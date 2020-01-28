EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  2688  4
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5986) Киев (18491) Нацполиция (10802)

 На мосту Патона в Киеве столкнулись пять автомобилей, пострадали три человека, - полиция. ФОТО

В результате столкновения пяти автомобилей на мосту Патона в Киеве пострадали три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что вчера вечером в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на мосту Патона. 

Правоохранители предварительно установили, что при движении в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля "Ауди" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение пяти автомобилей.

На мосту Патона в Киеве столкнулись пять автомобилей, пострадали три человека, - полиция 01

В результате происшествия пострадали два водителя и пассажир одного из авто. Пострадавшие были госпитализированы в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса. ФОТОрепортаж

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.

На мосту Патона в Киеве столкнулись пять автомобилей, пострадали три человека, - полиция 02
Фото: "Информатор"

Полицейские устанавливают обстоятельства и механизм ДТП, изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов транспортных средств.

По результатам проверки будет принято решение о предоставлении правовой квалификации события.

Источник: https://censor.net.ua/n3172244
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо, опять?! поставьте бетоные отбойники вместо реверсной полосы, они не понимают как это работает
 показать весь комментарий
 
 
Їздіть на лісапетах, як Голобородько і не буде ДТП.
 показать весь комментарий
 
 
Лісапед мій, лісапед
Двохколісний Гранд Черокі
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
На багажник покладу
Два мішки із буряками
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком.
Я ганяю по селі і балдію
Зупинити лісапед ще не вмію
А на рамі кум сидить і регоче
Я кажу йому: Злізай, - він не хоче.
 показать весь комментарий
 
Идиоты они опасны везде, за рулем особенно...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх