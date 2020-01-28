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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3905) Морель (1)

 "Формулу Штайнмайера" надо закрепить в украинском законодательстве, - координатор ОБСЕ Морель

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Пьер Морель назвал "формулу Штайнмайера" простым механизмом, который надо закрепить в украинском законодательстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Морель сказал на международной конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году".

"Мы слышали и все читали, что очень много преувеличений относительно "формулы Штайнмайера", которая должна была быть ключом или драматическим провалом, ужасной угрозой всего процесса. Простите, в ней ничего этого нет. Этот механизм очень простой", - подчеркнул Морель.

В этой связи координатор ОБСЕ подчеркнул, что "формула Штайнмайера" - это начальный "механизм, который сочетает вопросы специального статуса с местными выборами".

Он заявил, что после оценки избирательного процесса на Донбассе со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на предмет соответствия выборов международным стандартам ОБСЕ, специальный статус Донбасса можно ввести на постоянной основе.

При этом, по его словам, "формула Штайнмайера" не была изобретением бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Это был продукт Парижского саммита, который состоялся 2 октября 2015 года, когда встретились лидеры (нормандской четверки), поскольку они видели, что время шло к крайне установленному сроку - до конца года, и связь выборов и статуса не были четкими в тексте, и мы имели разные тексты ... Поэтому лидеры согласовали пошаговую связь двух элементов", - добавил Морель. Также он назвал "формулу Штайнмайера" техническим механизмом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формула Штайнмайера уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, - Резников

"И, конечно, организация всего процесса для статуса и для выборов остается открытым вопросом, и должна обсуждаться. Ничего заранее не установлено", - заявил Морель.

Также он напомнил о продлении Верховной Радой действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

По его убеждению, с помощью этого закона Украина обязалась предложить особый статус отдельным районам в Донецкой и Луганской областях.

"Эта задача все еще впереди, поскольку все еще нужно осуществить необходимые изменения в закон и воплотить этот механизм "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - подчеркнул Морель и добавил, что над этим сейчас ведется соответствующая работа, которая не является простой.

Как сообщалось, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной "нормандской четверкой" и трехсторонней контактной группой.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что так называемая "формула Штайнмайера" без закрепления в украинском законодательстве и без закона о местных выборах на оккупированном Донбассе не заработает. Глава МИД заявил, что от народных депутатов зависит, как "формула Штайнмайера" будет имплементирована в украинское законодательство, но уточнил, что скорее всего она будет интегрирована в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Источник: https://censor.net.ua/n3172270
 
 
 Топ комментарии
 
Фильтрационные мероприятия и 5-летний карантин на избирательное право для освобожденных территорий.
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Когда же Франция признает Корсиканскую Народную Республику?
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Ты экстремист. А зеля - у него с ****** полный контакт. Зеля и прислушается, и послушается.
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Якщо Зєля послухаєтьсь і виконає цю забаганку х...ла, то й поїде до нього назавжди.
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Надейся. А путин рассчитывает сам тут быть, план оккупации Киева в их генштабе давно подготовили. И где будет зеля при этом, путину пофиг. Как и нам будет, в общем-то, пофиг. У нас будут другие проблемы.
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У вас, кацапов, да, будут другие проблемы... но тока там у вас, в мацковии... "Формулу Штайнмаєра" треба закріпити в українському законодавстві, - координатор ОБСЄ Морель - Цензор.НЕТ 5272
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Ну а як же без закріплення. ... І Конституції потрібно прописати (Бельгії)
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Ага ,раскатал губёнку "Формулу Штайнмайера" надо закрепить в украинском законодательстве, - координатор ОБСЕ Морель - Цензор.НЕТ 8583может лучше тебя где-то закрепить ...
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Морель известный ************. Его работа просто озвучить для зели хотелки кремля. Увидишь, что зеля послушается.
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Что то у тебя таксист все про петухов, губешники, парашу...Из курятника стучишь?
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Куда там тебе стучать "Формулу Штайнмаєра" треба закріпити в українському законодавстві, - координатор ОБСЄ Морель - Цензор.НЕТ 8276тебе похоже уже при рождении так настучали, что караул. "Формулу Штайнмаєра" треба закріпити в українському законодавстві, - координатор ОБСЄ Морель - Цензор.НЕТ 4189
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Мне то да, и после добавляли, когда ты девка смазанной попкой орудовала, и губешником. Ночная как, удачно?
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Ну сие твоё повествование должЁн трактовать доХтор-психиатр "Формулу Штайнмаєра" треба закріпити в українському законодавстві, - координатор ОБСЄ Морель - Цензор.НЕТ 9044хорошо, что ты хоть не отрицаешь ,что являешься идиотом. "Формулу Штайнмаєра" треба закріпити в українському законодавстві, - координатор ОБСЄ Морель - Цензор.НЕТ 8005
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Когда петушишь красивых как ты, а на финише им делаешь эскимо, тоже обижаются. Тебя и в будущем ждут приятные мгновения.
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"Приехали" в день дурака, 1-го апреля 2019 года. А сейчас уже просто идет оформление капитуляции.
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оцей зебіл Лео Кот - тебе не просто "не зрозуміє"... Він відморозиться. В нього в черепку досі Г+Г з брехнею "мародьор".
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В усереч волі більшості українців? Відколи Україна перестала бкюути суверенною і почала жити по командах з-за кордону?
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Завтра особливий статус забажають мати інші регіони.
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Украинские города должна занять украинская армия, потом нац. гвардия, потом полиция и провести выборы. Можно под контролем ОБСЕ
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Фильтрационные мероприятия и 5-летний карантин на избирательное право для освобожденных территорий.
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ОБРЄ в основному складається з тих самих агресорів. Так що ОБРЄ взагалі відсторонити від питання.
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Может формулу Путина закрепите в Израильском или Германском законодательстве.
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Думаю суспільство не дасть це зробити - одна "надія",- це якщо члени і членчині СН протягнуть закон де можна міняти статус територій простою більшістю.
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Тоді треба казати прутні і піхви СН. "Формулу Штайнмайера" надо закрепить в украинском законодательстве, - координатор ОБСЕ Морель - Цензор.НЕТ 6038
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ні "прутнів" у книжках с сексології нема, а "члени" й "піхви" є
але Ваша думка мені подобається "Формулу Штайнмайера" надо закрепить в украинском законодательстве, - координатор ОБСЕ Морель - Цензор.НЕТ 5663
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Або брутальна (зате максимально чесна) версія - зуї та хмизди СН.
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Це непротокольна версія, за яку адміни ЦН ******* виводити в сад на 3 доби, доречі під стукіт зебобіків. "Формулу Штайнмаєра" треба закріпити в українському законодавстві, - координатор ОБСЄ Морель - Цензор.НЕТ 9078
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Когда же Франция признает Корсиканскую Народную Республику?
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Точно! Бо корсиканський дід воював!

"Формулу Штайнмаєра" треба закріпити в українському законодавстві, - координатор ОБСЄ Морель - Цензор.НЕТ 6115
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Зараз набіжить мудрий нарід і почне гавкати на порохоботів що то саме останні "сдєлалі вмєстє".
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Щоб бандюки могли вільно,законно приїжджати в Київ ,і ,не боячись ,відстрілювали мєнтів.
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...а не пойти бы ему нах..запроданцю этому с хранцузскими корнями?! .."Формулу Штайнмайера" надо закрепить в украинском законодательстве, - координатор ОБСЕ Морель - Цензор.НЕТ 1924..
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От нехай в своєму Європейському законодавстві і закріпляють. А нам така "допомога" від них не потрібна.
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Може ще й на прапорі України формулу написати?
Де був язик Швайнмайєра коли Германія була розколота навпіл?

Правильно, в руссссскій сраці.
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не пали зелупу, Морель.
зелупа и так все делает, что из москвы велят, не гони волну.
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Путинская мразь Меркель! Пусть не указуют нам, что делать! Они хотят торговать с Путиным и им насрать на Украину! Украина должна руководствоваться только своими интересами и не слушать никого и ни с какой стороны! Только свои интересы нужно защищать! Формула Штайнмаера - это выписанные пункты из Минских договоренностей и это те пункты, которые русская сторона вносила! Слать нах немцев надо! Это черти про российские! Шредер в ГазПроме работает, а Штайнмаер за ним портфель раньше носил! Пусть идут нах! жопу этими всеми договоренностями только можно подтереть!
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формулы Штайнмайера нужно закрепить как таблицы Брадиса: все знают, но никто не пользуется.
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После этого будет Майдан, где сметем эту ЗЕленую нечисть.
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"Формулу Штайнмайера" надо закрепить в украинском законодательстве...

...
Х*ёрмулу Х*енмайера, мля.

координатор ОБСЕ Морель

...
Х*ель.
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"Формулу Штайнмайера" сам Штайнмайер ее не знает
так с боку припеку намек
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Когда мы уже научимся защищать свои интересы, а не интерес француза Мореля и немца Штайнмайера, так мы можем докатиться и до защиты интересов немецкой группы в правлении Газпрома.
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Морель идет найух! Не проще ли вывести рашистские войска с крысма и дамбаца?
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Это втручання в Украину прямое - гибридная война путинахла
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Как они уже «устали» с этой «формулой».......😡первоначально - было только(!!) предложение(!!!) по «урегулированию» войны на Донбассе........
И вот в сентябре 2019 преЗедент «вытащил» эту фуйню и тупо(?) хочет воплотить........
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Так Зеленський здавав території.
Це фактично означає фіксацію його злочину
Путинхло вже тиждень блокують доступ ОБСЄ на ділянку розведення під Петрівським

Так ОБСЕ еще и топит за ПТХ это вообще дно
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что в Конституции надо закрепить статус России как победителя войны 1812 года. Статус нашей победы над татаро-монголами. Статус победы на Олимпиаде в Сочи. И статус нашего второго места на чемпионате Европы по футболу в 1964 году."Формулу Штайнмаєра" треба закріпити в українському законодавстві, - координатор ОБСЄ Морель - Цензор.НЕТ 4861
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Нах пошли!мрази прокацапские.в кацапское закрепим
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Какой ещё хер , координатор , нам будет советовать сделать изменения в Конституции ?
Там , в этом ОБэСэЕ , совсем охренели ? ( вы там "со своей дурью" к нам не лезте - сами как-нибудь разберемся)
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мозги себе закрепи, кретин близорукий...
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У сепаров разрешения не могут добиться на их тереторию, но нам укзывают как жить.
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отак як вони виконують будапаштецький міморандум, так нам тра' оті міньські соглашенія воплощать
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Чиновник должен быть немедленно уволен!
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Пусть селится на линии развода с семьей на постоянное место жительства,и оттуда вещает
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Я ще раз переконуюсь, що зробив правильно, коли голосував за
націоналістів!!!Один мер може замінити СБУ, МВД, ГПУ. Майстер-клас від мера
Конотопа по боротьбі з сепаратизмом в регіонах України. Прошу репост Вподобай
Рідна Україна

https://www.facebook.com/watch/?v=1515576191856899
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служив в москві... жінка =ашкєназі з "руськой"фамілією... якісь ті пропукінці НУ ДУЖЕ вже пропукінські... "Формулу Штайнмаєра" треба закріпити в українському законодавстві, - координатор ОБСЄ Морель - Цензор.НЕТ 4334
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А ДАВАЙТЕ ЗАХВАТИМ КУСЧЕК ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ А ПОТОМ САЖЕМ, ЗАКРЕПИТЕ У СЕБЯ ФОРМУЛУ В ЗАКОНЕ ПО КОТОРОЙ Я ЗДЕСЬ ТЕПЕРЬ БУДУ ЖИТЬ НА ОТЖАТОЙ ТЕРИТОРИИ СО СВОЕЙ ОХРАНОЙ И Т.Д.
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Это возможный сценарий, если иметь много оружия. Например, так делает Израиль и плюет с высокой колокольни на все протесты и резолюции ООН. Кто сильней, тот больше себе позволяет. Китай прихватил себе тибетских земель, армяне с российской поддержкой Карабах и попутно еще с десяток районов Азербайджана, к Карабаху отношения не имеющих, Ирак отхватил Кувейт, но впряглись американцы и отхватил сам Ирак, а был бы сильней, Кувейт до сих пор бы под ним и велись долгие переговоры.
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А Трамп предлагает Палестине такую формулу: палестинцы официально отказываются от своих земель на западном берегу Иордана в пользу Израиля, в обмен на территорию получают мир и финансирование.
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"Особливий статус" для лугандона - це прямий шлях до розколу України. Якщо політики з "зеленої" влади опустяться ло цього, вони понесуть за це і моральну, і кримінальну відповідальність.
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А Будапештский меморандум не хотят вписать в свои конституции, все страны его подписавшие?
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Если что-то предлагает ОБСЕ, значит, это придумано в Кремле.
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Вообще было неправильно изначально договариваться о чем то с немцами без учета Крыма. Нельзя же решать вопрос о деоккупации только части территории. Вся территория Украины одинаково важна. Германия не может этого не понимать после берлинской стены.
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Меркель бывшая комсомолка! Говорит нам одно, а Зеленскому и Путину разное и другое..,А поступаеть так, чтоб себе было хорошо.Это надо понимать! Иначе Зеленского обуют в лапти быстрее , чем он обувается в тапочки.
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Болт тебе! Пан Морель!
Русских нужно бить по их глупым бошкам!
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Пошел ты МОРЕЛЬ в сраку со своей "формулой".
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Лавров прямо сказал фактически, что Зеленский действует с этой долбаной формулой, в интересах Кремля! Порошенко подписал угоды, но он их НЕ ВЫПОЛНЯЛ! Сделал это чтоб остановить потери на фронте,А Зеленский сдуру кинулся из выполнять!
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Всіх тих, хто патякає про якусь там формулу Штангециркуля без виведення кацапської сволоти з регіону потрібно відразу посилати в дупу або навіт далі. Посилати відразу а щоб краще йшов, то ще й піддати копняком.
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