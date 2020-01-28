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 Политика Украины
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Все про:Герой_Украины (253) Зеленский (4404) Одесса (5884) пожар (3916)

 Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю Одесского колледжа Бортюк и спасателю ГСЧС Шатохину, погибшим при спасении людей во время пожара

Преподаватель высшей математики и информационных дисциплин Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бортюк и командир отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Сергей Шатохин, погибшие при спасении людей во время пожара в колледже 4 декабря 2019 года, посмертно удостоены знания Героев Украины.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского №20/2020 от 25 января опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно тексту указа, погибшие удостоены звания Герой Украины и ордена "Золотая Звезда" "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю Одесского колледжа Бортюк и спасателю ГСЧС Шатохину, погибшим при спасении людей во время пожара 01

Сергей Шатохин

Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю Одесского колледжа Бортюк и спасателю ГСЧС Шатохину, погибшим при спасении людей во время пожара 02

Анна Бортюк

Как сообщалось, 4 декабря 2019 г., в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар.

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12 декабря поисковая операция была завершена, в ГСЧС сообщили, что число погибших составило 16 человек; идентификация их тел завершилась 26 декабря.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.Комиссия пришла к выводу, что причиной пожара в здании колледжа было возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже.

9 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что погибшие спасатель Сергей Шатохин и преподаватель Анна Бортюк, которые ценой собственной жизни спасли десятки других людей, достойны присвоения звания Героя Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3172275
 
 
 Топ комментарии
 
А це вже нівелювання звання Герой України. Воно паплюжить все до чогоб не доторкнулося.
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Сразу после пожара писали, что Анна Бортюк чуть ли не единственная из преподавателей не убежала, а возвращалась в горящее здание, чтобы выводить детей.
Другие преподы, похватав шубы, сбежали.
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Погибшие Герои достойны награды!
Но не забывайте о других, живых но не менее достойных. Например,простой оператор автовышки - Александр. Он первым прибыл на место пожара. Он единственный, кто заехал на вышке во двор горящего дома, в результате чего спас несколько человеческих жизней. Не имея спецсредств, спецподготовки и действительно рискуя жизнью, он просто спасал женщин и детей, снимая их из окон горящего здания»
Зеленський присвоїв звання Героя України викладачці Одеського коледжу Бортюк і рятівнику ДСНС Шатохіну, загиблим під час рятування людей у пожежі - Цензор.НЕТ 3839
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А це вже нівелювання звання Герой України. Воно паплюжить все до чогоб не доторкнулося.
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То есть петин папа - герой Украины - это нормально?
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"петин папа" отримав героя України в 2009, за часів президентства Ющенка.

9 жовтня 2009 ВРУ підтримала подану президентом (Ющенком) кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ, за це проголосували 240 депутатів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

На цій посаді Порошенко працював до 11 березня 2010 року, (залишаючись на посаді міністра закордонних справ і при Ющенко (майже 5 місяців, з 9 жовтня 2009 до 25 лютого 2010) і при Януковичі (приблизно два тижні з 25 лютого 2010 до 11 березня 2010. Янукович став президентом 25 лютого 2010.) Порошенко був звільнений з посади міністра закордонних справ тодішнім президентом Януковичем 11 березня 2010 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Звинувачувати, що Порошенко ОСОБИСТО нагородив свого батька Героєм України - безпідставно.
Але, безсумнівно, міг посприяти. Зеленський присвоїв звання Героя України викладачці Одеського коледжу Бортюк і рятівнику ДСНС Шатохіну, загиблим під час рятування людей у пожежі - Цензор.НЕТ 136
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Во, что я и говорил. Пошла волна создания героев, которые не нервируют Расею.
Нет, поступок в данном случае действительно геройский и он реально заслужил, но все это на фоне "дегероизации" наших воинов, волонтеров...
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В чем он геройский? Человек выполнял свою работу, он просто стоял на лестнице, он не бежал в горящее здание. Просто трагическая случайность, никаких героических действий он не совершал. Да, семья должна получить солидную компенсацию, а желательно и квартиру. Но звание Героя здесь каким боком?
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Сразу после пожара писали, что Анна Бортюк чуть ли не единственная из преподавателей не убежала, а возвращалась в горящее здание, чтобы выводить детей.
Другие преподы, похватав шубы, сбежали.
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Погибшие Герои достойны награды!
Но не забывайте о других, живых но не менее достойных. Например,простой оператор автовышки - Александр. Он первым прибыл на место пожара. Он единственный, кто заехал на вышке во двор горящего дома, в результате чего спас несколько человеческих жизней. Не имея спецсредств, спецподготовки и действительно рискуя жизнью, он просто спасал женщин и детей, снимая их из окон горящего здания»
Зеленський присвоїв звання Героя України викладачці Одеського коледжу Бортюк і рятівнику ДСНС Шатохіну, загиблим під час рятування людей у пожежі - Цензор.НЕТ 3839
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