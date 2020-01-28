EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Экономика
  4042  69
Все про:госдолг (414) Минфин (1307)

 Госдолг Украины в 2019 году достиг $84,4 млрд, - Минфин

За 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84%, или на 170,2 млрд грн, до уровня 1 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $ 84,4 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Отмечается, что колебание суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты.

Отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозируемому ВВП на конец 2019 составляет около 50%, а государственного долга - 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 соответственно.

Расходы государственного бюджета по погашению государственного долга в прошлом году составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию - 119,2 млрд грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У государства достаточно средств для нормального функционирования, на казначейском счете - 27 млрд, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/n3172278
 
 
 Топ комментарии
 
Это только гарантированный долг баз учета займов ОГВЗ. Там еще круче цифры. Только за янваоь уже заняли 1.25 млн.евро.
 показать весь комментарий
 
Олигархи ведут страну к дефолту под радостное блеяние 73 процентов овец, которых будут стричь после банкротства государства
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это только гарантированный долг баз учета займов ОГВЗ. Там еще круче цифры. Только за янваоь уже заняли 1.25 млн.евро.
 показать весь комментарий
 
 
Да нет, написано "совокупный государственный и гарантированный государством долг".
Но это не столь суть важно. Увеличить госдолг за полгода на 7,7% (причем базой является существующий долг накопленный за десятиления) это надо уметь!
И заценили как махинаторы красиво перевели в "эквивалент в национальной валюте" и долг вместо роста, под радостное блеяние баранов "уменьшился"
 показать весь комментарий
 
 
Да нет. Они с лета перестали публиковать такую величину, как "валовый госдолг". Публикуют только гарантированный и совокупный. По валовому госдолгу там ох**нные цифры. На момент прихода Пороха к власти он был около 142,7 млрд. баксов. На момент прихода Моники - 112,5 млрд.баксов. Сейчас типа засекретили, т.к.сразу будет наглядно видно всю "глубину глубин" экономической политики зеленых. Они даже в совокупном умудряются не показывать займы ОГВЗ. Типа - "меньше народ знает - лучше спит".
 показать весь комментарий
 
Проебы в экономической политике и с выполнением бюджета перекрывают тупо займами под нехилые проценты.
 показать весь комментарий
 
 
отрицательный рост, так приятнее ушам 73%
 показать весь комментарий
 
 
Я конечно не экономист, но мне кажется что гривна укрепляется по отношению к доллару, из за того что правительство берет в долг валюту. А не наоборот, долг растет из за укрепления курса.
 показать весь комментарий
 
 
Саме так. Далі нам буде необхідно віддавати борги і цей уряд втікатиме з награбованим.
 показать весь комментарий
 
 
Не совсем так. Чтобы ты не брал в долг - это приведет к росту курса нац. валюты.
- Когда берешь в валюте и выкидываешь на рынок - валюта становится в избытке и цена на нее падает
- Когда берешь в гривне, в страну заходит валюта для скупки гривны, гривна становится в дефиците и цена на нее растет (что эквивалентно первому)

Тогда возникает вопрос: А когда же курс нац валюты падает?! Ответ: Когда этот долг нудно вернуть, а уж если еще и про проценты вспомнить....

Отдельный случай - это когда берут кредит в гривне, но под малый процент (что не вызывает приток спекулятивного капитала из вне), т.е. не происходит конвертации. В этом случае курс не изменяется
 показать весь комментарий
 
 
лет через 20 пенсий не будет априоре.....
 показать весь комментарий
 
 
да Вы оптимист, батенька... лет через 7-10... Тогда наступит период максимума пенсионеров (если не умертвят) и минимума рожденных работоспособного возраста, желающих официально работать, способных их содержать...
 показать весь комментарий
 
 
Вы тоже оптимист. Зеля сказал что ему 5 лет хватит и второй срок не потребуется
 показать весь комментарий
 
да вы оптимисты, после коронавируса наступит анархия
 показать весь комментарий
 
доллар опять ползет вверх, дибилы включили печатный станок!
 показать весь комментарий
 
 
Тада. А когда ползет вниз, включают уничтожитель денег.

Именно так все и происходит. Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін - Цензор.НЕТ 208
 показать весь комментарий
 
Олигархи ведут страну к дефолту под радостное блеяние 73 процентов овец, которых будут стричь после банкротства государства
 показать весь комментарий
 
 
да нет....
блеяние уже не радостное....на примере пенсов...
внучек Зеля за которого они так голосовали, устроит им быструю встречу с крематорием...



Госдолг Украины в 2019 году достиг $84,4 млрд, - Минфин - Цензор.НЕТ 7824 Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

·1 ч

Сегодня наслушался жалоб пенсионеров которые делились своими проблемами и новый *****..вом от Кончирука.
Дело в чем пенсию добавили на 150грн а субсидию на 300грн из за этого сняли .
Проще говоря Кончарук отобрал у пенсионеров 150грн
 показать весь комментарий
 
 
Нє, це не Гончарук! Це Петро, мальдівський офшорник, це він простому наріду постійно падлянки робить. Це за його вказівкою молода неопитна власть робить такі чюдовищьні помилки....
 показать весь комментарий
 
 
Вы лучше своему коту это рассказывайте, а не этому, т.к. этот этому поверит, достаточно для него произнести "мальдивский офшорник"...
 показать весь комментарий
 
 
Вы не видите,что человек просто занимается троллингом зебилов?
 показать весь комментарий
 
 
Всего каких то 2270 американских гривен на каждого. Да один учитель получает по 4000 в месяц. Надо просто скинуться и все зажывем!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соевые, хоть раз для приличия прочитайте статью.

'Все плохо. Мы все погибнем. Солнце потухнет. Коронавирус ' и тд
Вам в любом случае счастья не видать, так как пэтя будет президентом уже НИКОГДА.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не лишай идиотов ВЕРЫ.
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай, вы не лишитесь ее никогда. Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1812
 показать весь комментарий
 
 
та ну прям.
ну, не сам Порох - так его человек.
Ты ж не можешь не понимать, что клоуны не смогут управлять страной "уже НИКОГДА".
За 8 месяцев - только провалы и пройопы, ни единого успеха, провалена армия, война, дипломатия, экономика, МВФ и т.п. - все провалено, налоги не собираются, бюджет пуст, снимают субсидии, невыплаты зарплат - и все больше, больше и больше.
Только ролики и треп, треп, треп.

Проели за это время то, что было накоплено "барыгами" - и теперь клоуны перед суровой реальностью, как ягнята перед воротами бойни...

Ты не можешь не понимать, что эта "власть" - это совершенно несерьезно.
И варианты - либо Порох, либо Медведчук.
Ставлю на Пороха.
 показать весь комментарий
 
 
Лишнехромосомное, уменьшение долга в Гривнах при уменьшении курса это - уменьшение долга, о чём трубили уЗеленские?
 показать весь комментарий
 
 
А у самой совсем с головой туго? Государство занимает деньги в валюте, а не в гривнах. За год назанимали дополнительно 8% от суммы долга. Мало? А дальше почему-то приводят прогнозные мнимые улушения в гривнах! Нет, Таня, такая фигня не работает. Вам бы хотя бы немного мозгов себе прикупить вместе с Зелей и Гончаруком. В том, чтобы занимать деньги, ничего плохого нет. Но на что эти деньги идут? Построены заводы, созданы рабочие места? Нет.
 показать весь комментарий
 
Давай ПРЕМИИ. Мы идем по дороге нищеты уверенно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А,шо так похож на свынобоба?
 показать весь комментарий
 
 
Госдолг Украины вырос за год на $6 миллиардов -- жыды деребанят тупых хохлов, что за них голосовали с космической скоростью. Хахаха, мои вам поздравления, хохли Зе .
 показать весь комментарий
 
 
Зебильные манипуляторы ..
Долг уменьшился в гривне .. Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2347
А отдавать в доларах.. Держборг України в 2019 році сягнув $84,4 млрд, - Мінфін - Цензор.НЕТ 349
 показать весь комментарий
 
 
В пенсионном фонде дыра в 170 млр . долларов , в бюджете страны дупль-пусто . За прошлый год 6 млр .долларов долга не отдали . Держборг зашкаливает ! За то зарплаты сделали себе больше чем у Трампа ! Это каким надо быть суперспецом в министерстве чтоб так опустить экономику страны ?!?
 показать весь комментарий
 
 
Верховный Суд избавил Коломойского от 8 миллиардов долга по рефинансированию "Приватбанка" -- хахаха
 показать весь комментарий
 
 
от не наговорюйте на бубочку!
бубочка - не слуга коломойського!
 показать весь комментарий
 
 
Потому не надо наговаривать на него, он не мог этого сделать, т.к. был в очередном отпуске...
 показать весь комментарий
 
 
За все это придется платить перисичному ЗЕленобобу и его детям...внукам!
Но главное не забыть...ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПАРАШЕНКА!))))
 показать весь комментарий
 
 
"зебилы" обясните украинскому народу как укреплением национальной валюты, можно увеличить госдолг ********* "не лохов голосовавших " на 7,71% и на конец года достиг $ 84,4 млрд???
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕлохи думали шо этот праздник жизни НЕ ЗА ИХ СЧЕТ!))))
щас ЗЕнина команда продаст землю...и кака ЗАКРУЖИТ!)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В офшорах он воевал... Бл....
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, офшор на 3000 Долларов США безо всяких движений средств - что за офшор?
 показать весь комментарий
 
 
Даже в заглавии передёргивание,не достиг,а снизился.
 показать весь комментарий
 
Ты статью прочитал? Для тупых зелебобиков: "... в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $ 84,4 млрд".
 показать весь комментарий
 
 
У Украины долг в валюте, Украина зарабатывает с экспорта в валюте и отдает долги тоже в валюте. Отдавать мы будем 84,4 ярда зелени, а тугрики, купоны и прочие фантики наших кредиторов не интересуют. Тем более, что при укреплении наших фантиков, поступления от продажи товаров и услуг сокращаются - отсюда и дыра в бюджете и падение производсва и падение экономики в целом. Поэтому сумму государственного долга в фантиках, по временно-заниженному курсу от спекуляций с покупкой ОВГЗ можешь себе засунуть в задний карман.
 показать весь комментарий
 
 
Вы смотрите не только ,что мы должны,но и то,что мы зарабатываем.Основным показателем будет отношение госдолга к ввп.
 показать весь комментарий
 
Да. Но до Вас так и не дошло, что указаны прогнозные показатели в гривнах? Эта простая и тупая манипуляция для идиотов. Это так не работает.
 показать весь комментарий
 
 
в иностранной валюте долг вырос на 7,71% / Хуже не будет, кричали восемь месяцев назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты.Оптимисты побеждают.
 показать весь комментарий
 
 
Отлично! Чем больше долг, тем больше мы будем похожи на Гамерику!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх