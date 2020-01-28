 Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю Одесского колледжа Бортюк и спасателю ГСЧС Шатохину, погибшим при спасении людей во время пожара

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского №20/2020 от 25 января опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно тексту указа, погибшие удостоены звания Герой Украины и ордена "Золотая Звезда" "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

Сергей Шатохин

Анна Бортюк

Как сообщалось, 4 декабря 2019 г., в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожар в одесском колледже: суд отпустил завхоза Фомич под домашний арест

12 декабря поисковая операция была завершена, в ГСЧС сообщили, что число погибших составило 16 человек; идентификация их тел завершилась 26 декабря.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.Комиссия пришла к выводу, что причиной пожара в здании колледжа было возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже.

9 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что погибшие спасатель Сергей Шатохин и преподаватель Анна Бортюк, которые ценой собственной жизни спасли десятки других людей, достойны присвоения звания Героя Украины.