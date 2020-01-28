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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6648) членство в НАТО (361) Стефанчук Руслан (119)

 Необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, - Стефанчук

Стефанчук принял участие в заседании Ukraine-NATO Interparlamentary Council.

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 28 января во время заседания Ukraine-NATO Interparlamentary Council (UNIC) в Брюсселе призвал альянс решить вопрос с предоставлением Украине Плана действий по членству в НАТО. Об этом замглавы Рады написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В ходе своего выступления первый вице-спикер парламента заверил в неизменности украинского курса на приобретение членства в НАТО. Особое внимание было отведено вопросам углубления сотрудничества между военными Украины и альянса в Черноморском и Восточносредиземноморском регионе.

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"Отдельно было подчеркнуто, что необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины призвал de jure признать, то что Украина делает de facto", - указано в сообщении Стефанчука.

Кроме того, парламентарий назвал основным приоритетом в работе с альянсом присоединение Украины к Программе расширения возможностей (EOP). По его словам, указанная программа является техническим инструментом практического взаимодействия украинских военных для укрепления их совместимости с подразделениями государств-членов НАТО.

Необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, - Стефанчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172284
 
   
 Топ комментарии
 
Как увидят в НАТО "гвардию" в составе Стефанчука, Сивохо и Юзика, так сразу и примут. Если, конечно, Ярёменко сзади не наложит табу. Необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9848
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Очень хорошо. Тогда всей зеленой сворой пишите заявления и пиз@йте на@уй. Тогда процесс ускорится сам собой.
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Вам, зелёным, это говорилось постоянно. В декабре прошёл саммит НАТО, почему заявку не подали???
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О какой активизации планов с НАТО идет речь? Неужели не видно, что Зеля как последний идиот, как загипнотизированная крыса идет на путинские условия внедрения раковой опухоли в тело Украины в виде ОРДЛО и этим самым паРаша будет руководить Украиной как хочется Путину. Это же всем политикам уже понятно.Путин уже договорился с Макроном, с Меркель, с Трампом, остается Зеля и Лукашенко, чтобы воссоздать прокацапское геополитическое единство. То есть Зеля размазывает всю отвественность Путина за войну в Украине и обеляет его перед всем мировым сообществом.
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Очень хорошо. Тогда всей зеленой сворой пишите заявления и пиз@йте на@уй. Тогда процесс ускорится сам собой.
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з такою пикою, як у стефанчука, тільки в цирку виступати замість мавп-гамадрілів
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Как увидят в НАТО "гвардию" в составе Стефанчука, Сивохо и Юзика, так сразу и примут. Если, конечно, Ярёменко сзади не наложит табу.
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Україна всім потрібна в якості буферної зони. Тому нас ніколи не приймуть ні в ЄС ні в НАТУ - теліпатимемось між москвою та брюсєльом. Оттака хня, малята
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залишайєця або теліпатись без кінця, або таки в конце концов стати на свої ноги
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Твои высосаные фантазии не имеют ничего общего с закономерностями исторического процесса Необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5802
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Ооо!. хоть что-то вменяемое услышал от СвинарчукаСтефанчука..
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пропаганду ти почув. Овощ також таким займався, шантажуючи ***** на 15 лярдів.
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Вам, зелёным, это говорилось постоянно. В декабре прошёл саммит НАТО, почему заявку не подали???
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тіпа, дьорнєм вірьовочку - она і борвьоцца - йєсть оправданійє на вєчний і нєрушимий саюз с масквой
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Ведущий итальянской программы L'Eredita в прямом эфире заявил о том, что "второе название Украины - это Малая Россия".
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та вже запропонували другу назву його країни (на вибір):
Макаронія
Муссолінія
Понтогонія
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ведучий програми не представляє владу Італії! якщо якийсь італійський лох-невіглас щось бовкнув, то проблема його редакції!
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Слава Україні! Мені байдуже хто це проголосив, головне він представляє владу України і говорить від імені України!!!
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Помиляєшся . Він "представляє" владу путєна . За його словами не буде ніяких конкретних кроків в цьому напрямку . Це сказано для тої частини дупоголових зєбілів , котрі ще й сьогодні вірять в голобородька . "Пообіцяти це ще не означає одружитись ".
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осенью тоже самое требовал и Порох: "дайте нам дорожную карту для вступления".... но тогда еще зелебобовский угар не угас и всем было поф на вполне обьективные действия ибо "барыга и мародер"...а щас почесав репу начинают приходить в сознание и не громко мычать тоже самое что грамотные люди давно сьели и высрали.... дыбилы, мля (С. Лавров)
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