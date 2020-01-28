 На мосту Патона в Киеве столкнулись пять автомобилей, пострадали три человека, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что вчера вечером в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на мосту Патона.

Правоохранители предварительно установили, что при движении в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля "Ауди" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение пяти автомобилей.

В результате происшествия пострадали два водителя и пассажир одного из авто. Пострадавшие были госпитализированы в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.



Фото: "Информатор"

Полицейские устанавливают обстоятельства и механизм ДТП, изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов транспортных средств.

По результатам проверки будет принято решение о предоставлении правовой квалификации события.