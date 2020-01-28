 Оккупанты с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С начала текущих суток по состоянию на 12.00 были зафиксированы 2 случая нарушения режима прекращения огня.
Сразу после полуночи, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников неподалеку Новолуганского.
А на Донецком направлении, с 8.05 до 8.55, противник вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Лебединское, в который раз используя запрещенные минометы калибра 82 мм, а также другое пехотное вооружение.
Для подавления огня противника и прекращения провокаций подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.
По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет.
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ (6 человек в январе 2019 года и 15 человек уже в этом январе)