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 Политика Украины, Общество
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Все про:перепись населения (81) Дмитрий Дубилет (73)

 "Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет. ФОТО

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет выступает против проведения "традиционной" переписи населения из-за ее "нерентабельности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио НВ".

По его словам, затраты на ее проведение составят от 3 до 4 млрд грн.

"Это мероприятие, с одной стороны, стоило бы 3-4 млрд гривен - то есть какие-то безумные деньги, - а с другой стороны, проблема "традиционной" переписи заключается в том, что у нее очень и очень высокая погрешность. То есть, если просто ходить стучаться по квартирам, брать интервью у людей, то наши тестовые переписи, которые мы делали в Киеве, показали, что 25% людей просто не открывают двери", - рассказал Дубилет.

Окончательное решение о проведении "живой" переписи населения пока не принято, добавил он.

"Мое мнение заключается в том, что его не нужно делать - это абсолютно нерентабельна история будет", - отметил министр.

Также Дубилет рассказал, что собирается обсуждать с украинским обществом и представителями Кабинета министров отсутствие, по его мнению, необходимости в проведении "традиционной" переписи.

В случае возникновения потребности в получении тех или иных социологических данных по отдельным регионам и областям, министр предлагает заказывать узконаправленные исследования в соответствии с запросом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За последние 10 лет из Украины выехали около 3,8 млн человек, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3172248
 
   
 Топ комментарии
 
"Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет. ФОТО
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Тому вони вкрадуть ці гроші.
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Кроме супчика за 1800 гривен на корпоративе Слуг...
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Ну да, считать сим-карты как то проще.
Но при чем тут перепись?
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"Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет. ФОТО
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Тому вони вкрадуть ці гроші.
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Они за 2 млрд. закажут нетрадиционную перепись у сценаристов 95 квартала и скажут, что сэкономили, да еще и более точные результаты получили
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Кроме супчика за 1800 гривен на корпоративе Слуг...
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Дубілєту нічим зайнятись - дайте йому краблі, нехай клумбу погребе поки снігу нема.
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У мене інша пропозиція - харчуватися Дубілєт-джуніору традиційними продуктами харчування не вартує - це надто дорого - 300-400 гривень на день. Краще їжу роздрукувати на принтері. Туиют і різноманітності більше, і коштуватиме 30-40 гривень, якщо на хорошому кольоровому принтері.
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Дубілет сконає в борошнах, проковтнувши мову. "Традиційний" перепис населення проводити не варто, це коштуватиме близько 3-4 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5487
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Ну да, считать сим-карты как то проще.
Но при чем тут перепись?
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Навіщо це ФОТО? Ми що дубілєтів ніколи не бачили? "Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3438
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дубилет, это как валет у которого с обеих сторон жопа
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Интересно это на что такие затраты ? На бумажки с ручками и зарплаты ? Так это максимум на 50 миллионов потянет
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Зекономия-это экономия где сэкономленные средства разворовывают.
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Да и вообще, науку нужно отменить, она еще больше бюджету стоит, пусть такими глупостями богатые страны занимаются, а мы все по простому сделаем, как народный академик Лысенко раньше делал.
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У вас страна ва смартфоне, попросите данные у операторов, бесплатно выйдет...
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конечно, и мухлевать сложнее.
все на морде нарисовано.

всмотритесь в эту мразь.
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То есть, если просто ходить стучаться по квартирам, брать интервью у людей, то наши тестовые переписи, которые мы делали в Киеве, показали, что 25% людей просто не открывают двери", - рассказал Дубилет. Источник: https://censor.net.ua/n3172248\\\\\\\\\\

Скажи спасиб* шо гранатами не забрасывают еще.
С хера ли я должен.... кому-то чет быть должен? Разве что скажу что по национальности рыцарь Ланцелот, вассал Яхве "Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4357
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Мнение Дубилета- это мнение мерзавца. Но, именно оно и возобладает, как очевидно. "В интересное время мы живем!"(с).
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Гомосєкі блін зелені... Самі серед себе проводьте свій "нетрадиційний" перепис
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Дуб всё ещё в столько лет... где твоя научная статья с методиками, по которой высказали своё мнение специалисты?
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перепись помимо денег. А слугам народа Коломойского нужно бабло: землю и заводы продать, учителей сократить, государственные вузы сократить, тюрьмы сделать платными./Гончарук отстаивает заоблачные зарплаты топ-чиновников, но не повышает зарплаты учителям, врачам и военным
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Даже команда зебилов поняла что "перепись проводить не стоит" . Реально можно потерять несколько лярдов. Это же классика "Мертвые души" "Традиционную" перепись населения проводить не стоит, это будет стоить около 3-4 млрд грн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9794
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Маладец, умный мальчик! Возьми конфетку.
А проводить будем, когда коронавирус закончится - в морге всех пересчитают о ногам. Раньше и смысла нет.
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Всё правильно . Для чего нас считать ? На премию ничего не останется .
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А что вы все, умники и шутники, будете рассказывать, когда потратив 3-4 млрд окажется, что Дубилет посчитал правильно (или с допустимой статистической погрешностью)?
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Я скажу, что мне наплевать на Дубилета. Это- не его псиное дело! Считать! Как положено. Или что? Дебет с кредитом могут не сойтись?
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-Проводить перепись не бу.
-Не бу-ду?
-Не бу, потому и не ду.(с)
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Молодец! Сразу видно Трускавецкую школу! Кстате, а скоко там университетов осталось? А не много ли? Зачем мучать молодьож зубрением науки если двухнедельный курс в Трускавце дайот такой ошеломительный результат? Где там, говорите, недостаток учитилей, врачей, слесарей??? Щяс молодая команда в турборежиме их наштампует.
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Ну вот.... Постепенно приближаемся к Европе. Традиционную перепись проводить не будем - проведем Нетрадиционную!!!
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в отпуск летают по 4 раза за 8 месяцев, а на населении можно поэкономить
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет выступает против проведения "традиционной" переписи населения из-за ее "нерентабельности". Источник: https://censor.net.ua/n3172248

Це вже якась кацапська мода "Традиційний" перепис населення проводити не варто, це коштуватиме близько 3-4 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 34

"Традиційний" перепис населення проводити не варто, це коштуватиме близько 3-4 млрд грн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7937
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Где ОНО училось, где ОНО жило до этого, умом видать не блещет?
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Правильно. А зачем? Все цели уже достигли. Уже по нетрадиционной количество населения сократили, теперь рост ВВП и инвестиций на душу населения гарантирован, даже если будет спал. Ловкость рук и никакого мошенничества. Беспристрастная математика теперь покажет как плохо жилось при попередниках и насколько лучше стало сейчас.
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