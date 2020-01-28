 Зеленский присвоил звания Героя Украины преподавателю Одесского колледжа Бортюк и спасателю ГСЧС Шатохину, погибшим при спасении людей во время пожара

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского №20/2020 от 25 января опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Согласно тексту указа, погибшие удостоены звания Герой Украины и ордена "Золотая Звезда" "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".
Сергей Шатохин
Анна Бортюк
Как сообщалось, 4 декабря 2019 г., в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар.
12 декабря поисковая операция была завершена, в ГСЧС сообщили, что число погибших составило 16 человек; идентификация их тел завершилась 26 декабря.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.Комиссия пришла к выводу, что причиной пожара в здании колледжа было возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже.
9 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что погибшие спасатель Сергей Шатохин и преподаватель Анна Бортюк, которые ценой собственной жизни спасли десятки других людей, достойны присвоения звания Героя Украины.
9 жовтня 2009 ВРУ підтримала подану президентом (Ющенком) кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ, за це проголосували 240 депутатів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
На цій посаді Порошенко працював до 11 березня 2010 року, (залишаючись на посаді міністра закордонних справ і при Ющенко (майже 5 місяців, з 9 жовтня 2009 до 25 лютого 2010) і при Януковичі (приблизно два тижні з 25 лютого 2010 до 11 березня 2010. Янукович став президентом 25 лютого 2010.) Порошенко був звільнений з посади міністра закордонних справ тодішнім президентом Януковичем 11 березня 2010 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Звинувачувати, що Порошенко ОСОБИСТО нагородив свого батька Героєм України - безпідставно.
Але, безсумнівно, міг посприяти.
Нет, поступок в данном случае действительно геройский и он реально заслужил, но все это на фоне "дегероизации" наших воинов, волонтеров...
Другие преподы, похватав шубы, сбежали.
Но не забывайте о других, живых но не менее достойных. Например,простой оператор автовышки - Александр. Он первым прибыл на место пожара. Он единственный, кто заехал на вышке во двор горящего дома, в результате чего спас несколько человеческих жизней. Не имея спецсредств, спецподготовки и действительно рискуя жизнью, он просто спасал женщин и детей, снимая их из окон горящего здания»