 Гончарук вместе с министрами прилетел в Брюссель на Совет ассоциации Украина-ЕС

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Брюсселе. Вместе с коллегами-министрами прилетели на Совет ассоциации Украина-ЕС под моим председательством. В течение дня нас ждет много важных мероприятий и двусторонних встреч", - отметил Гончарук.
Он добавил, что в частности состоится обсуждение углубления секторального сотрудничества Украины с ЕС, приобщения к разработке Европейского зеленого соглашения и актуализации зоны свободной торговли.
Как ранее сообщалось, в Брюсселе под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука во вторник состоится Шестое заседание Совета ассоциации Украина-Европейский Союз.
В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
сентябрь -1,1%,
октябрь -5%,
ноябрь -7,5%.
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%,
октябрь -11,9%,
ноябрь -14,2%,
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома).
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%.
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%.
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%.
Спад в угледобыче из-за лоббистского решения об импорте электроэнергии из России в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%,
октябрь -2,3%,
ноябрь -10,4%.
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%,
ноябрь -18,5%.
Но есть и рост. Как без него?
Например, хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300,
ноябрь - 288 900,
декабрь - 338 200.
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ нае*ать преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне, да мне это и не интересно. Мне интересно, когда ж это всё уже нае*нётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления "воров и барыг"?
А если представить, как оно было бы с "барыгами" дальше… Если бы без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали, и всё Гончаруку под хвост.
чувак который ся сам признал дураком, едет с министрами, которые плачут шо их з.п., которая в 10-30 раз больше за среднюю(премии и т.д.) "очень мала", едет куда-то и что-то там по бумажке читает..... Гройсман хотя бы посерьезней был, ну, рожа не дурацкая была. та блин, Фокин и Масол и Дура-Еханура были попрезентабельней. если поеду куда-то, то наверное закрашу маркером на паспорте герб, шоб не ржали. стыдно реально