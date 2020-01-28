 В Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.
"Насчет китайского коронавируса – в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.
Поворозник добавил, что в настоящее время система здравоохранения Киева полностью готова оказанию медпомощи в случае выявления этого типа вируса.
"Город полностью готов и технически, и технологически оказывать медпомощь. Хотел бы обратиться к киевлянам с просьбой не заниматься самолечением и при малейших симптомах заболевания обращаться к семейному врачу", - сказал он.
Поворозник подчеркнул, что в настоящее время город полностью обеспечен тестами для выявления различных типов штаммов вируса гриппа, при этом город обеспечит свои медучреждения тестами для выявления китайского коронавируса "как только они появятся в Украине".
Вытереть Соплю, тут же выбросить вместе с салфеткой и сразу помыть руки.
В подавляющем большинстве населённых пунктов отсутствует возможность проверить на уханьский короновирус. - нужны специальные тесты и оборудование. Значит у нас НИКАК не будут предотвращать распространение.
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И на закуску. Если действительно в Украину придет свирепый вирус, выгодней переболеть вначале эпидемии, чем в конце, когда штаммы инфекции становятся устойчивей и дают больше осложнений.
"То что передается в инкубационный период было единственно заявение какой-то китайской чиновницы, растирожированная СМИ" - эта какая-то чиновница - глава ихнего Минздрава по-нашему, или около того. + не было опровержений
" там баба совковая в кубе, при том в психотическом состоянии несет пургу" - вы в Китае ЭТО скажите.. посмотрим КАК отреагируют китайские товарищи......
"Если действительно в Украину придет свирепый вирус, выгодней переболеть вначале эпидемии, чем в конце" - так ЧЕГО ты в Украине? - полети в Ухань... получи иммунитет...
по итогу Вы написали очень странное
я написал: "Во время инкубационного периода НЕТ температуры, потому такие заражённые беспрепятственно проникают в Украину"
грип испанка сколько млн положил? а ведь тогда у людей был на порядок лучше имунитет
и привезут если они больницу построили за 10 дней
наши ,,чинуши ,, полгода будут решать что делать