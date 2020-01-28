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 Общество
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Все про:Зеленский (4404) переговоры (3748) Турция (2195)

 Украина и Турция проведут переговоры касательно заключения соглашения о социальном обеспечении

Президент Владимир Зеленский подписал указ о формировании украинской делегации для переговоров с Турцией касательно заключения соглашения о социальном обеспечении.

Текст указа №25/2020 обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Делегацию возглавила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. Заместителем главы делегации назначен замминистра соцполитики по вопросам евроинтеграции Сергей Нижинский.

Всего в состав делегации вошли девять человек из Министерства соцполитики, Министерства юстиции, Департамента консульской службы Министерства иностранных дел, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. Глава делегации получила право по согласованию с министром иностранных дел вносить изменения в состав делегации.

Также указом были утверждены Директивы делегации Украины для участия в переговорах, текст которых не обнародован.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172279
 
 
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- ой и чего это всегда и везде евреи жалуются, что им плохо живётся, даже в Израиле.... - и таки да, плохо евреям живётся лучше всего в Израиле
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о формировании украинской делегации для переговоров с Турцией касательно заключения соглашения о социальном обеспечении. Источник: https://censor.net.ua/n3172279\\\\\\\\\\\

Я подписал указ о формировании делегации в Финляндию - будут обсуждать гладкость шипов на резине "Nokian", а также о жесткости снега в Украине и в Финляндии.
Также споют гимн - Славься Суоми, очень свободны, там ведь озер тупо много, аж тьма, тысячу лет там рыбу ловили, и отбивались вы от дерьма(кацапов)))
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Будуть платити пенсії, якщо хтось змінить країну проживання?
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А что с Израилем? Когда пенсии будут???
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А почему вы таки спрашиваете?(щупает дырку в кармане), а вам оно надо?
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- ой и чего это всегда и везде евреи жалуются, что им плохо живётся, даже в Израиле.... - и таки да, плохо евреям живётся лучше всего в Израиле
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о формировании украинской делегации для переговоров с Турцией касательно заключения соглашения о социальном обеспечении. Источник: https://censor.net.ua/n3172279\\\\\\\\\\\

Я подписал указ о формировании делегации в Финляндию - будут обсуждать гладкость шипов на резине "Nokian", а также о жесткости снега в Украине и в Финляндии.
Также споют гимн - Славься Суоми, очень свободны, там ведь озер тупо много, аж тьма, тысячу лет там рыбу ловили, и отбивались вы от дерьма(кацапов)))
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Зебил и его банда делают всё что угодно, но только не то, что надо НАРОДУ УКРАИНЫ, ЧТО БЫ ОН НАЧАЛ ЖИТЬ ЛУЧШЕ. Как уже задрал этот водопад лохотрона от евреев. Украина и Турция проведут переговоры касательно заключения соглашения о социальном обеспечении - Цензор.НЕТ 2320
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Госдолг Украины вырос за год на $6 миллиардов -- жыды деребанят тупых хохлов, что за них голосовали с космической скоростью. Хахаха, мои вам поздравления, хохли Зе .
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я после того ролика шо типо "я иду в президенты", сначала побежал в сортир крутя пальцами у висков , а весной не ходил, но это мне не помешало чуть не обосраться.... натурально - в амер. юмор. шоу, ролик есть, так и говорят: украинцы выбрали презом комика, который в своем сериале..... играл президента Украины. пропащая страна(это цитата)
стыдно было до ужаса. я не прикалываюсь, это просто наверное в истории не было такого позора.
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та ладно...они не меньшего кловуна выбрали...только у них подспорье есть-импичмент,а мы еще не доросли до такого.
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почитай Антиколорадоса, он сам недоумевает - почему республиканцы сказали: что там бы ни было на Трампа, мы заблокируем
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читаю регулярно.а что будет с трампом-еще очень открытый вопрос.девять месяцев-огромный срок Україна і Туреччина проведуть переговори щодо укладення угоди про соціальне забезпечення - Цензор.НЕТ 2810
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ЗЕмародеры загоняют народ Украины в нищету
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Верховный Суд избавил Коломойского от 8 миллиардов долга по рефинансированию "Приватбанка"- хахаха
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когда"зе слуги" создадут комисию о выплате гражданам Украины пенсий,которые имеют стаж раборты в совке рашистским оккупантом , который есть правонаступником и правоприемником совка (ровно также как Ураина выплачивает пенси гражданам ЛДНР )???
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