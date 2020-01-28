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 Политика Украины
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 Основным гуманитарным вопросом на заседаниях в Минске является обмен удерживаемых лиц, - Фриш

Координатор рабочей группы по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Тони Фриш назвал в числе первоочередных тем, которые обсуждаются в рамках гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске, обмен и взаимное освобождение удерживаемых лиц.

"Действительно, обсуждаются много разных гуманитарный вопросов, в том числе обмен удерживаемыми лицами, доступ к людям, нуждающихся в помощи, особенно к представителям самых уязвимых слоев населения. Как я уже сказал, основным гуманитарным вопросом был обмен и синхронное, одновременное освобождение удерживаемых лиц. Также обсуждается вопрос людей, пропавших без вести, вопрос открытия новых пунктов пропуска. И, конечно, одним из актуальных вопросов был вопрос Станицы Луганской", - сказал Фриш журналистам на полях конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В своем выступлении он подчеркнул, что одним из важных и постоянно обсуждаемых вопросов является доступ к лицам, удерживаемым на неподконтрольных правительству территориях отдельных районов Донецкой (ОРДО) и Луганской (ОРЛО) областей.

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"Кроме того, мы всегда говорим - думаю, вам очень хорошо об этом известно - о доступе к удерживаемым лицам. Безусловном доступе к удерживаемым лицам в ОРДО и ОРЛО. К сожалению, сейчас для Международного комитета Красного Креста (МККК) этот доступ не стал безусловным и обязательным. Несмотря на то, что такое решение уже было принято, и что это не единожды поднималась в формате "нормандской четверки", в формате двух государств-участников "нормандской четверки" на уровне министерств и на наивысшем уровне. На данный момент МККК не получил полный доступ, и мне это очень не нравится", - добавил Фриш.

Источник: https://censor.net.ua/n3172266
 
 
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Понятно...значит самым главным вопросом ...контролем над границей...никто на той сходке не озадачивается....
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Первых заложников советская власть массово замочила в сортире в лесах Тамбовщины.Командовали тем парадом будущие маршалы ссср жуков и тухачевсий.Чем отличается Донбасс от Тамбовщины?
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Терориста,що мєнтам бошки прострілював ,не випустили ? Бо цього обов'язково затребують.
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Який обмін.прикро говорити , але треба знати ,що ; ----

Звільнений з полону "ЛНР" Денис Секацький: "За свою свободу я заплатив 32 тисячі доларів, мій товариш - майже 80 тисяч. Більш ніж половина з нас заплатили терористам за те, щоб виїхати".
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