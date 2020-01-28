 Оккупанты с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток по состоянию на 12.00 были зафиксированы 2 случая нарушения режима прекращения огня.

Сразу после полуночи, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников неподалеку Новолуганского.

А на Донецком направлении, с 8.05 до 8.55, противник вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Лебединское, в который раз используя запрещенные минометы калибра 82 мм, а также другое пехотное вооружение.

Для подавления огня противника и прекращения провокаций подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет.

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