 Украина готова синхронизировать политику с Европейским зеленым соглашением и стать частью истории экологического успеха ЕС, - Гончарук

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук, который вместе с коллегами-министрами прилетел на Совет ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
Премьер подчеркнул, что именно поэтому важно синхронизировать политики со странами-членами ЕС, в частности, в рамках Европейского зеленого соглашения.
"Амбициозная цель Евросоюза - к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью этой истории успеха. Предложил сегодня Франсу Тиммермансу, вице-президенту Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого соглашения, начать диалог по развитию общей дорожной карты в этом направлении", - сообщил Гончарук.
в европе не очень то тех клоунов уважают,на выборах много процентов не дают.зато у нас переплюнули,аж 73% дали за липовых зеленых.
будут зеленые с ЗЕленым!)))
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короче - украинцы - просто рабы. которых грабят