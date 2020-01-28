 Необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 28 января во время заседания Ukraine-NATO Interparlamentary Council (UNIC) в Брюсселе призвал альянс решить вопрос с предоставлением Украине Плана действий по членству в НАТО. Об этом замглавы Рады написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В ходе своего выступления первый вице-спикер парламента заверил в неизменности украинского курса на приобретение членства в НАТО. Особое внимание было отведено вопросам углубления сотрудничества между военными Украины и альянса в Черноморском и Восточносредиземноморском регионе.

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"Отдельно было подчеркнуто, что необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины призвал de jure признать, то что Украина делает de facto", - указано в сообщении Стефанчука.

Кроме того, парламентарий назвал основным приоритетом в работе с альянсом присоединение Украины к Программе расширения возможностей (EOP). По его словам, указанная программа является техническим инструментом практического взаимодействия украинских военных для укрепления их совместимости с подразделениями государств-членов НАТО.





