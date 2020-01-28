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 В Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом, - КГГА

В Киеве не было выявлено ни одного случая заболевания китайским коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Насчет китайского коронавируса – в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Поворозник добавил, что в настоящее время система здравоохранения Киева полностью готова оказанию медпомощи в случае выявления этого типа вируса.

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"Город полностью готов и технически, и технологически оказывать медпомощь. Хотел бы обратиться к киевлянам с просьбой не заниматься самолечением и при малейших симптомах заболевания обращаться к семейному врачу", - сказал он.

Поворозник подчеркнул, что в настоящее время город полностью обеспечен тестами для выявления различных типов штаммов вируса гриппа, при этом город обеспечит свои медучреждения тестами для выявления китайского коронавируса "как только они появятся в Украине".

Источник: https://censor.net.ua/n3172274
 
 
 Топ комментарии
 
ВОЗ рассказала украинцам, как уберечься от нового вируса:

Вытереть Соплю, тут же выбросить вместе с салфеткой и сразу помыть руки.
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Еще рано констатировать, что нет этой заразы, а нужно вводить карантин и не принимать самолеты с Китая.
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ага, на лобі у хворих не обнаружено made in china
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ВОЗ рассказала украинцам, как уберечься от нового вируса:

Вытереть Соплю, тут же выбросить вместе с салфеткой и сразу помыть руки.
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Еще рано констатировать, что нет этой заразы, а нужно вводить карантин и не принимать самолеты с Китая.
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Россия, кстати закрыла вьезд китайцам. Наши зебилы ждут, когда мы на улицах падать начнем
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ага, на лобі у хворих не обнаружено made in china
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Так как авиасообщение с Китаем НЕ прекращено, то начало эпидемии в Украине - это вопрос времени (прим 1 месяц). Во время инкубационного периода НЕТ температуры, потому такие заражённые беспрепятственно проникают в Украину.
В подавляющем большинстве населённых пунктов отсутствует возможность проверить на уханьский короновирус. - нужны специальные тесты и оборудование. Значит у нас НИКАК не будут предотвращать распространение.
Рекомендую закупаться масками СЕЙЧАС, пока дешевле и есть в наличае
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Извините за резкость но все что вы пишете антинаучная *****. Начнем с конца. Маски нулевой эффект дают при защите от вирусов. То что передается в инкубационный период было единственно заявение какой-то китайской чиновницы, растирожированная СМИ. Вы видели эти кадры ? там баба совковая в кубе, при том в психотическом состоянии несет пургу, которую не осмелился подтвердить пока никто из авторитетных ученых. И самое главное пока непонятно есть ли в приципе "смертельный вирус" чего здесь больше психоза или обычного жесткого гриппа который дает достаточно высокую степень смертей от вирусной пневмонии. Все это мы уже проходили. был и птичий и свиной грипп. От паники и психозов косвенно больше людей умрет, чем от вируса.
И на закуску. Если действительно в Украину придет свирепый вирус, выгодней переболеть вначале эпидемии, чем в конце, когда штаммы инфекции становятся устойчивей и дают больше осложнений.
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Propan "Маски нулевой эффект дают при защите от вирусов" надеюсь Вы сильно не правы. Иначе за полгода заразятся миллиарды.

"То что передается в инкубационный период было единственно заявение какой-то китайской чиновницы, растирожированная СМИ" - эта какая-то чиновница - глава ихнего Минздрава по-нашему, или около того. + не было опровержений
" там баба совковая в кубе, при том в психотическом состоянии несет пургу" - вы в Китае ЭТО скажите.. посмотрим КАК отреагируют китайские товарищи......
"Если действительно в Украину придет свирепый вирус, выгодней переболеть вначале эпидемии, чем в конце" - так ЧЕГО ты в Украине? - полети в Ухань... получи иммунитет...
по итогу Вы написали очень странное
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Propan У тебя проблемы с языком. я НЕ писал "о что передается в инкубационный период "

я написал: "Во время инкубационного периода НЕТ температуры, потому такие заражённые беспрепятственно проникают в Украину"
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"или обычного жесткого гриппа который дает достаточно высокую степень смертей от вирусной пневмонии" уханьский коронавирус - это не грип.
грип испанка сколько млн положил? а ведь тогда у людей был на порядок лучше имунитет
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Пропан, а я з вам не дуже тут згідний. Поширення вірусного гепатиту А контактно- побутовим шляхом передачі наприклад здійснюється саме в інкубаційний період захворювання ще до появи зовнішніх ознак. У випадку з коронавірусами спостерігається та сама проблема... Та і маски є різні і різного призначення .
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для эпидемии короновируса в Украине ДОСТАТОЧНО того что вирус в инкубационной фазе не имеет температуры и заражённые безпрепятственно проникают в Украину
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Робити такі заяви якомусь чиновнику далекому від медицини та ще і без підтверджених результатами вірусологічних досліджень принаймі безвідповідально .
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не волнуйтесь приедут китайцы с празднования нового года
и привезут если они больницу построили за 10 дней
наши ,,чинуши ,, полгода будут решать что делать
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Зє-чинуші переймаються лише однією проблемою - Як натирити побільше бабла, щоб ще і їхнім правнукам вистачило.
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слав богу. потмоу что в стране в которой каждая торговка лижет пальцы или плюёт на них прежде чем упаковать покупателю в кулёчек еду на которую она (или он) предварительно хорошо почихала, никакой эпидемии не остановить. Лучше бы такие яду полизали.
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