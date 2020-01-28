 Украина и Турция проведут переговоры касательно заключения соглашения о социальном обеспечении

Текст указа №25/2020 обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Делегацию возглавила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. Заместителем главы делегации назначен замминистра соцполитики по вопросам евроинтеграции Сергей Нижинский.

Всего в состав делегации вошли девять человек из Министерства соцполитики, Министерства юстиции, Департамента консульской службы Министерства иностранных дел, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. Глава делегации получила право по согласованию с министром иностранных дел вносить изменения в состав делегации.

Также указом были утверждены Директивы делегации Украины для участия в переговорах, текст которых не обнародован.

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