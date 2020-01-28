 Из-за вспышки гриппа и ОРВИ все школы Черкасс закроют на карантин с завтрашнего дня

Как информирует Цензор.НЕТ, такое решение только принял исполнительный комитет Черкасского городского совета под председательством городского головы Анатолия Бондаренко, учитывая соответствующие рекомендации местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасского городского совета.

Указанные карантинные меры связаны с активизацией заболеваемости вирусом гриппа и ОРВИ среди школьников.

Как сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов, 24 января в городе болели 3973 ученика, что составляло 14,4 % от общего количества школьников, и было закрыто 49 классов.

Тогда как 27 января гриппом и ОРВИ уже заболели 5346 учеников черкасских школ. А уже с 28 января планируется закрытие еще 48 классов, в которых учится 1426 школьников.

Значит, с 28 января в Черкассах не будут работать 90 классов, где учатся 2657 детей. Еще в 96 классах количество больных гриппом и ОРВИ превышает 30%, - подытожил Серий Павлович.

Аналогичные тенденции распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди горожан подтвердил и директор департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского городского совета Олег Стадник.

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По его словам, активизация опасного вируса в городе и области начала набирать обороты в последние недели. Сейчас в черкасских больницах находится 260 детей.

"Досадно, что в области уже зафиксировано два летальных случая, причины смерти которых связаны с вирусной пневмонией. Отмечу, что наибольшую угрозу относительно хода и последствий болезни составляет именно детский контингент, а не взрослый. Поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы минимизировать возможные риски дальнейшего распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ, - сказал Олег Михайлович.

В частности, он добавил, что обычно противоэпидемические мероприятия не могут ограничиться 2-3 днями. Поскольку этого периода недостаточно для выздоровления.

Поэтому продление карантина в черкасских школах до 9 февраля поддержали все члены местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасского городского совета, а также - исполнительный комитет.

Мэр Анатолий Бондаренко отметил, что сохранение здоровья детей - является самой главной ценностью. И именно это является ключевым в принятии соответствующего решения городской властью.

Как сообщалось ранее, из-за роста заболеваемости гриппом в 8 областях Украины также закрывают школы на карантин.