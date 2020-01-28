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Все про:Минобороны (6252) обстрел (8644) Донбасс (20541) наемники РФ (1036)

 Оккупанты с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00 были зафиксированы 2 случая нарушения режима прекращения огня.

Сразу после полуночи, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников неподалеку Новолуганского.

А на Донецком направлении, с 8.05 до 8.55, противник вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Лебединское, в который раз используя запрещенные минометы калибра 82 мм, а также другое пехотное вооружение.

Для подавления огня противника и прекращения провокаций подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172254
 
 
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Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ (6 человек в январе 2019 года и 15 человек уже в этом январе)

Окупанти з початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8440
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