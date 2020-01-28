 Украина и Турция проведут переговоры касательно заключения соглашения о социальном обеспечении

Текст указа №25/2020 обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Делегацию возглавила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. Заместителем главы делегации назначен замминистра соцполитики по вопросам евроинтеграции Сергей Нижинский.
Всего в состав делегации вошли девять человек из Министерства соцполитики, Министерства юстиции, Департамента консульской службы Министерства иностранных дел, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. Глава делегации получила право по согласованию с министром иностранных дел вносить изменения в состав делегации.
Также указом были утверждены Директивы делегации Украины для участия в переговорах, текст которых не обнародован.
- ой и чего это всегда и везде евреи жалуются, что им плохо живётся, даже в Израиле.... - и таки да, плохо евреям живётся лучше всего в Израиле
Я подписал указ о формировании делегации в Финляндию - будут обсуждать гладкость шипов на резине "Nokian", а также о жесткости снега в Украине и в Финляндии.
Также споют гимн - Славься Суоми, очень свободны, там ведь озер тупо много, аж тьма, тысячу лет там рыбу ловили, и отбивались вы от дерьма(кацапов)))
стыдно было до ужаса. я не прикалываюсь, это просто наверное в истории не было такого позора.