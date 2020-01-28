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Все про:Вторая мировая война (269) Зеленский (4404) Песков (1010) Холокост (135)

 Неприемлемо и оскорбительно: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов"

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше относительно причин начала Второй мировой войны являются крайне оскорбительными для памяти воевавших с фашизмом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о заявлении Зеленского был поднят в ходе общения пресс-секретаря с журналистами во вторник. Пескову напомнили, что украинский лидер во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма", - сказал Песков.

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"Поэтому мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - подчеркнул еще раз Песков.

Напомним, 27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что "Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

Источник: https://censor.net.ua/n3172261
 
 
 Топ комментарии
 
Вовка не виноват . это ему такую речь Порошенко написал и подсунул Неприемлемо и оскорбительно: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов" - Цензор.НЕТ 8947
Неприемлемо и оскорбительно: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов" - Цензор.НЕТ 7567
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Ну да. Пакта М.-Р. "не было", совместной оккупации Польши "не было", парада в Бресте "не было", договора о дружбе "не было".
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да Зеля сам не понял что прочитал на бумажке которую ему дали... Неприемлемо и оскорбительно: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов" - Цензор.НЕТ 4308
надеюсь не позвонит извиняться...

Неприемлемо и оскорбительно: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, что причиной начала Второй мировой и Холокоста стал "сговор тоталитарных режимов" - Цензор.НЕТ 3508
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Сралин это СВЯТОЕ для раисян!
Без него ведь куча дИдов могла остаться в живих!
А это НЕДОПУСТИМО!)))
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Нє магьоть етава быть, патамушта бьіть нє могєть.
Неприйнятно й образливо: у Кремлі відреагували на слова Зеленського про те, що причиною початку Другої світової і Голокосту стала"змова тоталітарних режимів" - Цензор.НЕТ 972


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Диды, конечно, воевали. А еще диды дружили, обучали офицерские кадры и поставляли сырье. Внуки дидов не любят об этом вспоминать, очень уж паскудны эти семейные истории.
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Зеля,это же зрада -зрадная ! Не выбивай у секты камни из под ног.
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Зє!біл прогклинайє дуду, спічрайтерів та холокост - так провинився перед ******!!! Ганьба! Поползьот в москву на калєнях за пращєнійєм і ярликом
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Зеля красавчик, правильно сказал. Не то что соевое ничтожество со своими дидываевале.
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Давайте опустим вопросы холокоста вроде как 6 млн человек сгорели в пыль не оставив после себя ни кусочка, и где немцы взяли столько угля чтобы сжечь столько евреев в пыль, не прекращая боевые действия, не будем проводить аналогии с красными кхмерами, которые убили не в пример меньше, но поля смерти полны костей до сих пор.
Давайте подымем вопрос непризнанных геноцидов, которые совок проводил сам, а не в соучастии с немцами, тот же Голодомор, те же вопросы, куда делись народы поволжья, откуда столько безымянных костей возле любого города старше 90 лет и где было региональное НКВД или ранее - ЧК. Вы становитесь расистами когда геноцид евреев выделяете их всех прочих.
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Мдааа.. Сегодня Скабеева родит с десяток йожиков на РашкаТВ, а на передаче у Соловьева сожгут тело эксПерда Ковтун..
Истерика будет знатная..
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Спочатку вони просять прихистку і хліба, потім російськомовних шкіл, потім другої державної мови російської, потім заявляють що вони корінне населення яке притісняють і приходять російські танки на їх захист. Не пускайте до себе росіян - вони вкрадуть вашу країну.
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Говно назвали коричневым. Оно оскорбилось и обвинило всех в русофобии.
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А вот пока все режимы в Европе были демократическими, то никто никаких преступных войн не устраивал, кроме пустячка в 1914.
Кто дал вооружится Гитлеру? Кто допустил восстановление немецкой армии? Кто вложил в Германию в 20х - 30хгодах огромные инвестиции и через них контролировал ведущие немецкие предприятия?
Запад требует от покоренного пост-совка скушать ритуальную ложку кала в знак подчинения, требует чтоб украинцы и прочие признали идиотами и недочеловеками своих дедов и прадедов, многими миллионами воевавших за СССР и десятилетиями строивших социализм, плоды которого украли власть кормящие олигархи, а теперь у них стремятся отобрать "цивилизованные нации".
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