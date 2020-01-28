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Все про:грипп (451) карантин (186) Черкассы (632) школа (1977)

 Из-за вспышки гриппа и ОРВИ все школы Черкасс закроют на карантин с завтрашнего дня

С 29 января по 9 февраля в учреждениях общего среднего и внешкольного образования приостанавливается учебный процесс.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое решение только принял исполнительный комитет Черкасского городского совета под председательством городского головы Анатолия Бондаренко, учитывая соответствующие рекомендации местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасского городского совета.

Указанные карантинные меры связаны с активизацией заболеваемости вирусом гриппа и ОРВИ среди школьников.

Как сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов, 24 января в городе болели 3973 ученика, что составляло 14,4 % от общего количества школьников, и было закрыто 49 классов.

Тогда как 27 января гриппом и ОРВИ уже заболели 5346 учеников черкасских школ. А уже с 28 января планируется закрытие еще 48 классов, в которых учится 1426 школьников.

Значит, с 28 января в Черкассах не будут работать 90 классов, где учатся 2657 детей. Еще в 96 классах количество больных гриппом и ОРВИ превышает 30%, - подытожил Серий Павлович.

Аналогичные тенденции распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди горожан подтвердил и директор департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского городского совета Олег Стадник.

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По его словам, активизация опасного вируса в городе и области начала набирать обороты в последние недели. Сейчас в черкасских больницах находится 260 детей.

"Досадно, что в области уже зафиксировано два летальных случая, причины смерти которых связаны с вирусной пневмонией. Отмечу, что наибольшую угрозу относительно хода и последствий болезни составляет именно детский контингент, а не взрослый. Поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы минимизировать возможные риски дальнейшего распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ, - сказал Олег Михайлович.

В частности, он добавил, что обычно противоэпидемические мероприятия не могут ограничиться 2-3 днями. Поскольку этого периода недостаточно для выздоровления.

Поэтому продление карантина в черкасских школах до 9 февраля поддержали все члены местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасского городского совета, а также - исполнительный комитет.

Мэр Анатолий Бондаренко отметил, что сохранение здоровья детей - является самой главной ценностью. И именно это является ключевым в принятии соответствующего решения городской властью.

Как сообщалось ранее, из-за роста заболеваемости гриппом в 8 областях Украины также закрывают школы на карантин.

Источник: https://censor.net.ua/n3172252
 
   
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