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Все про:ОБСЕ (3905) Донбасс (20541) Сайдик (203)

 Количество гражданских жертв на Донбассе в 2019 было меньше всего с начала войны, - Сайдик

Бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения вследствие конфликта на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году" в Киеве во вторник.

"Прошлый год был лучшим, если говорить о статистике жертв среди гражданского населения. Намного меньше было зафиксировано погибших и раненых мирных жителей. В 2016 у нас было 88 погибших и 354 раненых в рамках конфликта. В 2019 - только 19 погибших и 128 раненых. В 2016 из погибших было шестеро детей, а в прошлом году вообще ни один ребенок не погиб", - сказал он.

"Потому вы видите позитивные сдвиги в этой ситуации. И это все благодаря нашей работе, направленной на прекращение огня, уменьшение случаев стрельбы", - добавил Сайдик.

Экс-спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине подчеркнул, что во время его работы в Минске в фокусе была ответственность за безопасность, защиту гражданского населения. Кроме того, сказал он, особенное внимание уделялось "противоминной деятельности".

"Мины - причина номер один, наверное, по которой гибнут дети в этом конфликте. Потому разминирование и противоминная деятельность, повышение уровня осведомленности об опасности мин - это очень важная работа", - пояснил он.

Кроме того, Сайдик выразил надежду на то, что в феврале 2020 года будет достигнута договоренность в рамках ТКГ в Минске о трех дополнительных участках разведения сил и средств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172267
 
 
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Не факт. Бандиты о своих жертвах не рапортуют. А что там в отдельных райнах Донецкой и Луганской областей происходит никто не знает.
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Знають. У соцмережах регулярні повідомленння про вбивства, згвалтування і дтп за участю дировців.
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А це все завдяки переможним досягненням папєрєдніків. У зростанні числа загиблих серед військових винні вже ЗЕнаступніки - навіть не путєн, як було прийнято раніше.
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Звикайте, напис "Порох віноват" вже майже вицвів.
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Нічого - петріоти регулярно його підновлюють та зміцнюють написами "дякую!". Скоро вони "путєн нівіноват" на парканах писатимуть...
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Так це ж був основний лозунг передвиборчої кампанії зе. Навіщо брехати?
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Так не брешіть! Цей лозунг видумали самі ******* після того, як їхній мочодаєць пролетів зі своїми "виборами путєна".
А ось сам Порох чого тільки не наобіцяв: і мир в один тур, і АТО за лічені години, і мільйонні страховки для зазисників, і долар по десять гривень... Петріоти враз про все забули - з пам'яттю хвігово, чи з гідністю?
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Відповім для маніпуляторів-президент зараз хто? Він сказав, що війну швидко закінчить, бо буде вести діалог з ордло. Яке в сраку ордло, якщо у нас війна з расєйкою? А на Новий Рік ***** поздоровляти- шикарно.... А їздити на зустрічі з ************ лизоблюдами в Оман? Брехло ти, пєтік, саме звичайнісіньке брехло, що пам'ятає лише те, що тобі вигідно.
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ну таки уже эта война грозит войти в историю как уникальная война в которой все удобства создают для охеревшего населения сепаративных районов и стараются их не беспокоить шумом разрывов
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кто должен гибнуть в серой зоне почти никого нет
вот мины это подарок лет на двадцать
/калек детей будет немерено /
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