 Госдолг Украины в 2019 году достиг $84,4 млрд, - Минфин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Отмечается, что колебание суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты.
Отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозируемому ВВП на конец 2019 составляет около 50%, а государственного долга - 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 соответственно.
Расходы государственного бюджета по погашению государственного долга в прошлом году составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию - 119,2 млрд грн.
Но это не столь суть важно. Увеличить госдолг за полгода на 7,7% (причем базой является существующий долг накопленный за десятиления) это надо уметь!
И заценили как махинаторы красиво перевели в "эквивалент в национальной валюте" и долг вместо роста, под радостное блеяние баранов "уменьшился"
- Когда берешь в валюте и выкидываешь на рынок - валюта становится в избытке и цена на нее падает
- Когда берешь в гривне, в страну заходит валюта для скупки гривны, гривна становится в дефиците и цена на нее растет (что эквивалентно первому)
Тогда возникает вопрос: А когда же курс нац валюты падает?! Ответ: Когда этот долг нудно вернуть, а уж если еще и про проценты вспомнить....
Отдельный случай - это когда берут кредит в гривне, но под малый процент (что не вызывает приток спекулятивного капитала из вне), т.е. не происходит конвертации. В этом случае курс не изменяется
Именно так все и происходит.
блеяние уже не радостное....на примере пенсов...
внучек Зеля за которого они так голосовали, устроит им быструю встречу с крематорием...
Дядя Анкл
@Vjt3M71hyLgqUCg
·1 ч
Сегодня наслушался жалоб пенсионеров которые делились своими проблемами и новый *****..вом от Кончирука.
Дело в чем пенсию добавили на 150грн а субсидию на 300грн из за этого сняли .
Проще говоря Кончарук отобрал у пенсионеров 150грн
'Все плохо. Мы все погибнем. Солнце потухнет. Коронавирус ' и тд
Вам в любом случае счастья не видать, так как пэтя будет президентом уже НИКОГДА.
ну, не сам Порох - так его человек.
Ты ж не можешь не понимать, что клоуны не смогут управлять страной "уже НИКОГДА".
За 8 месяцев - только провалы и пройопы, ни единого успеха, провалена армия, война, дипломатия, экономика, МВФ и т.п. - все провалено, налоги не собираются, бюджет пуст, снимают субсидии, невыплаты зарплат - и все больше, больше и больше.
Только ролики и треп, треп, треп.
Проели за это время то, что было накоплено "барыгами" - и теперь клоуны перед суровой реальностью, как ягнята перед воротами бойни...
Ты не можешь не понимать, что эта "власть" - это совершенно несерьезно.
И варианты - либо Порох, либо Медведчук.
Ставлю на Пороха.
Долг уменьшился в гривне ..
А отдавать в доларах..
бубочка - не слуга коломойського!
Но главное не забыть...ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПАРАШЕНКА!))))
щас ЗЕнина команда продаст землю...и кака ЗАКРУЖИТ!)))