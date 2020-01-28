 Количество гражданских жертв на Донбассе в 2019 было меньше всего с начала войны, - Сайдик

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году" в Киеве во вторник.

"Прошлый год был лучшим, если говорить о статистике жертв среди гражданского населения. Намного меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей. В 2016 у нас было 88 погибших и 354 раненых в рамках конфликта. В 2019 - только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 из погибших было шестеро детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб", - сказал он.

"Потому вы видите позитивные сдвиги в этой ситуации. И это все благодаря нашей работе, направленной на прекращение огня, уменьшение случаев стрельбы", - добавил Сайдик.

Экс-спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине подчеркнул, что во время его работы в Минске в фокусе была ответственность за безопасность, защиту гражданского населения. Кроме того, сказал он, особенное внимание уделялось "противоминной деятельности".

"Мины - причина номер один, наверное, по которой гибнут дети в этом конфликте. Потому разминирование и противоминная деятельность, повышение уровня осведомленности об опасности мин - это очень важная работа", - пояснил он.

Кроме того, Сайдик выразил надежду на то, что в феврале 2020 года будет достигнута договоренность в рамках ТКГ в Минске о трех дополнительных участках разведения сил и средств.

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