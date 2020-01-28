 Нардеп Павленко на акции протеста у ГБР: Назначать адвоката Януковича управлять в Бюро и заниматься делами Майдана неприемлемо. ФОТО

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Организатор акции Денис Любченко рассказал, что участники акции собрались под ГБР, чтобы дать отпор назначению пророссийских людей на руководящие должности.

На акции присутствуют семьи Небесной сотни. В частности, свое возмущение выразила жена убитого журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. "Я возмущена так же, как и другие родственники таким назначением", - сказала она.

Как информирует пресс-служба "Европейской солидарности", народный депутат Ростислав Павленко заявил, что участники акции требуют от руководства ГБР предоставить ответы на вопросы о причинах назначения лица, имеющего очевидный конфликт интересов, на руководящую должность в правоохранительном органе.

"Мы считаем неприемлемым, что со всего юридического сообщества в Украине выбран именно господин Бабиков, который является адвокатом Януковича, который имеет четкий конфликт интересов. Также известно, что линия защиты Януковича в том, что якобы в Украине произошел государственный переворот. Это неприемлемо, что такой человек теперь будет возглавлять следствие. И даже несмотря на то, что нам говорят, что якобы именно он лично следствие не будет возглавлять, но он является первым заместителем директора ГБР - человек, который по должности может на следствие влиять. Поэтому мы считаем неприемлемым, чтобы такой человек работал в органе, к которому очень важно доверие. ГБР должно еще доказать после "пленок Трубы", что оно способно не только проводить политически обусловленные преследования, но и собственно разбираться в делах по существу", - сказал он.

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По его словам, на акции присутствуют семьи героев Небесной Сотни, представители потерпевших на Майдане, активисты и молодежные организации.

Павленко отметил, что информация о политической мотивированности преследования со стороны Государственного бюро расследований, которая систематически публикуется журналистами, вредит международному имиджу Украины, и такие действия со стороны власти недопустимы в демократической стране.

"Такие вещи присущи диктаторским режимам. Если Зеленский хочет, чтобы к Украине было отношение как к демократическому государству, то должны прекратиться политические преследования и совещания, о которых журналисты активно пишут, что именно в Офисе президента проходят совещания и ставятся политические задачи о политических преследованиях", - сказал он.

Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

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