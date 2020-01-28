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Все про:майдан (3993) протест (4617) преступления против Майдана (84) ГБР (889) Бабиков (11)

 Нардеп Павленко на акции протеста у ГБР: Назначать адвоката Януковича управлять в Бюро и заниматься делами Майдана неприемлемо. ФОТО

Под зданием Государственного бюро расследований в Киеве около 15 человек вышли на акцию против назначения бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова заместителем главы ГБР.

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Организатор акции Денис Любченко рассказал, что участники акции собрались под ГБР, чтобы дать отпор назначению пророссийских людей на руководящие должности.

Нардеп Павленко на акции протеста у ГБР: Назначать адвоката Януковича управлять в Бюро и заниматься делами Майдана неприемлемо 01

На акции присутствуют семьи Небесной сотни. В частности, свое возмущение выразила жена убитого журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. "Я возмущена так же, как и другие родственники таким назначением", - сказала она.

Нардеп Павленко на акции протеста у ГБР: Назначать адвоката Януковича управлять в Бюро и заниматься делами Майдана неприемлемо 02

Как информирует пресс-служба "Европейской солидарности", народный депутат Ростислав Павленко заявил, что участники акции требуют от руководства ГБР предоставить ответы на вопросы о причинах назначения лица, имеющего очевидный конфликт интересов, на руководящую должность в правоохранительном органе.

"Мы считаем неприемлемым, что со всего юридического сообщества в Украине выбран именно господин Бабиков, который является адвокатом Януковича, который имеет четкий конфликт интересов. Также известно, что линия защиты Януковича в том, что якобы в Украине произошел государственный переворот. Это неприемлемо, что такой человек теперь будет возглавлять следствие. И даже несмотря на то, что нам говорят, что якобы именно он лично следствие не будет возглавлять, но он является первым заместителем директора ГБР - человек, который по должности может на следствие влиять. Поэтому мы считаем неприемлемым, чтобы такой человек работал в органе, к которому очень важно доверие. ГБР должно еще доказать после "пленок Трубы", что оно способно не только проводить политически обусловленные преследования, но и собственно разбираться в делах по существу", - сказал он.

Читайте также: "Происходит активизация Антимайдана": нардепы от "ЕС" пришли в ГБР с требованием отменить назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР. ВИДЕО

По его словам, на акции присутствуют семьи героев Небесной Сотни, представители потерпевших на Майдане, активисты и молодежные организации.

Павленко отметил, что информация о политической мотивированности преследования со стороны Государственного бюро расследований, которая систематически публикуется журналистами, вредит международному имиджу Украины, и такие действия со стороны власти недопустимы в демократической стране.

"Такие вещи присущи диктаторским режимам. Если Зеленский хочет, чтобы к Украине было отношение как к демократическому государству, то должны прекратиться политические преследования и совещания, о которых журналисты активно пишут, что именно в Офисе президента проходят совещания и ставятся политические задачи о политических преследованиях", - сказал он.

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Происходит активизация Антимайдана": нардепы от "ЕС" пришли в ГБР с требованием отменить назначение экс-адвоката Януковича Бабикова на пост замглавы ГБР. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3172246
 
   
 Топ комментарии
 
Це призначення підтверджує, що СН є клоном партії регіонів.
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наконец то дождался этого комента.. Під будівлею ДБР у Києві протестують проти призначення ексадвоката Януковича Бабікова заступником голови бюро - Цензор.НЕТ 210
ты забыл написать что эту акцию проплатил порошенко...
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Це призначення підтверджує, що СН є клоном партії регіонів.
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Перестань брехати і тобі стане легше.
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Петро Поросєнко засновник ПР,половина складу його депутатів колишні члени ПР,і це правда.
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це брехня і ти прекрасно це знаєш,

бо крім Гончаренка із тієї половини складу більше нікого назвати не можеш
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Правда в тому, що тоді ця партія такою не була, а потім він швидко звідти вийшов. Тому по суті від тебе брехня.
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Швидко вийшов,аж у 2014 році,на тракторі))
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У травні 2000-го створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через півроку залишив партію.
У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла у виборчий блок Ющенка «Наша Україна»Не бреши.
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Війшов,вийшов,а як був "ригом" так і досі "риг".
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если бы все рыги такими были как Порошенко.
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Это было очевидно как день. Странно что народ не схавал эту какашню
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Придумайте підпис до ціє світлини. Под зданием ГБР в Киеве протестуют против назначения экс-адвоката Януковича Бабикова заместителем главы бюро - Цензор.НЕТ 1793
Под зданием ГБР в Киеве протестуют против назначения экс-адвоката Януковича Бабикова заместителем главы бюро - Цензор.НЕТ 5643
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зеленский поднимаеться на украинскуой коррупции
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Ми вже давно в друзях. Тільки тоді я був під ніком-самі знаєте яким
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Це той, у кого власна ферма єнотів? Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно - Цензор.НЕТ 4374
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так-це я Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно - Цензор.НЕТ 2456і ще повної торби різної живності Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно - Цензор.НЕТ 9563
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Тоді вітаю з реінкарнацією - нам останнім часом єнотів не вистачає!
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Ирония судьбы, а ведь помимо врагов, такие за него и голосовали, на столе тарелки с варениками не хватает...
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Ну да, а таким как ты походу даже голосовалку не доверили, так под столом и сидели хвостами виляли...
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Для осла відірватися від землі для не означає - полетіти. Інколи це просто втрата під ногами твердої поверхні.
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"адвокат дьявола", блин. бабиков теперь запостит себе это на страничку как кич. Уголовным адвокатам этот термин только льстит.
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хто, як не вороги України, могли здійснити таке призначення?
зебільня щодалі активніше наривається
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А хто протестує?Ті які були за президента,який був міністром у Янука?
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наконец то дождался этого комента.. Під будівлею ДБР у Києві протестують проти призначення ексадвоката Януковича Бабікова заступником голови бюро - Цензор.НЕТ 210
ты забыл написать что эту акцию проплатил порошенко...
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Мені по барабану кому і за шо плате Петрусь,а те шо він був міністром у Янука,це факт.
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Сходи и ты, помоги людям, нее? Абы не Порох? Жрите...
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Кротя заметил у протестующих рошенки в карманах?
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Тоді ж стали поширюватися чутки, що у бізнес-структур Порошенка почалися проблеми з контролюючими органами в особі митників і податківців, підконтрольних «донецьким». У нього нібито намагалися «віджати» частину активів і «5 канал».
Петру Олексійовичу вдалося «порєшать» питання з Януковичем і він погодився на міністерську посаду. У кріслі міністра Порошенко відповідав за підготовку Угоди про Асоціацію з ЄС.
Другий раз Порошенко протримався в кріслі міністра трохи більше - дев'ять місяців. В кінці 2012 року політик у четвертий раз стає народним обранцем.
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Шановний Американець,яке тобі діло до України?
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Чому не протестують депутати "Батьківщини", "Голоса" ?
Їм подобається таке призначення?
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Так при власти Зе-нукович... Чего вы хотите. Мы не страна 404, мы страна дураков из сказки.
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Так назначьте Монтян, адвкатку героев УНСО и Зеверюхи , если не годится адвокат Янека.
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Я не знаходжусь в російському контенті вже з 30 років! Чому Цензор вже довший час пропонує показати «раскошний дом Стаса Міхайлава»!? Я не знаю хто це і мені відверто начхати на його «раскошно-шикарний дом»!!!! Рагулі ви гребані!!!!
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