллегами-министрами прилетел на Совет ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Премьер подчеркнул, что именно поэтому важно синхронизировать политики со странами-членами ЕС, в частности, в рамках Европейского зеленого соглашения.

"Амбициозная цель Евросоюза - к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью этой истории успеха. Предложил сегодня Франсу Тиммермансу, вице-президенту Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого соглашения, начать диалог по развитию общей дорожной карты в этом направлении", - сообщил Гончарук.

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