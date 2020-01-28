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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4404) финансы (308) Каденюк (9)

 В Украине разработан проект мемориала Каденюка, финансирование возьмет на себя государство, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что за два года после смерти украинского космонавта Леонида Каденюка до сих пор его могила не обустроена и нет памятника.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича до сих пор нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно", - заявил Зеленский.

"Насколько мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", - добавил он.

Отметим, первый космонавт независимой Украины, Герой Украины, генерал-майор Леонид Каденюк родился 28 января. Сегодня ему исполнилось бы 69 лет.

"Мы очень часто начинаем ценить своих героев только после того, как они уходят от нас. А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда", - отметил Зеленский.

В Украине разработан проект мемориала Каденюка, финансирование возьмет на себя государство, - Зеленский 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3172259
 
 
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Для чого цей піар на смерті відомої людини? Зараз нема чим займатися?
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Вовік мріяв стати астронавтом, але мама не пустила - бо це далеко від хати. Тому бубочка став космонавтом в інший, нетрадиційний спосіб.
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Каждый Зе может стать пилотом,
Чтобы управлять говнолетом,
Я согласен прямо завтра,
Превратиться в космонавта,
Ты не видел жизнь в Омане,
Сурков давай - одевайся,
Набери с собой побольше меди,
Полетели со мной на ракете...
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И тут я понял! Эта ****** продвигает "тех героев, имена которых не вызывают конфликтов". Про настоящих героев пожертвовавших жизнями за Украину бкдет молчек, а про "героев" первых полетевших на ракете или первых прокатившихся на поезде - будем писать прославлять....
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2 года нужно подождать пока гроб просядет.
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ничего против космонавтов не имею,но героизма тут не больше чем в поездке на мотоцикле в дождик....начиная с гагарина,которого вместо собаки выстрелили в космос немецкой ракетой.
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А что великого сделал Каденюк, что прям мемориал лепить нужно. Ну стал первым космонавтом и что?! В чем заслуга то? Или Героизм?! Была еще куча кандидатов, но выбрали его, просто повезло. Получил премий, медалек, по телеку покрутили - по сути, свое получил сполна
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Зеля, плохая примета вспоминать покойника (вслух) в день его рождения. В Україні розроблено проєкт меморіалу Каденюка, фінансування візьме на себе держава, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2240
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